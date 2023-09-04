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البنك الدولي: 97 % تمويل مشروع الصحة الطارئ

9/4/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- بلغت قيمة إجمالي تمويل مشروع "الصحة الطارئ" في الأردن نحو 243 مليون دولار حتى 9 تموز (يوليو) من العام الحالي، وفق ما أظهرت وثيقة صادرة عن البنك الدولي مؤخرا.
ووصلت نسبة تمويل المشروع 97 % من إجمالي المبلغ المخصص له والبالغ 250 مليون دولار، علما بأن البنك الدولي بدأ العمل في المشروع في 26 تموز (يوليو) 2017.
ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في دعم الحكومة الأردنية في الحفاظ على تقديم خدمات الرعاية الأولية والثانوية، والخدمات الصحية الثانوية للأردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة.
ويتألف المشروع من مكونين، الاول وهو التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الأولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة ويقوم هذا المكون بتعويض الحكومة الأردنية من خلال نتائج تمويل الخدمات الصحية المقدمة للاجئين السوريين والأردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم في المرحلتين الابتدائية والثانوية في مرافق الوزارة على مستوى الاردن.
وبحسب الوثيقة تم تمويل المكون الاول بكامل المبلغ الذي تم تخصصيه له والبالغ 238 مليون دولار.
أما المكون الثاني الذي يتألف منه المشروع هو تحسين التغطية وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية وقدر حجم التمويل المخصص له بـ11.56 مليون دولار، وتم تمويله حتى الآن بنحو 5 مليون دولار ويتضمن هذا المكون مكونين فرعيين وهما تعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية من خلال دمج الاسرة بالنموذج الصحي والتأكيد على تنمية الموارد البشرية إذ كان خصص له تمويل يقدر بـ9 ملايين دولار إضافة إلى المكون الفرعي الثاني تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لتعزيز القدرة المؤسسية في الاردن والتحقق من الخدمات وقدرت مخصصات تمويله بـ2.57 مليون دولار.
وكشفت وثيقة البنك الدولي عن تقدم الحكومة الأردنية في نهاية شهر أيار (مايو ) الماضي بطلب رسمي إلى البنك لإعادة هيكلة المشروع بهدف تخصيص الأموال غير الملتزم بها من المكون الثاني إلى المكون الاول، وتقدر هذه الاموال بنحو 6 ملايين دولار، مشيرة إلى أن الحكومة الاردنية قد اخطرت البنك الدولي عن عدم رغبتها في تمديد الموعد النهائي للمشروع والمقرر في 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2023.
وأكدت وثيقة البنك الدولي أن الانجازات التي تحققت في المشروع تجاوزت الغايات النهائية لمؤشرات مستوى الهدف الانمائي للمشروع بنسبة 67 % و 28 % على التوالي.
ومن هذه الانجازات تقديم وزارة الصحة خلال الفترة من تموز (يوليو ) 2021 إلى حزيران (يونيو) 2022 أكثر من 5.2 مليون خدمة رعاية صحية أولية في أكثر من 700 مركز مرافق لرعاية الصحية الاولية، إضافة إلى تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة رعاية صحية ثانوية ( خدمات العيادات الخارجية والمرضى الداخليين) في 32 مستشفى في جميع أنحاء الأردن.
وأشارت الوثيقة إلى أنه عندما يتم تصنيف البيانات حسب المجموعة السكانية الفرعية (أي اللاجئين السوريين، الأردنيين غير المؤمن عليهم، والأردنيين الفقراء) والجنس، سيظهر بأن الأهداف النهائية لخدمات الرعاية الصحية الثانوية المقدمة لهم، لم تلب احتياجات اللاجئين السوريين بشكل كاف، حيث تم تحقيق 76 % و74 % للذكور والإناث على التوالي.
ويشار إلى أن آخر إصدار لتقرير نتائج وتنفيذ المشروع والذي صدر عن البنك الدولي في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، قد أكد على تقدم المشروع في تحقيق هدفه الإنمائي والتقدم في التنفيذ، إضافة إلى إستمرار المشروع في الحفاظ على درجته المرضية في الأداء لتحقيق الهدف الإنمائي، من خلال تجاوز الأهداف النهائية لمؤشرين على مستوى الهدف الإنمائي للمشروع، للحفاظ على عدد الخدمات الصحية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة إلى السكان المستهدفين.



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