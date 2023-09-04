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استخدام الذكاء الاصطناعي لارتكاب جرائم ذوي الياقات البيضاء

9/4/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حمزه العكاليك






د. حمزه العكاليك

برز الذكاء الاصطناعي (AI) كتقنية تحويلية لديها القدرة على إحداث ثورة في مختلف جوانب حياتنا. ففي حين أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد عديدة، فمن الضروري النظر نقديا لدوره المحتمل في تسهيل جرائم الياقات البيضاء.
شهدت جرائم ذوي الياقات البيضاء، المرتبطة تقليديًا بالجرائم غير العنيفة التي يرتكبها أفراد ذوو قدرات علمية وتحليلية ووظيفية غير متاحة او ممارسة من عامة الناس، تحولًا كبيرًا مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث تشمل جرائم الياقات البيضاء مجموعة واسعة من الأنشطة الاحتيالية التي يرتكبها الأفراد أو المنظمات لتحقيق مكاسب مالية. ومع التقدم التكنولوجي، وخاصة الذكاء الاصطناعي، وجد المحتالون طرقًا جديدة لاستغلال نقاط الضعف وارتكاب جرائم معقدة. فقد أثر الذكاء الاصطناعي على مشهد جرائم الياقات البيضاء، إيجابًا وسلبًا وبالنظر الى ما أحدثته تقنيات الذكاء الاصطناعي من ثورة في أنظمة الكشف عن الاحتيال من خلال تمكين المراقبة والتحليل في وقت سريع لكميات هائلة من البيانات. فيمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحديد الأنماط التي تشير إلى السلوك الاحتيالي، وبالتالي تعزيز جهود الكشف المبكر والوقاية.
استخدمت العديد من السلطات أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في مكافحة الجرائم المالية مثل غسيل الأموال والتداول الداخلي للاسهم وسرقة الهوية. وتعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على كميات هائلة من البيانات لعمليات التدريب وصنع القرار. وقد يستغل المجرمون نقاط الضعف الموجودة في هذه الخوارزميات للتلاعب بإدخال البيانات أو تعريض ضمانات الخصوصية للخطر. حيث يمكن أن تؤدي مثل هذه التلاعبات إلى إعداد تقارير مالية احتيالية، أو سرقة الهوية، أو الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة. وبالإضافة إلى ذلك، ارتبط ارتفاع عدد ونسبة الجرائم الإلكترونية ارتباطًا وثيقًا بالتقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. حيث يستفيد المجرمون من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لأتمتة الهجمات، أو تطوير تقنيات التصيد الاحتيالي المتطورة، أو استغلال نقاط الضعف في أنظمة الكمبيوتر. فالمحتالون يستخدمون الذكاء الاصطناعي في أنشطة الجرائم الإلكترونية مثل هجمات برامج الفدية وعمليات الاحتيال المتعلقة بالهندسة الاجتماعية وانتهاكات البيانات.
وتتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تضخيم أنشطة المجرمين الإلكترونيين من خلال تمكين هجمات أكثر تعقيدًا مثل التصيد الاحتيالي أو عمليات الاحتيال العميق (باستخدام الانرنت العميقة) أو تقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة. فالمجرمين يمكنهم الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني تصيدية واقعية أو إنشاء هويات مزيفة مقنعة يصعب على التدابير الأمنية التقليدية اكتشافها، على سبيل المثال، قبل أسبوعين، استخدم رجل الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل خداع شركات مختارة ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، حيث استخدم المحتال برامج الذكاء الاصطناعي لمحاكاة صوت الرئيس أردوغان واتصل برجال الأعمال من أكثر من 10 هواتف محمولة لمواطنين أجانب.
علاوة على ذلك، في حين يقدم الذكاء الاصطناعي حلولا واعدة لمكافحة الجرائم الإدارية، فإنه يثير أيضا مخاوف أخلاقية يجب معالجتها. فيمكن أن يؤدي سوء الاستخدام أو التحيز المحتمل داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى اتهامات كاذبة أو إدانات خاطئة. فأحد المجالات التي قد يسهل فيها الذكاء الاصطناعي جرائم ذوي الياقات البيضاء هو من خلال الأتمتة. فيمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المختلفة المرتبطة بالمعاملات المالية وتحليل البيانات وعمليات صنع القرار. ومع ذلك، يمكن أيضًا للمجرمين التلاعب بهذه الأتمتة لتنفيذ أنشطة احتيالية بشكل أكثر كفاءة وعلى نطاق أوسع.
