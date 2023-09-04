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تفاصيل مشكلة الحسين إربد.. الرمثا يعاتب عموتة لسببين ..عبدالستار يعود

9/4/2023 11:30:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الفيصلي يستعد لناساف بلقاء معان والرمثا
بدأ فريق الفيصلي لكرة القدم، تحضيراته للقاء فريق ناساف الأوزبكي في عمان يوم 18 من الشهر الحالي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بإجراء مباريات ودية مع أندية محلية، في ظل غياب إمكانية إجراء معسكرات خارجية أو مباريات ودية خارجية.
ولعب الفيصلي يوم أمس مباراة ودية مع فريق معان، على أن يلتقي يوم 11 من الشهر الحالي، فريق الرمثا على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.
وتعاني تدريبات الفيصلي حاليا، من غياب أغلب اللاعبين، بسبب التحاقهم بصفوف المنتخبين الأول والأولمبي، الأمر الذي فرض على النادي الاستعانة بلاعبين من فريق سن 19، لاستكمال الوجبة التدريبية.
إلى ذلك نجحت حملة دعم الفيصلي التي أطلقها عدد من محبي النادي، في تجميع مبلغ مالي جيد، على أمل أن تستمر الحملة في المرحلة المقبلة، لجمع مبلغ مالي أكبر، يساعد النادي على تحضير الفريق بشكل أفضل للاستحقاقات الرسمية المقبلة، خاصة المتعلقة بالمشاركة التاريخية في دوري أبطال آسيا.
حارس الوحدات عبدالستار جاهز للعب
 وصل حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم أحمد عبدالستار، لمرحلة الجاهزية الفنية والبدنية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال المنافسات الماضية، واستدعت احتجابه عن الفريق في المرحلة الأخيرة. وينتظر أن يعود الحارس للمنافسات، فور استئناف المباريات الآسيوية والمحلية.
وكان الحارس تعرض لإصابة استدعت ابتعاده عن مباريات مهمة لفريقه، أبرزها مباراة الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا، ومباراتي الفيصلي بكاس السوبر والدوري، بانتظار العودة مجددا بعد فترة التوقف.
8 لاعبين في تدريب الوحدات يدفع للاستعانة بالـ"19"
 يتواجد حاليا في تدريبات فريق الوحدات لكرة القدم، 8 لاعبين فقط، في ظل التحاق بقية اللاعبين بالمنتخبين الأول والأولمبي. ويشارك في تدريبات الفريق سواء بالكرات أو الإعداد البدني لاعبون من أبرزهم: محمد عبدالمطلب "بوغبا" وأحمد عبدالستار وبهاء فيصل ومحمود زعترة والمحترفين هنري وايتو.
هذا العدد القليل من اللاعبين، دفع المدير الفني الجديد للوحدات العماني رشيد جابر، لاستدعاء لاعبي فريق سن 19 للاستعانة بهم لتطبيق بعض التفاصيل في التدريبات.
ويتوقع أن تؤثر فترة التوقف على الأندية الكبيرة مثل الفيصلي والوحدات والحسين إربد، التي يتواجد عدد كبير من لاعبيها في صفوف المنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي.
تفاصيل مشكلة الحسين إربد
 عاشت جماهير الحسين إربد أول من أمس، ليلة عصيبة، بعد أن طفت على السطح احتقانات إدارية كانت خلال الفترة الماضية في الكواليس، قبل أن تظهر للعلن وتعكر صفو النادي خاصة فريق كرة القدم.
فبعد المشاكل التي حدثت في الفترة الماضية، المتمثلة بإشكالية مصعب اللحام، ومن ثم مشكلة اسامة طلال وأحمد هايل من جهة، والمدير الفني البرتغالي موتا من جهة أخرى، انتقلت المشاكل إلى مجلس الإدارة، على خلفية بعض التفاصيل، الأمر الذي استدعى قيام أحد أعضاء الإدارة بالطلب من رئيس النادي عامر أبو عبيد الاستقالة إذا لم يتقبل ملاحظات الأعضاء، ما أغضب الرئيس الذي تقدم باستقالته.
