مُفرق الجماعات
التاريخ
9/4/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع الناس ولكن من دون مشاعر وأحاسيس ومن دون حديث يستفاد. تذكرت أغنية المرحومة عايشة المرطة «مع الناس ولا جني مع الناس أنا ميت والناس حية»، حيث الجميع يسير الآن في الشوارع والطرقات وفي المطاعم والمقاهي المنتشرة بكثرة وبيدهم الجوال. لقد أغلقت كثير من المحلات التجارية وأصبحت المطاعم والمقاهي منتشرة في كل مكان وأصبحت المقاهي تدر ربحا أكثر من محلات البضائع الموجودة في بلادنا.
للأسف الشديد، أصبح الهاتف المحمول هو الصديق والحبيب والجليس المميز لمعظم جلاس المقاهي. يجتمع الأصدقاء وأيضا الصديقات ولكن الرقاب منكسرة بزاوية حادة تنظر للمحمول والكل في صمت. يأتي الطلب ويوضع على الطاولة إذا كان شاياً أو قهوة «برد» واذا كان الطلب آيس كريم «ذاب وساح» والناس ملتهية بـ«مفرق الجماعات» كل مجتمع مع هاتفه. بالله عليكم لماذا هذه الجمعة وكل «ملتهي» عن صاحبه لا نقاش ولا سالفة ولا أحد معبر الآخر. يحز بنفسي ما أراه، فلقد استحل المحمول أو الهاتف النقال معظم حياة الفرد وللأسف الشديد.
فلقد بينت البحوث والدراسات ودقت ناقوس الخطر على صحة الأطفال والشباب من خطر هذا المحمول، والآباء في حالة من القلق والانزعاج، تخوفا من تأثير ذلك على أطفالهم جسديا ونفسيا، وفي دراستهم وعلاقاتهم الاجتماعية أيضا.
نعم، العلاقات الاجتماعية أصبحت مع الهاتف، فهو الصديق والمقرب الذي لا يفارقهم أبدا. عموما هناك إيجابيات وسلبيات للهاتف من حيث توفير كم هائل من المعلومات حول كل المجالات مع إمكانية الحصول عليها بسهولة، وتمكين الأشخاص من التواصل بسرعة، وتوفير الخدمات المالية ودفع الفواتير، ومن سلبياته التسبب بإدمان الإنترنت، ومشاهدة محتوى عديم الفائدة، وزيادة فرص التعرض للإصابة بالمشاكل الصحية.
من أبرز أضرار الهاتف المحمول على العين هو تقليل قدرة العين على النظر، وخاصة عند الأطفال، حيث يكون الضوء الأزرق أكبر على الأطفال، لأن أعينهم تعمل على امتصاص الضوء الأزرق بشكل أكبر.
كما أن النوم بجانب الأجهزة قد يسبب خطرا شديدا على الصحة العامة.
ليتنا نعود إلى الزمن الجميل بجلسات ثرية فيها النصيحة والأحاديث الجميلة والسوالف التي تترك الأثر الطيب في نفوس الجلاس.
لا نعلم ما هو القادم لنا من التكنولوجيا الحديثة المتطورة بشكل سريع، والله يكفينا شر «مفرق الجماعات» هذا المحمول الذي تحمله جميع الأيادي، الصغير قبل الكبير.
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