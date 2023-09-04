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ضيوف.. وليسوا لاجئين (2 - 2)

9/4/2023 11:30:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) .. سأبدأ من حيث انتهى مقال أمس: لماذا تستكثرون على الدولة المصرية «تقنين» وجود ضيوفها الـ 20 مليوناً على أرضها؟

وكيف تفكرون مجرد تفكير في انتقاد مبدأ فرض سيادة دولة - أيا كانت هذه الدولة - على أراضيها؟..

وأنا هنا لا أتحدث مثلاً عن تعقيدات تضعها الأجهزة أمام مجيء المستثمرين عرباً وأجانب!!.. أو قيود تفرضها السلطات على دخول السائحين لا سمح الله!! ولا حتى عن جزء كبير من المهاجرين هجرة مؤقتة إلى أحضان المحروسة بسبب ما أصاب بلادهم، ثم أعجبتهم الحياة فيها، وراق لهم العيش بين أهليها فاستقروا ومارسوا جميع الأعمال من افتتاح المطاعم والمحال وحتى صالونات الحلاقة وممارسة طب الأسنان!! فهؤلاء استخرجوا أوراقا رسمية، وتصاريح عمل وقننوا وجودهم، وأدخلوا أبناءهم المدارس والجامعات.

أما من أتحدث عنهم، ومن قصدهم القرار الذي أصدره رئيس الوزراء برقم 3326 لسنة 2023 فهم فئتان خصص لهم مادتين أولا: الأجانب المتقدمون للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على «حق الإقامة» وهؤلاء يتعين عليهم تقديم إيصال بتحويل ما يعادل الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالعملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة،.. فماذا في ذلك؟.. وهل يفترض أن الأجنبي القادم لمصر عليه أن يشتري الجنيه المصري بسعر السوق السوداء غير القانونية ليسدد به رسوم الإقامة أو غرامات التخلف وتكلفة إصدار بطاقة إقامة جديدة؟! أليس المنطق أن يتم السداد بالدولار أو اي عملات أحضرها معه؟ وما العيب ان تحصل الدول رسوم التأشيرات بالدولار؟.. والعجيب أن أغلب الدول تفعل ذلك.. تركيا على سبيل المثال عبر التأشيرة الإلكترونية والتأمين الصحي الإجباري تبلغ قيمتها قرابة 190 دولارا أميركيا!! فلماذا التعجب من مصر؟

المادة الثانية من القرار خاصة بالأجانب المقيمين في مصر «بصورة غير شرعية»، وهؤلاء إما أنهم دخلوا بتأشيرة محددة المدة، ثم واصلوا البقاء بعد انتهائها أو تسللوا عبر الحدود بطريقة غير شرعية، فتمت دعوتهم لتقنين أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شرط وجود «مستضيف» مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار أميركي. أليس ذلك أفضل من «الترحيل» الذي قد تضطر له بعض الدول، أو المنع من العودة للبلاد 5 سنوات كما تفعل الولايات المتحدة مثلا؟!

القرار صائب لا عيب فيه، والمهم أن تراعى عند التطبيق الحالات الإنسانية لتظل مصر المحروسة الحضن الدافئ والملاذ الآمن.. لكل من يدخلونها أو يطرقون أبوابها.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

MENAFN04092023000130011022ID1107006385

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