الأمر تفاقم عندما احتج أحد أعضاء النادي، على كيفية صرف الرواتب من دون الرجوع للإدارة، لياتي رد الرئيس على "الجروب"، بأن النادي منذ 7 أشهر يصرف الرواتب، فلماذا الاعتراض الآن، علما بأن قرارا سابقا من الإدارة يقضي بقيام الشركة الراعية بصرف الرواتب بموافقة رئيس النادي وأمين السر أو أمين الصندوق، وهو أمر متعارف عليه وحاصل على موافقة الإدارة.
وجاء التفاعل مع الموضوع، على خلفية عقوبة إدارية سابقة لأحد العاملين في فريق الكرة، بداعي تسريب خبر مشكلة حصلت في النادي، لتتم معاقبته بالإيقاف، ما تسبب في اعتراض أحد أعضاء الإدارة، وبالتالي إلقاء اللوم على شخصية منفذة أخرى من خارج الإدارة لعبت دورا في هذا الإبعاد، ما زاد من حجم الاشكالات.
ما حدث في نادي الحسين خلال اليومين الماضيين، دفع البعض من النادي لمخاطبة عدد من شخصيات إربد للتدخل ومحاولة تطويق المشكلة، لما يخدم مصلحة النادي.
وترجح المعلومات، أن رئيس النادي عامر ابو عبيد، لن يغامر بالإصرار على استقالته، بعد أن شيد مشروعا مثاليا يحتاج إلى المتابعة لاستكماله، ومن الخطأ الرحيل من دون اتمام المشروع الذي يرسم مستقبلا افضل للنادي العريق.
يشار، إلى أن عددا من جماهير ومحبي نادي الحسين، نادوا لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام النادي، للمطالبة باستمرار أبو عبيد، ومساندته في المرحلة المقبلة لما يخدم مصالح النادي.
المدرب أبو هشهش يغادر معسكر الأولمبي.. واللاعبون يساندونه
 غادر المدرب المساعد في المنتخب الأولمبي لكرة القدم شادي أبو هشهش معسكر المنتخب في الفندق أول من أمس، وبشكل طارئ، بعد تلقيه خبر وفاة والدته التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.
ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد، التي تبدأ يوم غد بلقاء منتخب بروناي على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
لاعبو المنتخب الأولمبي والجهاز الفني حرصوا على مساندة ودعم أبو هشهش في محنته، من خلال القيام بزيارة جماعية يوم أمس إلى بيت العزاء للوقوف إلى جانبه.
إلى ذلك لجأ المنتخب الأولمبي إلى تغيير مكان إقامته، من خلال الانتقال من فندق الريجنسي إلى فندف لاند مارك، وذلك للابتعاد عن المنتخبات المشاركة في البطولة (بروناي وسورية وسلطنة عمان) التي تقيم في الريجنسي.
إلى ذلك يشهد اليوم الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات المشاركة في المجموعة الأولى.
أبو طعيمة الأقرب لتدريب معان
 بات المدرب أمجد ابو طعيمة، المرشح الأبرز، لقيادة فريق معان لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، خلفا للمدرب ديان صالح الذي غادر الفريق بالتوافق مع الإدارة.
وأكد نادي معان، أن أبو طعيمة الأقرب لقيادة الفريق، موجها الشكر والتقدير للمدير الفني ديان صالح على ما قدمه للفريق.
وسبق لأبو طعيمة، أن قاد فريق سحاب بداية الموسم الكروي الحالي، قبل أن يتقدم باستقالته من تدريب الفريق بسبب الظروف الصعبة التي عاشها خلال تجربته مع النادي.
وكان صالح غادر فريق معان لأسباب غير فنية، قبل أن يتوصل لاتفاق مع النادي على كامل تفاصيل فسخ العقد بالتراضي. يشار، إلى أن نادي معان يعتبر من الأندية القليلة التي لا تعاني من عقوبة المنع من التسجيل، حيث تسعى الإدارة للتكيف مع الموارد بشكل يكفل للنادي السير بشكل صحيح رغم المعاناة.
