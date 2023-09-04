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مالية النواب تُناقش استيضاحات المحاسبة المتعلقة بوزارة الصحة

9/4/2023 11:30:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الصحة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور كل من الأمينين العامين لوزارة الصحة رائد الشبول وإلهام خريسات، ومدراء بالوزارة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات.
وقال السليحات إن الاستيضاحات التي تم مناقشتها تمحورت حول مديرية شؤون الموظفين بالوزارة، حسابات الأمانات، مركز صحي أبو علندا الشامل، مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، التكافل الاجتماعي، دوام أطباء الأسنان في المراكز الصحية، مديرية ذوي الإعاقة والصحه النفسية، مديريتي صحة إربد ومادبا.
إلى جانب، مستشفيات: الكرامة للتأهيل النفسي، الشيخ محمد بن زايد - العقبة، الأمير حسين - عين الباشا، جميل التوتنجي، الأميرة بسمة التعليمي، ومراكز صحة: شفا بدران، إصلاح وتأهيل جويدة، الأميرة بسمة الشامل، اليادودة الأولى.
وأشار السليحات إلى أن "مالية النواب"، أوصت باسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق، ومتابعة تحصيل ما تبقى منها، ومتابعة وتنفيذ توصيات اللجان المشكلة سابقا لتصويب المخالفات.
كما أوصت "مالية النواب" بضرورة تشكيل لجنة مشتركة، بخصوص بعض الاستيضاحات العالقة، على أن تزود اللجنة المالية النيابية بنتائج أعمالها خلال شهر، وفق السليحات.
وفيما يتعلق بالعطاء الخاص بإنشاء مركز صحي دير علا، قال السليحات إن اللجنة تنتظر صدور قرار التحكيم النهائي لمتابعة المخالفات والاستيضاحات الواردة فيه.
وبخصوص المباني المهجورة والمملوكة للوزارة / لواء المزار الجنوبي، بين السليحات أنه سيتم متابعتها مع وزارة المالية لبيان مدى إمكانية الاستفادة منها، فيما أشار إلى أن الوزارة قامت بتحويل ملف مخالفات بنك الدم / مديرية صحة محافظة إربد، بتحويلها إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد.
من جانبهما، أكد الشبول والخريسات أن وزارة الصحة تمضي قدما في متابعة المخالفات للعمل على إنهائها بشكل كامل، وذلك بتنسيق مشترك مع ديوان المحاسبة، موضحين أن الوزارة قامت بتشكيل عدة لجان لمتابعة هذه المخالفات.
بدورهم، أكد النواب: سليمان أبو يحيى، تيسير كريشان، ناجح العدوان، عمر النبر، ضرار الحراسيس، زيد العتوم، علي الطراونة، ضرورة العمل على إغلاق جميع المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير.



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