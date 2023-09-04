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كيف نتجاوز النصب الإلكتروني؟

9/4/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

وزارة الداخلية تحذر دوريا من عصابات تتصل من خلال أرقام دولية أو محلية وتنتحل صفات مزيفة ويطلبون بيانات تخص بطاقة السحب الآلي أو الهوية الشخصية وتكون النتيجة تصفير الحسابات البنكية.
النيابة العامة بدورها نوهت الى كثرة قضايا النصب الإلكتروني التي كثرت في الآونة الأخيرة، والمتمثلة في الاستيلاء على الأرصدة البنكية. وسائل الاعلام وأنا بشكل شخصي نشرت أخبارا عن قضايا نصب عبر «الأنباء» وآخرها ما نشر الأربعاء الماضي عن مزيف انتحل صفة مقدم في وزارة الداخلية أجرى مكالمة «فيديو كول».
وسائل النصب متنوعة على سبيل المثال ادعاء متصل أنه ممثل لجهة حكومية أو خاصة ويعرض خدمة مثل استقبال الشكاوى والطلبات ويطلب بيانات غير مخول له أو لغيره الاطلاع عليها وآخرون ينشئون موقعا إلكترونيا للترويج لسلعة أو خدمة او تذاكر للترفيه أو المباريات الرياضية أو الحفلات أو اشتراكات وبأسعار مغرية. الأسلوب التالي يتمثل في الدعوة للاستثمار في محافظ استثمارية بغية تحقيق أرباح ومكاسب وهمية.
كل الطرق تؤدي الى تصفير الحساب البنكي للضحية سواء باستدراجه الى تزويد عصابات النصب بأرقام الحسابات والرقم السري للبطاقة، أو يتواصل المجني عليه مع الجاني بغية شراء تلك السلعة أو الاستفادة من تلك الخدمات، فيقوم الجاني بالاستعانة بطرف ثالث وسيط لتحصيل الأموال من المجني عليه من خلال رابط الدفع الإلكتروني (اللينك)، فيرسل الوسيط أموال المجني عليه إلى الجاني، ثم يفاجأ المجني عليه بوقوعه ضحية لجريمة النصب الإلكتروني.
الجرائم الإلكترونية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة هذه الجرائم، ولكن الصعوبة تكمن في أن تلك الجرائم عابرة للقارات ومن الصعوبة ايقافها لتنوعها وابتكارات جديدة يتم استخدامها من قبلهم.
كل الجهات ذات الصلة حذرت، والسؤال الملح نفسه هو: هل نرفع الراية البيضاء ونستسلم لهذه العصابات الاجرامية ونفقد مدخراتنا؟ اما ان هناك طرقا للحد.
الحل الأمثل برأيي هو عدم الرد على هواتف مجهولة وغير مسجلة لدينا والقيام بحملات إعلامية توعوية وعدم فتح رابط يرسل إلينا من جهات غير موثوقة، والتحقق من هوية الشخص أو الجهة التي ترغب في إرسال مبلغ مالي إليها من خلال رابط الدفع، والتأكد من مقدار المبلغ المالي المرسل عبره، إضافة إلى عدم إرسال روابط دفع إلكتروني نيابة عن الآخرين، إلا بعد التأكد من سبب المعاملة المالية ومشروعيتها القانونية حتى لا يتحمل الوسيط المساءلة الجزائية.

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