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ولي عهد البحرين ووزير خارجية إسرائيل بحثا المستجدات الإقليمية والدولية

9/4/2023 11:30:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين وولي العهد على نهج مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في تعزيز الأمن والازدهار وترسيخ السلام لصالح الجميع.
جاء ذلك لدى لقاء الأمير سلمان بن حمد في قصر القضيبية امس بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، ود.عبداللطيف بن راشد الزيانــي وزيــر الخارجية البحريني وعدد من كبار المسؤولين، وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، حيث رحب سموه بوزير الخارجية الإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة.
وأشـــار ولـي العهد البحريني إلى أهمية دعم جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام ومساعي التنمية والازدهار في المنطقة بما يعود بالخير والنفع على الجميع، من منطلق إيمان مملكة البحرين الراسخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعـــات الإقليميـــة والدولية، وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار، مؤكدا موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة.
وخلال اللقاء أكد الجانبان على أهمية مواصلة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات الحيوية لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.
وبحــث الجانبـــــان مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وترسيخ نهج التعايش وإحلال السلام الدائم المبني على الاحترام المتبادل، لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم.

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