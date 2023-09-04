Tuesday, 05 September 2023 03:04 GMT

مفهوم البصر والبصيرة

9/4/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمر علينا بعض الآيات في القرآن الكريم دون أن نتفكر فيها مثل هذه الآية الكريمة (يقلّب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ـ النور: 44) فكلمة الإبصار هنا لا تعني من يمتلك حاسة البصر بل تحدثت عن البصيرة وهي شيء مختلف تماما عن البصر.
الإنسان معجزة الخالق سبحانه، لم يكتف أن وهبه حواسه الظاهرة بل وهبه العقل، والوجدان، والقلب لأن أمور الحياة تحتاج إلى فكر وبصيرة ووعي وإدراك، كقوله تعالى (أدعو إلى الله على بصيرة ـ يوسف: 108) وكذلك قوله تعالى (بل الإنسان على نفسه بصيرة ـ القيامة: 14).
فالبصر والبصيرة أمران مختلفان، فالبصر هو حاسة النظر ومكانها العين، أما البصيرة فمكانها القلب وهي ما يوجد في وجدان الإنسان من نور الحق. فالبصر يرى الماديات والبصيرة ترى المعنويات والقيم، فهما كلمتان متشابهتان ولكن مختلفتان في المعنى.
البصر أحيانا يسمى «الرؤية» هي واحدة من الحواس، ووجود البصر يعني أن يكون الإنسان قادرا على الرؤية، فالرؤية تعطي الإنسان معرفة العالم. وتعرف المكونات الضرورية للرؤية أو البصر بالنظام البصري أي ما يراه الناس ليس سوى مجرد ترجمة للصورة المتواجدة على شبكية العين لنرى العالم ولكنها معقدة حيث إن الصورة على شبكية العين مقلوبة رأسا على عقب وبعدها ترسل البيانات من العين إلى الدماغ لترجمة ما نراه في الواقع.
أما البصيرة فهي تنتج عن فهم الطبيعة الداخلية للأشياء أو الأمور، أي أنها قوة الملاحظة والقدرة على الاستنتاج، والفطنة، والإدراك. فالبصيرة هي فهم السبب والنتيجة بناء على تحديد العلاقات والسلوكيات داخل سياق أو سيناريو معين. وفي علم النفس تحدث البصيرة عندما يظهر حل لمشكلة ما بسرعة وبدون سابق إنذار.
قال تعالى (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ـ الأعراف: 198) وقوله عز وجل في مشهد البعث والحشر حينما يبصرون الحقيقة التي لا مفر منها بين يدي الله عز وجل (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ـ ق: 22). فالبصيرة نتيجة لفهم الطبيعة الداخلية للأشياء وما أن يخبت قلب العبد لرب العالمين وتذوق جوارحه لذة العبادة حتى يفيض الكريم الوهاب على صاحب هذا القلب بنور البصيرة الذي يهديه إلى مسالك الرشد فيفرق بين الحق والباطل، الصدق والكذب، إلى أن يرزقه الله عز وجل حسن الخاتمة.
فنور البصيرة عبق من الجنة يأنس بها عباد الله وأولئك هم المفلحون.
اللهم ارزقنا نور البصر والبصيرة واجعل لنا نورا نمشي به بين الناس.

MENAFN04092023000130011022ID1107006387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث