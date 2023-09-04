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مُفرق الجماعات

9/4/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع الناس ولكن من دون مشاعر وأحاسيس ومن دون حديث يستفاد. تذكرت أغنية المرحومة عايشة المرطة «مع الناس ولا جني مع الناس أنا ميت والناس حية»، حيث الجميع يسير الآن في الشوارع والطرقات وفي المطاعم والمقاهي المنتشرة بكثرة وبيدهم الجوال. لقد أغلقت كثير من المحلات التجارية وأصبحت المطاعم والمقاهي منتشرة في كل مكان وأصبحت المقاهي تدر ربحا أكثر من محلات البضائع الموجودة في بلادنا.
للأسف الشديد، أصبح الهاتف المحمول هو الصديق والحبيب والجليس المميز لمعظم جلاس المقاهي. يجتمع الأصدقاء وأيضا الصديقات ولكن الرقاب منكسرة بزاوية حادة تنظر للمحمول والكل في صمت. يأتي الطلب ويوضع على الطاولة إذا كان شاياً أو قهوة «برد» واذا كان الطلب آيس كريم «ذاب وساح» والناس ملتهية بـ«مفرق الجماعات» كل مجتمع مع هاتفه. بالله عليكم لماذا هذه الجمعة وكل «ملتهي» عن صاحبه لا نقاش ولا سالفة ولا أحد معبر الآخر. يحز بنفسي ما أراه، فلقد استحل المحمول أو الهاتف النقال معظم حياة الفرد وللأسف الشديد.
فلقد بينت البحوث والدراسات ودقت ناقوس الخطر على صحة الأطفال والشباب من خطر هذا المحمول، والآباء في حالة من القلق والانزعاج، تخوفا من تأثير ذلك على أطفالهم جسديا ونفسيا، وفي دراستهم وعلاقاتهم الاجتماعية أيضا.
نعم، العلاقات الاجتماعية أصبحت مع الهاتف، فهو الصديق والمقرب الذي لا يفارقهم أبدا. عموما هناك إيجابيات وسلبيات للهاتف من حيث توفير كم هائل من المعلومات حول كل المجالات مع إمكانية الحصول عليها بسهولة، وتمكين الأشخاص من التواصل بسرعة، وتوفير الخدمات المالية ودفع الفواتير، ومن سلبياته التسبب بإدمان الإنترنت، ومشاهدة محتوى عديم الفائدة، وزيادة فرص التعرض للإصابة بالمشاكل الصحية.
من أبرز أضرار الهاتف المحمول على العين هو تقليل قدرة العين على النظر، وخاصة عند الأطفال، حيث يكون الضوء الأزرق أكبر على الأطفال، لأن أعينهم تعمل على امتصاص الضوء الأزرق بشكل أكبر.
كما أن النوم بجانب الأجهزة قد يسبب خطرا شديدا على الصحة العامة.
ليتنا نعود إلى الزمن الجميل بجلسات ثرية فيها النصيحة والأحاديث الجميلة والسوالف التي تترك الأثر الطيب في نفوس الجلاس.
لا نعلم ما هو القادم لنا من التكنولوجيا الحديثة المتطورة بشكل سريع، والله يكفينا شر «مفرق الجماعات» هذا المحمول الذي تحمله جميع الأيادي، الصغير قبل الكبير.

MENAFN04092023000130011022ID1107006388

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