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بوتين مستعدون لاستئناف صفقة الحبوب بشرط وأردوغان مبادرة البحر الأسود تساعد الدول الفقيرة

9/4/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وسط ترقب عالمي لمصير اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ اسابيع وتداعيات ذلك على ازمة الغذاء في العالم، التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي على ساحل البحر الأسود، وأبدى تفاؤله بإعلان «بالغ الأهمية» بشأن الحبوب، فيما أعرب بوتين عن انفتاحه على البحث في إحياء الاتفاقية التي أنهت موسكو العمل بها في يوليو الماضي.
وقال الرئيس الروسي لدى استقباله نظيره التركي، سنكون مستعدين لاستئناف العمل باتفاق الحبوب إذا وفيت جميع الاتفاقات، مؤكدا ان أسعار الحبوب تتراجع ولا نقص في الغذاء.
واتهم بوتين الغرب بالخداع بشأن الأهداف الإنسانية لمبادرة البحر الأسود وبرفض رفع العقوبات عن الأغذية والأسمدة الروسية. وتابع، «نحن بصدد إبرام اتفاق لتزويد أفريقيا بالغذاء مجانا والإمدادات ستبدأ في غضون شهرين أو ثلاثة».
وقال الرئيس الروسي ان روسيا أمدت تركيا بأكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز هذا العام وأنا ممتن لأردوغان على العمل المشترك والحوار البناء.
من جهته، شكر الرئيس التركي روسيا على مساعداتها لبلاده في الزلزال، وفي إخماد الحرائق، التي اجتاحت تركيا.
وقال يسعدنا أن تفتح روسيا المجال للتعاون في مجال «صفقة الحبوب»، مبادرة البحر الأسود تلعب دورا كبيرا في مساعدة الدول الفقيرة، وهي مبادرة مهمة جدا بالنسبة لهم.
وأضاف، تبادلت الرأي مع الرئيس بوتين حول المقترحات التي تلقيناها بشأن صفقة الحبوب، وتبادلنا الأوراق التي يمكن تقديمها إلى هيئة الأمم المتحدة، والتي يمكن التوصل من خلالها إلى النتيجة المرجوة من جميع الأطراف.
وأكد انه، من أجل التوصل إلى سلام مستدام يجب أن نبذل أقصى ما نستطيع من جانب جميع الأطراف. في الحرب لا يوجد منتصر.
وقال الرئيس التركي انه تمت مناقشة مسألة بناء محطة نووية ثانية في مدينة «سينوب» التركية.
وإذ بحث الرئيسان الروسي والتركي حزمة من الملفات شملت صفقة الحبوب، وقضايا الطاقة، والوضع في أوكرانيا وسورية، إلا أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال إنه من غير المقرر توقيع أي وثائق في ختام الاجتماع. واصفا الجزء الموسع من الاجتماع بـ «البناء للغاية».
وكان بوتين قال في مستهل اللقاء إن هناك ثباتا في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين.
وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86% خلال العام الماضي، مضيفا أنه «في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع».
من جانبه، قال الرئيس التركي إن مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين واعدة جدا، لافتا إلى أن إنشاء مركز الغاز في المنطقة سيسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين.
وأضاف أن العلاقات قائمة بين روسيا وتركيا في مختلف القطاعات، ولاسيما في المجال التجاري، حيث وصل التبادل التجاري إلى مستوى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يعتزم التبادل التجاري باستخدام العمليات المحلية.
وأوضح الرئيس التركي أن العمل جار على محطة الطاقة النووية، معربا عن آمله أن تكون هذه الخطوة أساسية في تعميق العلاقات بين البلدين.

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