الرمثا عاتب على عموتة
 كشفت مصادر من داخل نادي الرمثا، عن عتب إداري وجماهيري، على المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، بسبب استبعاد حارس المرمى مالك شلبية من السفر إلى النرويج وأذربيجان، وبسبب عدم حضوره إلى النادي لحضور تدريب الفريق ولقاء الإدارة.
الرمثا تساءل عن سبب استبعاد مالك شلبية الذي يعتبر بلغة الأرقام أحد أبرز حراس المرمى بالدوري، معتبرا أن مالك له الأحقية في البقاء بالمنتخب بلغة الأرقام والتميز.
الرمثا أبدى عتبه أيضا على عموتة، بسبب زيارته لتدريبات أندية عمان خاصة الفيصلي والوحدات، من دون الحديث عن زيارة لنادي الرمثا، وهو أمر اعتبره النادي لا يليق بمدرب جديد يفترض أن يتعامل مع جميع الأندية بلغة واحدة.
وكان عموتة، أكد أنه سيقوم بالتواصل مع جميع الأندية، بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية والأندية والكرة الأردنية.










كواليس النجوم
. في أول تدريب للمنتخب الوطني لكرة القدم، جرى على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، حاول المدير الفني للمنتخب حسين عموتة بنفسه، طمس الحفر التي تواجدت في أرضية الملعب، أملا في تجهيز ملعب صالح لتمارين المنتخب.
. جماهير بدأت تهاجم رؤساء أندية وأعضاء إدارات، وتطالبهم بالحديث لوسائل الإعلام بشفافية وصدق، وعدم نفي أخبار مؤكدة، أو التزام الصمت وعدم التضليل.
. العين سليم خير الذي يتولى مهمة رئيس نادي شباب الأردن، خاض مباراة قوية في السكواش مع النائب محمد المحارمة الذي كان يشغل منصب رئيس نادي الجزيرة.. خير والمحارمة يحرصان على ممارسة الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب، مع تحويلها في بعض الأحيان إلى مباريات تنافسية.
. إدارة نادي السلط، نجحت في إقناع المدير الفني لفريق كرة القدم السوري عماد خانكان، بالعودة لقيادة تدريبات الفريق.. خانكان احتجب عن تدريب السبت الماضي، احتجاجا على عدم توفير متطلبات اللاعبين، قبل أن يعود بجهد من الإدارة، على أمل تذليل العقبات الرئيسية... فريق السلط التقى يوم أمس فريق شباب الأردن وديا، على أن يلتقي يوم بعد غد مع فريق الحسين إربد.
. صالونات كرة القدم المحلية، تتنبأ بحدوث تغييرات في مناصب قيادية في كرة القدم الأردنية خلال المرحلة المقبلة.
. المدرب التونسي وسيم معلى، باشر عمله مدربا عاما في فريق النادي الفيصلي لكرة القدم.. معلى الذي وصل إلى عمان أول من أمس، انضم إلى مواطنه المدير الفني غازي الغرايري لقيادة الفيصلي خلال المنافسات المقبلة.
. تنافس قوي بين لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات أنس العوضات، والمحترف البرتغالي في النصر السعودي كريستيانو رونالدو، في استفتاء موقع الاتحاد الآسيوي لأفضل لاعب خلال شهر اب (أغسطس) الماضي... جمهور الوحدات هب يوم أمس للتصويت للاعبه.
. صراع إداري شديد وشرس في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وصل إلى مرحلة تكسير العظم، بسبب تنازع في الصلاحيات، واستقواء طرف على الآخر في سحب البساط من تحت الشخص الآخر الذي كان متنفذا في الفترة الأخيرة، قبل أن يتراجع نفوذه، ما استدعى حصول معارك باردة قد تتطور وتظهر للعلن مستقبلا.
. مدير فني لأحد أندية المحترفين، ألمح إلى تلقيه عرضا لتدريب أحد الأندية العراقية، ولكنه يفضل ويغامر في الاستمرار مع فريقه الحالي رغم الصعوبات.
. رئيس أحد أندية المحترفين، بدأ "يعض أصابعه" ندما لعدم الاستماع لنصائح مدربين وإداريين بضرورة استبعاد أشخاص يلعبون دورا في هدم النادي.




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