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محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشيدان بتجربة النيادي في الفضاء إنجاز إماراتي تاريخي

9/4/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن طموحات الإمارات في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة.
وقال سمو الشيخ محمد بن زايد على حسابه في موقع «إكس» (تويتر سابقا)، بمناسبة وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض عقب إنجازه أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء: «ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء، صنعت مع فرق العمل الوطنية إنجازا إماراتيا تاريخيا وساهمتم في خدمة العلم والبشرية، بكم جميعا طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله».
من جانبه، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى كوكب الأرض.
وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على موقع «إكس»: نهنئ شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض، أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية، أجرى سلطان 200 مهمة بحثية علمية، وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية.
هذا وهبطت مركبة «دراغون» التي تقل طاقم مهمة «كرو-6» بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على الأرض امس.
وعاد النيادي إلى الأرض بنتائج علمية مهمة، وتجربة شخصية يمكن أن تكون نبراسا لعشاق اقتحام الفضاء الخارجي، بعد تسخير نفسه لإنجاز أكثر من 200 تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء.
وتعد مهمة «كرو 6» أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.
وقالت وكالة أنباء الامارات «وام» إن التجارب العلمية التي اجراها النيادي تمت بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزعت على مجالات مختلفة، مثل: زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوكيات السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب داخل الإمارات وحول العالم.
وتضمنت التجارب العلمية، تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة «PCG2»، على متن محطة الفضاء الدولية، داخل مختبر وحدة «كيبو» اليابانية، وهي التجربة التي تم إرسالها إلى المحطة الدولية على متن مركبة «دراجون إكس–28»
كما شارك النيادي خلال تواجده في محطة الفضاء الدولية، بتجربة علمية مهمة استهدفت دراسة أنماط النوم لرواد الفضاء في بيئة الجاذبية الصغرى حيث ارتدى رائد الفضاء النيادي، خلال التجربة جهازا يوضع على الرأس لالتقاط مجموعة من البيانات المتعلقة بالنوم، مثل فترات دورة النوم، وتغيرات معدل ضربات القلب أثناء النوم وغيرها من الوظائف الحيوية.

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