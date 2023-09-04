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النجار: نحن شركاء في صناعة الثقافة الإبداعية ورفد التنمية والاقتصاد

9/4/2023 11:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار صباح يوم أمس، فعاليات ملتقى الصناعات الإبداعية والثقافية: المستقبل الآن، بتنظيم من قبل مؤسسة (أنا أتجرأ) للتنمية المستدامة، وبالشراكة مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال التعاون الدولي الألماني (GIZ) للصناعات الثقافية والإبداعية.
واستهل الافتتاح بكلمة وزيرة الثقافة التي أكدت فيها، أن الصناعة الإبداعية الثقافية تمثل جزءا من مدخلات التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة في الأردن، وقالت: "سعيدة بحضور ملتقى الصناعات الإبداعية التي نظمته مبادرة "أنا أساند" وما قدمته الهيئات والمؤسسات لوضع الأردن في مقدمة الدول، فنحن شركاء في المعرفة وصوغ مدخلات الإبداع، لنعمل معا من أجل تأطير تشريعات يكون من شأنها توفير مساحات إبداعية وتطوير الصناعات الثقافية الإبداعية".
وأضافت النجار، أن الطاقات الشبابية والإبداعية في الأردن كبيرة وقدمت الكثير في صناعة الثقافة، مشيرة إلى أهمية أن تكون مشاريع الشباب والمؤسسات الثقافية جزءًا من الصناعات الاقتصادية الوطنية.
ولفتت الوزيرة أمام المؤسسات التي حضرت من مختلف مناطق المملكة، إلى أن وزارة الثقافة تعد منصة توفر مساحات إبداعية لجميع المتهمين للتحرك من خلالها، وتقديم الدعم والتنظيم والمساندة لدعم صناعتهم.
ورأت النجار، أن التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي جميعهم يمثلون رؤية الأردن نحو التحول للأفضل على مختلف المستويات، والتشاركية بين جميع المؤسسات هي المدخل الحقيقي لنجاح هذا التحول الصناعي.
واختتمت الوزيرة حديثها، بأهمية أن يكون للصناعات الثقافية تشريعات وأنظمة وقوانين تضمن لها التوسع في مختلف مناطق المملكة، آملة بأن يسعى الملتقى بالشراكة مع وزارة الثقافة لتأطير مثل هذه المخرجات.
من جانبه أكد المدير العام لمؤسسة أنا أتجرأ للتنمية المستدامة الدكتور إياد الجبر تأطيرا ذهنيا للملتقى، وضح فيه تداعيات الملتقى وأهمية الورشات التي ستنعقد لتكون أرضية للصناعة الإبداعية الاقتصادية. ويضم الملتقى مناقشات ورؤى تسلط الضوء على الدور المحوري للاقتصاد الإبداعي في التقدم الاقتصادي العالمي، والاعتراف بأهميته من قبل الحكومات وقادة الفكر على حد سواء، ويستمر حتى يوم غد.
ومن المقرر أن يكون الملتقى بمثابة التقاء لممثلي الحكومات من الأردن وألمانيا، جنبا إلى جنب مع المؤثرين من القطاع الإبداعي والثقافي المتنوع والفعال من الأردن ولبنان وألمانيا. ويضم جدول أعمال الملتقى، مجموعة من الحواريات الست التي سيتم تنفيذها في عمان والكرك وإربد، وحلقات نقاشية تتناول مواضيع محورية، بما فيها السياسات التي تدعم الإبداع، ودور المرأة في الاقتصاد العالمي، ورسم مسار مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وقابلية توظيف الشباب، والقوة التحويلية للتعليم، واستراتيجيات التمويل المبتكرة في القطاعات الإبداعية. إضافة إلى الورش والجلسات التفاعلية لاستكشاف الابتكار الرقمي، والويب 3.0، والتعلم غير الرسمي، والطرائق المالية الرائدة للتمويل. وتشمل الموضوعات التي سيتم مناقشتها؛ كيفية النهوض بالصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن، والتأثير الفعال للمرأة في مجال الإبداع والثقافة، وبيانات عن مسار الاقتصاد الإبداعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتسخير الإمكانات لتوظيف الشباب من خلال المشاريع الإبداعية والثقافية، ورعاية الابتكار من خلال التعليم، وتمكين الابتكار الرقمي للويب 3.0، وإثراء تطوير الصناعات الإبداعية والثقافية من خلال التعلم غير الرسمي، فضلا عن سبر طرق التمويل المتاحة. يمهد الملتقى لإقامة معرض للفنون الرقمية أو ما يعرف بالرموز الفريدة غير القابلة للاستبدال (إن. أف. تي) والذي سيعقد في الأردن، ويضم أعمالا لفنانين من الأردن والمنطقة. وتمثل الرموز الفريدة (غير القابلة للاستبدال) جانبا معاصرا للفن والتصميم يمنح المبدعين حقوق براءات الاختراع والحماية. رسالة الملتقى للصناعات الثقافية والإبداعية، تؤكد الاعتراف العالمي المتطور بتأثير الاقتصاد الإبداعي على النمو الاقتصادي والابتكار والتنوع الثقافي والاستدامة، ومواجهة التحديات الحرجة، وتعزيز التعاون، وإعادة تعريف مستقبل الإبداع والثقافة.



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