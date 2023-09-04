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دعوة للحب والسلام

9/4/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

٭ عندما تجدون فسحة حب صغيرة في قلوبكم تتسع لعدد من الناس لا تترددوا في أن تهدوها لمن يحتاجها.
٭ اننا نحب لكي نُحَبّ ليرخي السلام أجنحته البيضاء بيننا.. لأن الحب هو إكسير الحياة الذي يحطم كل شبابيك الكراهية.
٭ هناك أناس تجدهم يفطرون حبا ويتغدون حبا ويتعشون حبا.. لأن ذلك الحب يعطي أجسامنا مناعة حقيقية ضد الأمراض والعلل.
٭ إن الذين لا يطرق أبوابهم الحب هم أناس بلا قلوب.. وبشر بلا عقول.. تدخل فيروسات الكراهية أجسادهم فتدمرها.
٭ إن الحقد والكراهية هما ألد أعداء الحب يبتلى بهما الناس غير الأسوياء.. فتكتم أنفاسهم وتكمم أفواههم.. يصبحون كالبهائم الخرساء.
٭ الحب شيء جميل.. فهو كالبستان الذي ينثر ورودا عطرة ويطرح ثمارا حلوة.. لن يتذوقها إلا ذوو القلوب العامرة بالحب الصادق.
٭ إننا عندما نحب بعضنا بعضا نجد لذة بتصافح قلوبنا وبتصافي نياتنا فترفرف السعادة علينا بأجنحتها البيضاء.
٭ الحب هو الحياة والنسمة العليلة والشمس المشرقة.. بعكس الكراهية التي تحيل أيامنا لظلام دامس.. يقتل الحب في مهده.
٭ هناك حب مميز هو حب لذيذ يقربنا من الجنة.. هو حب الله سبحانه وتعالى.. الذي هو أفضل أنواع الحب على الإطلاق.. فالحب الذي بين العبد وربه هو أطهر أنواع الحب الذي يجب ألا تشوبه أي شائبة.. أي ان يكون خالصا لوجه الله تعالى.. حيث لا نشبع من نبعه الصافي.
٭ فاجعلوا قلوبكم دائما عامرة ومعلقة بحب الله جل جلاله حتى ننهل من السعادة بمعناها الحقيقي.. تطهر قلوبنا من رجس الشيطان الرجيم.

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