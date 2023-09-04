دعوة للحب والسلام
التاريخ
9/4/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
٭ عندما تجدون فسحة حب صغيرة في قلوبكم تتسع لعدد من الناس لا تترددوا في أن تهدوها لمن يحتاجها.
٭ اننا نحب لكي نُحَبّ ليرخي السلام أجنحته البيضاء بيننا.. لأن الحب هو إكسير الحياة الذي يحطم كل شبابيك الكراهية.
٭ هناك أناس تجدهم يفطرون حبا ويتغدون حبا ويتعشون حبا.. لأن ذلك الحب يعطي أجسامنا مناعة حقيقية ضد الأمراض والعلل.
٭ إن الذين لا يطرق أبوابهم الحب هم أناس بلا قلوب.. وبشر بلا عقول.. تدخل فيروسات الكراهية أجسادهم فتدمرها.
٭ إن الحقد والكراهية هما ألد أعداء الحب يبتلى بهما الناس غير الأسوياء.. فتكتم أنفاسهم وتكمم أفواههم.. يصبحون كالبهائم الخرساء.
٭ الحب شيء جميل.. فهو كالبستان الذي ينثر ورودا عطرة ويطرح ثمارا حلوة.. لن يتذوقها إلا ذوو القلوب العامرة بالحب الصادق.
٭ إننا عندما نحب بعضنا بعضا نجد لذة بتصافح قلوبنا وبتصافي نياتنا فترفرف السعادة علينا بأجنحتها البيضاء.
٭ الحب هو الحياة والنسمة العليلة والشمس المشرقة.. بعكس الكراهية التي تحيل أيامنا لظلام دامس.. يقتل الحب في مهده.
٭ هناك حب مميز هو حب لذيذ يقربنا من الجنة.. هو حب الله سبحانه وتعالى.. الذي هو أفضل أنواع الحب على الإطلاق.. فالحب الذي بين العبد وربه هو أطهر أنواع الحب الذي يجب ألا تشوبه أي شائبة.. أي ان يكون خالصا لوجه الله تعالى.. حيث لا نشبع من نبعه الصافي.
٭ فاجعلوا قلوبكم دائما عامرة ومعلقة بحب الله جل جلاله حتى ننهل من السعادة بمعناها الحقيقي.. تطهر قلوبنا من رجس الشيطان الرجيم.
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