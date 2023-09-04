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فئات يد كفرسوم تتألق وتمنح النادي فرصة تصدر المشهد

9/4/2023 11:30:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






قد تكون سابقة تحدث لأول مرة في ملاعب كرة اليد الأردنية، أن يحقق ناد خمس بطولات في موسم واحد، خصوصا وأن الألقاب كافة تعنى بفرق الفئات العمرية، والتي تعتبر الأساس وتبشر بمستقبل طيب.
نادي كفرسوم فارس كرة اليد الجديد، وأحد أقطاب اللعبة، بعد أن فرض نفسه بكل قوة في هذا الموسم، عندما تجلى بالفوز بألقاب فرق الفئات العمرية، مثلما سجل فريقه الأول للرجال حضوره الكبير والمشرف في دوري أندية الدرجة الأولى.
وتمكن كفرسوم من الفوز بألقاب بطولات الشابات والناشئات والبراعم والبرعمات والواعدات، لتكون الحصيلة وافرة في موسم استثنائي يبشر بمستقبل واعد لهذا النادي الذي يعول كثيرا على "كرة اليد" في تحقيق الإنجازات، ويبدو أن إدارة النادي برئاسة المهندس النشيط إياد عبيدات عرفت كيف تدير شؤون الفرق، وعرفت كيف توصل فرقها إلى منصات التتويج، وذلك من خلال انتقاء الأجهزة التدريبية والإدارية القادرة على وضع البرامج التدريبية وقيادة الفرق.
ويرأس الجهاز الإداري لكرة اليد في النادي، المهندس محمد أبو غزال، الذي يلازم الفرق كافة في تدريباتها ومبارياتها، في الوقت الذي يتكون فيه الجهاز الفني من المدربين غالب عبيدات ورشا عبيدات وأدهم عبيدات، حيث تمكن هذا الثلاثي ومعه ثلة من المساعدين المميزين من تكوين فرق فرضت حضورها بكل قوة وتمكنت من الفوز في الألقاب كافة للفئات العمرية.
ويبدو أن اعتماد النادي على مراكز الواعدين والواعدات في تخريج اللاعبين وصقل مهاراتهم، ومنحهم فرص المشاركة في المباريات، ساهم كثيرا في تحقيق هذا الكم الكبير من الألقاب والإنجازات، وهذا مؤشر على ديمومة اللعبة في النادي، وقدرتها على مواصلة تحقيق الإنجازات، خصوصا في ظل الدعم والرعاية الكبيرين التي تتلقاهما اللعبة ليس من الهيئة الإدارية فقط، وإنما من أبناء بلدة كفرسوم الذين يعشقون "كرة اليد" منذ زمن طويل.
لا شك أن تتويج فرق كفرسوم بهذه الألقاب يضع مسؤولي النادي أمام تحد كبير في توفير كل المتطلبات التي تحتاجها الفرق، وأن المرحلة المقبلة تتطلب ايضا تضافر الجهود وتوفير أجواء الراحة للاعبين واللاعبات والأجهزة التدريبية، حتى تواصل الفرق عملها، وتحصد الإنجازات.
واللافت في بلدة كفرسوم الجماهير المحبة للعبة، ودورها في تشجيع الفرق، من خلال تواجدها في المباريات، فهي تعتبر الداعم الرئيسي لمسيرة النادي، وهذا يتطلب منها البقاء دوما خلف النادي وتشجيع الفرق الرياضية بكل روح رياضية كما هي عادتهم، كما أن وجود العديد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي ساهم كثيرا في تحريك عجلة الدعم والمؤازرة لنادي كفرسوم، حيث باتت بعض الصفحات التي يمتلكها أشخاص محبون للنادي، أحد أهم الحوافز المشجعة للاعبين والأجهزة التدريبية والإدارية.
مرحبا بأسرة نادي كفرسوم ومبارك لها هذه الإنجازات، التي تخدم اللعبة بشكل عام وتسهم في تطوير اللعبة من خلال الدفع بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات لصفوف المنتخبات الوطنية.



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