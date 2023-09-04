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الوطني للمناهج.. القطفة الرابعة لغتي العربية/ الصف العاشر (3 - 4)

9/4/2023 11:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



* د. ذوقان عبيدات

حين نشرت الجزء الأول من مقالتي؛ تحليل كتاب لغتي العربية للصف الرابع؛ عاتبني مسؤول قائلا: أنت صديق، وأريد أن أنصحك، يقولون: إنك تكتب بهدف البحث عن منصب لك، كظمت الغيظ وقلت: ليس مثلي من يبحث عن منصب، وكل مواقفي وكتاباتي تُبعدني عن أي منصب، مع أن من حق كل مواطن البحث عن منصب، حتى لو كان من غير الأغبياء. أنا كتبت ونقدت بالروح نفسها، حتى حين كنت في المنصب، كتبت تقريرًا عن كل كتاب علوم، ورياضيات، بالروح النقدية نفسها، والتقارير رسمية وموثقة في سجلات المركز. أما أنا، فلا أبحث عن منصب، بل عن فرصة لإنتاج كتب مدرسية، فشل الجميع في إنتاجها بحدود معقولة من الجودة.. كتب تختلف عن سابقاتها بما يبرر وجود مركز مستقل.
أبحث عن فرصة لإنتاج كتب تحترم العقل؛ وفق الإطار العام للمناهج المُقَرّ من الدولة، ولا أبحث عن كتب أكثر إغراقًا من فشل سابقاتها، وأكرر، إن المطلوب يتعلق بإنتاج كتب سهلة، وجاذبة، ومثيرة للتفكير، ومناسبة لوقت الطالب والمعلم المتاح.. كتب للطلبة، وليس كتبا للمادة الدراسية، وأرجو أن يعرف الجميع بأن المطلوب هو كتب ممتعة، تخاطب الطلبة، وليس المادة كما يعتقد المسؤولون المعيّنون في الدولة، ومن غير المختصين في المناهج. على العموم، أنا أفهم مشاعر من يخشى النقد، وأعرض في هذه المقالة، تحليلًا لكتاب لغتي العربية، الجزء الأول للصف العاشر:
(1)
وصف الكتاب:
اشتمل الكتاب على خمس وحدات دراسية في 144 صفحة، ولم يختم كالكتب السابقة بعبارة: تم بحمد الله بسبب كثافة المادة.
كانت الوحدات:
- الأولى: "من أدب الاعتذار"، ركزت فيها المؤلفات الثلاثة على الثقافة الدينية، بما لم يركز عليه أي كتاب سابق في القرن الحادي والعشرين قبل المركز الوطني. فالنصوص والعبارات، والجمل كانت مترابطة في هذا السياق، ومنعًا للتأويل، وسوء التفسير أقول: هذا يحسَب للكتاب.
- الثانية: "يرحلون وتبقين"؛ وهي في معظمها تركز على قضية فلسطين لشعراء أردنيين وغير أردنيين، وهي نصوص هادئة ووطنية، وجديرة بالاحترام، كالوحدة الأولى.
-الثالثة: "مختارات من الأدب المترجم"، اشتملت على نصّ مترجم واحد، وعرض للوحين فنيّين راقيين- وهذا برأيي إبداع لأول مرة في كتبنا، وليت الكتاب عرض المزيد منها، وكانت بقية الأمثلة والنصوص أدبية غير مترجمة، كما أوحى لنا العنوان، واستشهادات لشخصيات عربية، وشعراء مثل: المتنبي، وحافظ ابراهيم، وصباح الحكيم على صفحات (74)، (79)، (83).
كما اشتملت على أحاديث البخاري ص (84)، وقرآن كريم ص (62)، (86)، (88) التي اشتملت على ست آيات قرآنية كريمة، وستة شعراء عرب أقحاح.
-الرابعة: "من السير الذاتية"، اشتملت على نصّ وليد سيف، بعنوان: شغف القراءة، ونصّ من السيرة الذاتية لعائشة بنت الشاطئ، ونص للأديبة السورية ريم هلال عن سيرتها. ونصّ من سيرة إدوارد سعيد.
-الخامسة: "من الأدب القديم"، ركزت على المتنبي، ثم البحتري. ومن اللافت للنظر بأن الوحدة نفسها طلبت قراءة خواطر أحمد شوقي، بالرغم من أنه ليس قديما، كما ذكرت آيات من سورة نوح – ولا أدري إن كان القرآن الكريم مثالٌ للأدب القديم، وكذلك المعجم الوسيط.
