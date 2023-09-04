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انقلابيو الغابون يثبتون قائدهم رئيسا انتقاليا ويعدون بإعادة السلطة للمدنيين

9/4/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وعد قائد الانقلاب في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا، عند أدائه اليمين الدستورية أمس بصفته رئيسا انتقاليا «بإعادة السلطة إلى المدنيين» عبر «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية»، لكن من دون تحديد موعدها.
ووعد الجنرال بريس أوليغي بإصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقا بذلك الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها أواخر شهر أغسطس الماضي.
وطلب الرجل القوي الجديد في الغابون مشاركة كل «القوى الفاعلة للأمة» في وضع الدستور الجديد الذي «سيتم اعتماده عن طريق استفتاء»، وذلك «لمؤسسات أكثر احتراما لحقوق الإنسان والديموقراطية».
وأضاف في خطابه بعد أداء اليمين رئيسا للجمهورية أمام قضاة المحكمة الدستورية المنتهية ولايتها، أنه في نهاية هذه العملية «نعتزم إعادة السلطة للمدنيين من خلال تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية».
وأشار إلى أنه أعطى توجيهات للحكومة الجديدة لبدء إجراءات لإعادة السياسيين الموجودين في المنفى.
وأقسم الجنرال أوليغي أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، على أن «أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري. وأن أصون مكتسبات الديموقراطية».
وأضاف: «أتعهد رسميا وبكل شرف بأن أبذل كل ما في وسعي لتحقيق الوحدة الوطنية وأقسم على ذلك».
وأقيمت مراسم تنصيب الجنرال أوليغي في القصر الرئاسي الجابوني بالعاصمة ليبرفيل، حيث أحاطت حشود بالقصر المعروف بـ«قصر التجديد».
وجاءت هذه التطورات بعد خمسة أيام فقط من استيلاء الجيش على السلطة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.
على صعيد الانقلاب في النيجر، قرر النظام العسكري إعادة فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ 6 أغسطس الفائت كما أعلنت وكالة أنباء النيجر الرسمية.
وأعيد فتح الحدود البرية والجوية للنيجر مع خمس دول حدودية في 2 أغسطس بعد إغلاقها خلال انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وقال النظام العسكري، إن المجال الجوي أغلق مجددا بشكل كامل في 6 أغسطس «في مواجهة التهديد بالتدخل الذي كان يرتسم انطلاقا من دول مجاورة» فيما كانت دول غرب أفريقيا المعارضة للانقلاب تفكر في استخدام القوة لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.

من جهتها، قالت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) امس إنها قررت تعليق عضوية الغابون في رد فعل على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونجو، وذلك بعد قمة لزعمائها في غينيا الاستوائية.

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