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لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

9/4/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أيها المسؤول أينما كنت وفي أي موقع أنت، يجب أن تضع عنوان المقال نصب عينيك، فدائما تذكر أن دوام الحال من المحال، لذلك استغل الوقت الذي أنت فيه حاليا وأنت على رأس منصبك، الذي هو مصدر قوتك، في أن تثبت لنفسك قبل الآخرين أنك أنت نقطة التحول في إدارة المنصب واستثمار العمل والإمساك بالمجداف بكل حنكة ومهارة لتقود وجهة المركب لطريق الصواب والازدهار والعدل بين الناس، وأن تؤدي مهامك بكل ما يرضي ضميرك أمام الله، فهذا الوقت المستقطع من تاريخك أفضل الأوقات لإثبات ذاتك في مسيرة خدمتك للبلاد والعباد، وأن تبادر وتتفانى في عمل الخير وكل ما يصب في المصلحة العامة، وأن تبذل كل ما أوتيت من قوة وجهد لخدمة الآخرين، وأن تنفع الناس ما استطعت ببصمتك الخاصة، فاختيارك لشغل هذا المنصب تكليفا وليس تشريفا، فأنت في هذا المنصب وهذا الموقع «الذي لا تحسد عليه» كونه أمانة ومسؤولية، أمانة أمام الله ثم مسؤولية امام عباد الله، فالهفوة لمن في مثل منصبكم ذنب لا يغتفر، أما العمل والإنجاز والتقدم فأمور تعتبر في صميم عملك وواجبك، فلا يغرنك الملتفين حولك من البطانة المتملقة والمتسلقة.
لذلك، يا صاحب المنصب الرفيع أزجي إليك بنصيحة الناصح المحب: أن تخلع نظارة البهرج المتعالي فأنت أتيت لهذا المكان انتخابا أو تعيينا لتعمل وتحارب من اجل رفعة شأن البلاد والعباد، لذلك يتحتم عليك أن تقوم من مكانك وتنتفض من على هذا الكرسي وتتابع القضايا بنفسك، وإن كان هنالك أفرع؟ قم بزيارات دورية لها، وتجول يمينا وشمالا وبكل الاتجاهات التي يفرضها منصبك عليك، وتواصل مع المقرات جميعها واجلس مع كل الموظفين، واستمع للجميع وافتح قلبك قبل باب مكتبك للمواطنين وهمومهم واسع انت بنفسك وبإشرافك على حل القضايا التي تسهل العيش على أهلنا المواطنين والمقيمين على حد سواء، فكلنا ندور بنفس الرحى، واليوم أنت هنا ذو منصب قد تكون ممن يرتدون النظارة السوداء والكرسي المرفه وحاشية وبطانة، وألف بواب وباب.. إلخ، وغدا تنتهي فترة خدمتك في المنصب، وتعود أدراجك كما كنت في السابق، مواطن لك همومك ومطالباتك، عندها لا تجلس على عتبات الذكريات وتقول لو بإمكاني العودة لغيرت الكثير وعملت أكثر، أنت فيها الآن، اعمل وجد بذلك، ولا تدع للندم مجالا، فمن الآن هيئ لنفسك ومقامك لما هو آت لا محالة، وأكرم نزلك فيه، بتاريخ مشرف من العطاء، تتكئ عليه وتفخر به، وهذا ما سيذكرك به أهلك ومن عملوا بمعيتك، حينها ستواجه في الشوارع الوجوه الباسمة لك حبا بك ولما صنعت، حينها ومن دون المنصب ستتلقفك الأيادي متسابقة لمصافحتك عرفانا منها واحتراما لتاريخ أنت صنعته بينهم، بالحب والثقة والعطاء شاركته مع كل من كان حولك صغيرا أو كبيرا.
أيها المسؤول الكريم إن العطاء هو أجمل شيء في الحياة وهو المنقذ بعد الممات، يقول عز من قال في سورة المنافقين آية 10 (رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين) صدق الله العظيم، الميت هنا يتمنى أن يعود للحياة ليعمل عملا صالحا بشتى أبواب الطاعات لينفع به الآخرين، فأنفع الآخرين قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون.
وأذكر نفسي وأذكركم بأبيات شاعر المواقف إبراهيم بن نقا، لا فض فوه:
الله من يوم يجي وأنت غايب
ويبقى وجودك للبشر بس تذكار
أما بقى ذكراك مع الناس طايب
ودعوة سجود تكون عتقك من النار
والموت ما يعرف شباب وشايب
أغنم ترى الأعمار في حكم الأقدار.

MENAFN04092023000130011022ID1107006389

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