(2)
ملاحظات نقدية
بعد الانتهاء من وصف الكتاب، أقدم ملاحظات تنظيمية شكلية، وأخرى تربوية، وثالثة عامة:
أولا- كانت وحدات الكتاب متنوعة، لكننا قد لا نجد منطقيته، إذ كيف نفهم بعد وحدة القرآن الكريم- الاعتذار- أن ننتقل إلى الأدب الحديث، فالمترجم، فالسيرة الذاتية، فالأدب القديم؟ ولماذا تكون السيرة بعد المترجم؟ والحديث قبل القديم؟ يمكن القول: هي في الأصل لم تعكس ترتيبًا تاريخيا أو زمنيا أو موضوعيا، ولذلك، يمكن تقديم أي وحدة على أي وحدة، فالوحدات لا رابط بينها سوى أنها جميعها مكتوبة باللغة العربية، وهذا ليس كافيًا، فمن حق الطلبة أن يفهموا السياق العام، ليتمكنوا من الفهم والترتيب.
ثانيا - عرض الكتاب تشكيلة واسعة من أغراض الأدب، وأقول بوضوح - باستثناء الوحدة الأولى والثانية - ليس في أي نصّ ما يلامس حياة الطلبة: في الحب، والرياضة، والتكنولوجيا، ولم يقدم لهم أي نص شبابي، وكأن الكتاب سلسلة من توجيهات عليا لهداية الشباب، فتنوعت النصوص بين حِكَم لكبار، وفي أزمان الكبار. وبرأيي فإن هذه أساليب ليست فاعلة تربويا ولا أخلاقيا.
وقد كادت النصوص تخلو من معظم المفاهيم العابرة للمواد، والمقرَّة رسميا، مثل: سيادة القانون، حقوق الطفل، المرأة، الحقوق، البيئة، المخدرات، التدخين، المشاركة، العمل الجماعي، التفكير المستقبلي، الإتيكيت والبروتوكول - باستثناء الاعتذار- وهو جزئية بسيطة، ركزت عل تصحيح آثار الخطأ دون أي اهتمام بالسلوك الجيد الذي يجنّب شبابنا الاعتذار، فهل المطلوب أن نقول: اعتذروا عن أخطائكم بدلا من اعملوا الصالحات، فكّروا قبل أن تقولوا.. إلخ من الكلام الذي يدركه دعاة الهداية من المشرفين على كتب أطفالنا وشبابنا، إنهم يريدون كتبا والسلام.
ثالثا - وبتقديري نجحت المؤلفات الثلاثة في إدماج الطلبة بموضوعات المادة، فركزت على الحصول على رأي الطلبة واستنتاجاتهم، والبحث عن علاقات بين المتشابهات والمختلفات، ولكن هذه المؤلفات اكتفت في الاستماع بمعرفة وصول المعلومة إلى الطالب، ولذلك كانت جميع الأسئلة تدور حول: من، وماذا؟ ففي ص (63) مثلا، فقرة (3) تطلب وضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة؛ لتكشف جوابًا محددًا من خيارات كلها عظيمة، فلو طلب الكتاب من الطلبة ترتيب الإجابات حول درجة منطقيتها، لأدخلنا الطلبة في عمق عملية التفكير، ومثل ذلك كثير.
رابعا - قراءة الصور: بتقديري أن هذا جديد، وجاذب ويطلق التخيل، والتقمص والإسقاط، فمن المهم قراءة الصور وهي أكثر أهمية، وأوسع مدى من قراءة النص. كنّا نحقق أهدافنا لو علّمناهم قراءة الصورة، أو قراءة فنية تطبيقية أدبية للوح فني، وعلى أي حال، هذا عمل يمكن أن يكمله معلم جيد. وليتنا نوجه المعلمين إلى أهمية قراءة الأشكال، والأرقام، والرسوم والتمثيلات، والصور، والوجوه والمشاعر ولغة الجسد، وغير ذلك مما تتوجّب قراءته، أما آن لنا بأن نعرف ماذا نقرأ وكيف نقرأ.
خامسًا - قواعد اللغة، بتقديري: كان عرض القواعد ناجحا، فلم يستخدم الكتاب عناوين تقليدية كالأسماء، والأفعال، والمثنى وأخوات كان وغيرها. صحيح أنه عنون أسلوب النداء ص (51)، لكن عرض الدرس لم يكن نمطيًا، مع أني لاحظت أنهم يركزون الأمثلة على آيات من القرآن الكريم؛ ليظهروا أنواع النداء، والمثالان ليس فيهما نداء واضح:
- يا نار كوني بردًا وسلامًا! لا أدري إذا كان هذا مثالًا على نداء أم أمر أم طلب، أم أمل.
- يا أيها الناس اتقوا ربكم.
- يا أيتها النفس المطمئنة.
- يا مريم إن الله اصطفاك.
وهذه أيضًا ليست أمثلة واضحة للنداء، حتى لو كانت نحويا صحيحة، فهذا خطاب إخباري من الله تعالى.
- وحتى "يا أعدل الناس إلا في مخاطبتي".