يفرض التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة على الأطر القانونية والهيئات التنظيمية. حيث ستواجه الأطر القانونية الحالية صعوبة في مواكبة الطبيعة المتطورة لجرائم ذوي الياقات البيضاء التي يحركها الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعقيد أنظمة الذكاء الاصطناعي يجعل من الصعب إسناد المسؤولية ومحاسبة الأفراد على أفعالهم. فهناك أنواع مختلفة من الصعوبات في تكييف القوانين الحالية لمعالجة الجرائم الإدارية التي يحركها الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب. كما يوضح ضرورة التعاون الدولي لوضع أنظمة شاملة تواكب التقدم التكنولوجي. إن فهم الاتجاهات الناشئة في جرائم الياقات البيضاء التي يسهلها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تكنولوجيا التزييف العميق، والتلاعب في التداول الخوارزمي، وهجمات التصيد التي ينشؤها الذكاء الاصطناعي، أمر بالغ الأهمية لتطوير تدابير مضادة فعالة والبقاء في الصدارة قبل المجرمين. كما أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار في القطاع المالي والاداري، مثل التصنيف الائتماني أو ممارسات التوظيف، يمكن أن يؤدي إلى ايجاد نوع من التحيزات والتمييز، وقد يستغل المجرمون ذوو الياقات البيضاء هذه التحيزات للحصول على مزايا غير عادلة، مثل تأمين القروض أو فرص العمل بناءً على مدخلات البيانات التي تم التلاعب بها. من ناحية أخرى، يجب على الحكومة لمكافحة الطبيعة المتطورة لجرائم ذوي الياقات البيضاء، أن تسن استراتيجيات للتخفيف من الجرائم الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم من الكم الهائل من الانتقادات التي تلقاها قانون الجرائم الالكترونية الا انه عالج انواعا مستحدثة من الجرائم الالكترونية حيث نصّ قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لعام 2015 على جرائم ذوي الياقات البيضاء بأكثر من مادة فمثلاً تجرم المادة 3 الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحاسوبية المحمية بموجب القانون دون سلطة قانونية. حيث يمكن استخدام هذا الحكم لمقاضاة مجموعة واسعة من الجرائم الالكترونية، مثل القرصنة وسرقة البيانات وسرقة الهوية. كما تجرم المادة 6 الوصول غير المصرح به، من خلال أنظمة المعلومات إلى معلومات بطاقة الائتمان، أو المستندات المتعلقة بالسجلات المالية والمصرفية الإلكترونية. حيث يستهدف هذا الحكم على وجه التحديد الاحتيال المالي، وهو شكل رئيسي من أشكال الجرائم الإدارية. وتجرم المادة 10 استخدام تكنولوجيا المعلومات في ارتكاب جرائم الاحتيال أو التزوير أو غيرها من الجرائم. هذا الحكم هو حكم شامل يمكن استخدامه لمقاضاة أي جريمة إدارية يتم ارتكابها باستخدام جهاز كمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني آخر.
وبشكل عام، تعتبر خسائر الائتمان المتوقعة خطوة مهمة إلى الأمام في جهود الأردن لمكافحة الجرائم الإلكترونية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان تنفيذ القانون وإنفاذه بشكل فعال. وفيما يلي بعض الأمثلة المحددة لكيفية استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لمقاضاة جرائم ذوي الياقات البيضاء: ففي عام 2018، حُكم على رجل بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة اختراق نظام كمبيوتر أحد البنوك وسرقة بيانات العملاء. وفي عام 2019، تم القبض على مجموعة من الأشخاص لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال على الناس للحصول على أموال. وفي عام 2020، تم تغريم شركة بسبب قيامها بجمع وتخزين بيانات العملاء بشكل غير قانوني. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن القانون ما يزال جديدًا نسبيًا، وما يزال قيد تفسيره وتطبيقه من قبل المحاكم. ونتيجة لذلك، فمن الممكن أن يتم تعديل القانون أو توضيحه بشكل أكبر في المستقبل.
يعد التعاون بين دوائر انفاذ القانون ومنظمات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية أمرًا ضروريًا لتطوير آليات دفاع قوية ضد التهديدات الناشئة عن استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة. فلا يمكن إنكار تأثير الذكاء الاصطناعي على جرائم ذوي الياقات البيضاء، فعلى الرغم من التقدم الإيجابي في اكتشاف الاحتيال والآثار السلبية في أنشطة الجرائم الإلكترونية. إلا أن استمرار التكنولوجيا في التطور بسرعة، يوجب على صناع السياسات أن يتعاملوا بشكل استباقي مع المخاوف الأخلاقية والتحديات التنظيمية المرتبطة بجرائم ذوي الياقات البيضاء التي يقودها الذكاء الاصطناعي. فمن خلال تعزيز التعاون وتنفيذ السياسات والآليات المناسبة، يستطيع المجتمع تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتقليل إساءة استخدامه لأغراض إجرامية.
ففي حين يحمل الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي، الا انه من الضروري الاعتراف بدوره المحتمل في تسهيل جرائم ذوي الياقات البيضاء. وتتطلب الاعتبارات الأخلاقية والآثار المجتمعية المرتبطة بإساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الإجرامية التطوير والتنظيم والمراقبة المستمرة المسؤولة والضرورية لتسخير فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل عواقبه السلبية المحتملة على السلامة المالية للمجتمع وأمنه.



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