هدر الطعام وذكريات ((كورونا))

في الفترة الماضية تم الإعلان أكثر من مرة عن اكتشاف أشكال مختلفة من متحورات فيروس كورونا الذي ضرب العالم في نهايات العام 2019 وتسبب في شلل تام بجميع دوله على مدى 2020 وجزء كبير من العام 2021.

من أهم تداعيات هذا الفيروس، غير الصحية، كان ما سببه من وقف نقل البضائع والسلع الغذائية بين الدول، وهو ما أدى إلى أزمات غذائية في مناطق عدة نتيجة النقص في الأغذية لاسيما في الدول التي تعتمد على الاستيراد في تلبية معظم احتياجاتها.

تذكرنا ملامح هذه الأزمة مع صدور قرار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان المتعلق بدراسة عملية الهدر في الطعام، فهذا الموضوع بالإضافة إلى أنه خطوة إيجابية كون الهدر والإسراف من الأمور المذمومة في كل الثقافات والشرائع، إلا أنه يمس مسألة الأمن الغذائي أيضا، لأن إهدار الموارد قد يكون سببا في مشكلة تحدث بعد ذلك بسبب نقصها.

من هذا المنطلق، فإننا نشيد بهذه الخطوة ونتمنى ان يحقق هذا القرار بتشكيل لجنة تصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي الهدف المرجو منه، وأنت تخرج علينا اللجنة بعد انتهاء فترة عملها المحددة وفق القرار بشهرين، بنتائج تسهم في الحد من ظاهرة هدر الطعام.

وأود هنا أن أركز على أهمية البند الثالث من مهام اللجنة المتمثل في «تصميم وتنفيذ حملة توعية عامة لتوعية المواطنين والمقيمين بشأن الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام» وذلك لما للتوعية والتعريف بأي مشكلة وأبعادها من دور مهم في حلها.

لا يعني ذلك أن البندين الآخرين أقل أهمية، فالأول الذي ينص على إجراء بحث شامل حول إحصائيات هدر الطعام الحالية والاتجاهات والعوامل المساهمة على المستوى الوطني لابد وأنه سيثمر معرفة أسباب هذه الظاهرة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في علاجها. أما المهمة الثانية فتتمثل في إجراء دراسات لتحليل السلوك الاجتماعي والدوافع وراء المفاهيم الخاطئة في ظاهرة الهدر في الغذاء وسبل معالجتها، فإنها ضرورية في سبيل التعرف على جذور هذه السلوكيات المرفوضة وما يقف خلفها من دوافع. وكل من هذه الأمور حال تنفيذها كما ينبغي ستؤدي في النهاية للتقليل من هذه الظاهرة السلبية والقضاء عليها تدريجيا حتى تتلاشى تماما.

كلمة أخيرة: يقولون «رب ضارة نافعة» وربما يكون من منافع جائحة كورونا إلقاء الضوء على هذه السلبيات لنتعلم كيف نعالجها ونتجنب تكرار أخطائنا أو الوقوع في أخطاء وقع فيها الآخرون.