هذه ليست الأمثلة على تعليم النداء، وكمثال: يا قاضيا، هذا نداء واضح. يا ناعس الطرف، هذا نداء واضح أيضا.
بالمناسبة؛ هذان مثالان اقتربا من الغزل، وهما يتيمان متناثران، لم يأتيا في سياق غزلي، وغاب أي نص غزلي متكامل عن طلبة يحتاجون للغزل.
(3)
المفاهيم والقيم السائدة
حدد الإطار العام للمناهج حوالي مائة مفهوم، يفترض تضمينها في كل كتاب وكل صف، وهذه المفاهيم صنفت في قضايا مثل: التفكير، المستقبل، المواطنة، البيئة، الصحة، الحقوق، مفاهيم حياتية، العمل، مفاهيم إنسانية وسياسية ومفاهيم أخلاقية، إذ يمكن تضمينها في النصوص المختارة، والقصائد، والجمل، والأمثلة، والأنشطة.
لكن هذا لم يحدث إلّا صدفة، فالنصوص في هذا الكتاب، لم تُختر وفق خطة ترتبط بالمفاهيم، لذلك غابت معظم هذه المفاهيم، ومفرداتها التي تصل إلى حوالي المائة، فقصيدة وطنية مثل قصيدة خالد محادين، تتعلق بالوطن، وموضوعها يرتبط بقيم سياسية ووطنية، لكن قصيدة المتنبي لا يمكن أن ترتبط بالمرأة والقانون وحقوق الإنسان والبيئة، والصحة، والعمل والمستقبل وغيرها، وكان من المفروض إعداد نصوص وفق هذه القيم، وهذا لم يحدث إطلاقًا. قد يكون هناك ميل لاختيار نصوص جاهزة، بهدف السهولة والاقتصاد في الجهد.
ولكن هذا يبدو مقبولًا لو سدّوا هذا النقص بمئات الجمل والأمثلة، وهذا لم يحدث إطلاقًا، بحيث جرى سده بالجمل الجاهزة مثل: "سار وليد شمالًا"، "كنت أدخل المحل"، "نسيج من الحرير يلبس على الرأس"، "انقطع الحبل"، "طوّف سندباد في الآفاق"، "كبّر المؤذن"، "كيف أعيد عظامي البالية؟"، "للذوق مراحل كمراحل الطريق"، وغيرها من مئات أبيات الشعر التي لم تؤخذ لمعانيها. لذلك لم نلحظ تركيزًا لإبراز أي مفهوم بطريقة مقصودة، فالكتاب مليء بأشعار وجمل وأمثلة دينية، ومواقف لم تستحضر لمعانيها، فغابت مفاهيم العمل والمستقبل والقانون وغيره.
سادسًا- هناك عداء مستحكم بين كتب اللغة العربية والعمل الشراكي؛ فترى أفعالًا مثل: أستمعُ، أتحدثُ، أقرأُ، أتغنى، أحددُ، أميزُ، أتأمل.. إلخ، ولم يحدث أبدًا أن نرى فعلًا بصيغة المثنى، أو الجمع مثل: نعمل، نبحثُ، نقرأُ، نراجعُ.. إلخ.
فهذا الكتاب خلافًا لمعايير المنهاج في الشراكة والتعاون، حرّم كسائر الكتب، العمل في مجتمعات التعلم المهنية على طريقة "العب وحدك تيجي راضي".
سابعًا- غابت جميع مفاهيم التربية الإعلامية التي قررها المسؤولون الكبار؛ لتنفذ عبر المواد الدراسية المختلفة، علمًا بأن اللغة نفسها إعلام واتصال، وتمحيص، وحوار.
(4)
أسماء وشخصيات
استحضر الكتاب أسماء شخصيات أردنية وعربية من أبرز الأدباء والشعراء، ولكن لاحظت تكرارًا لأسماء في النصوص والأمثلة القواعدية المفردة. طبعًا هذا يكون على حساب أسماء أخرى، فلم أشاهد نصوصًا لبعضهم، لكني أبرز نقطتين اثنتين:
الأولى: ذكروا اسم عرار مرة واحدة في تمرين مزاوجة، بحيث تبين أنه"الحشوة"، أو الاسم الزائد الذي لا علاقة له بشيء، وهذا لا يجوز بحق عرار.
الثانية: اقتصرت أسماء النساء على عدد قليل جدا جدا مثل: عائشة بنت الشاطئ، صباح الحكيم ص (74)، مي هلال ص (105)، وهذا لا يجوز قياسًا بمئات الأسماء من الناشطين أدبيا من الذكور.
هذه قراءتي للكتاب، ولا أقصد فيها البحث عن منصب، مع أن هذا حق لغير الأغبياء أيضا، وأكرر، أكتب بحثًا عن كتاب جيد، لم ينجح في إنتاجه مدوَّرون عديدون.



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