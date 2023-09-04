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توأمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضرورة اقتصادية ووطنية

9/4/2023 11:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






البحر الميت – مع تصدر موضوعي "الذكاء الاصطناعي" و"الأمن السيبراني"، الاهتمام والنقاش في العالم الرقمي على مستوى الحكومات والقطاعات المختلفة، والتطورات المتسارعة الحاصلة في القطاعين، أكد خبراء أمس، أهمية الربط الإيجابي والتوأمة بينهما، وتطويع تقنية الذكاء الاصطناعي للوقاية او الدفاع من الهجمات السيبرانية.
وأكد خبراء شاركوا امس في اعمال مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن بنسخته الثانية، التطور الكبير الحاصل في الذكاء الاصطناعي، مشيرين الى انه اصبح يشكل سلاحا ذا حدين: بحيث يستخدمه المقرصنون في تطوير وزيادة الهجمات السيبرانية، فيما يمكن استخدامه في الجانب المقابل، لتحسين أمان البيانات والشبكات، والتصدي للتهديدات السيبرانية بشكل أفضل.
ودعوا لتعزيز قدراتنا في الجانب المؤسساتي، او على مستوى الافراد، واخضاع الذكاء الاصطناعي لأطر تنظيمية لضمان الاستفادة من فوائده، دون السماح بسوء الاستخدام.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الاردن حاليا يمتلك استراتيجية للتحول الرقمي، تسير الحكومة على تنفيذها، لتحسين حياة المواطن، مؤكدا ان التكنولوجيا باتت تسيطر على كل مناحي الحياة، والبقاء يكون للاسرع وليس للاقوى في هذا المجال.
واكد الهناندة، أن الاردن اعطى اهتماما كبيرا للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وقد قطع شوطا كبيرا في وضع تشريعات وأطر تنظيمية وإستراتيجيات، يمضي اليوم في تنفيذها في كلا القطاعين، لافتا الى التطور الكبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات الاردني، وتزايد أعداد الشركات العاملة فيه، لافتا لأهمية ودور الأمن السيبراني في حماية الأفراد والأعمال والمعلومات والبنى التحتية.
لكن الوزير، أشار إلى أن الجريمة الالكترونية والهجمات السيبرانية تطورت، واصبح منفذوها يعتمدون على الذكاء الاصطناعي فيها، وهو ما يستعدي تطوير القدرات والمهارات واستخدام الاداة نفسها، اي الذكاء الاصطناعي، لمواجهة أو الدفاع عن البنى التحتية والمعلومات من هجمات القراصنة.
وقال الهناندة، إن الهجمات السيبرانية تحدث يوميا وكل 11 ثانية، يحصل هجمة سيبرانية عالميا، والمطلوب الآن هو سرعة الاستجابة، مشددا على أهمية بناء وتطوير المهارات الرقمية للشباب في الاردن، والاستفادة من مبادرات الوزارة اليوم عبر مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، والممول من البنك الدولي.
والأمن السيبراني، يمكن تعريفه وفقا للقانون على أن الإجراءات المتخذة لحماية الانظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة، من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها، أكان الوصول اليها من دون تصريح او سوء استخدام او نتيجة الاخفاق في اتباع الاجراءات الأمنية، او التعرض للخداع الذي يؤدي إلى ذلك.
وأما الذكاء الصناعي، فهو مجموعة خوارزميات وتقنيات وأنظمة، تهدف إلى تعلم الأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، كيفية القيام بمهام تشابه مهام الذكاء البشري.
ويتيح الذكاء الصناعي لأجهزة الكمبيوتر والأنظمة، القدرة على استخدام البيانات والمعرفة لاتخاذ القرارات، وحل المشاكل، وتنفيذ المهام بشكل ذكي ودقيق وسريع، من دون الحاجة لتدخلٍ بشري.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (STS)، المهندس أيمن مزاهرة، ان التحول الرقمي لم يعد ترفا او ضربا من الكماليا، فقد اصبح ضرورة للكل: الحكومات والمؤسسات والشركات من كل القطاعات، والتي باتت تتحول شيئا فشيئا الى مفهوم التحول الرقمي الذي يعني بشكل عام: "عملية دمج وتبني التقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل، ما يغير بشكل أساسي كيفية عمل القطاعات بمختلف مجالاتها، وكيفية تقديمها للقيمة المضافة، وآلية تقديم الخدمة للعملاء وطالبي الخدمة".
وقال مزاهرة، ان موضوعي المؤتمر: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، هما موضوعان مترابطان ولهما علاقة مباشرة بعمليات التحول الرقمي، فالذكاء الاصطناعي الذي طرأ عليه الكثير من التطور خلال آخر ثلاثة أعوام، يعد واحدا من التقنيات الاساسية في استراتيجيات التحول الرقمي وأداة اساسية فيه.
وأشار الى ان الذكاء الاصطناعي، يسهم بتسريع التحول الرقمي، مع ما توفره تطبيقاته وادواته من معلومات هائلة، وقدرة على التعامل مع كم هائل من المعلومات والسرعة الكبيرة، مقارنة بأعوام سابقة، وكل ذلك يسهم بتسريع التحول الرقمي.
وبين مزاهرة، ان تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاقه على مستوى الحكومات والقطاعات المختلفة، يزيد من احتمالية وزيادة الهجمات السيبرانية، وهنا تظهر اهمية الذكاء الاصطناعي واستثماره في حلول وقائية او علاجية من الهجمات السيبرانية، حتى لا نتكبد خسائر اقتصادية ومعنوية.
رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د. بسام المحارمة، قال ان هنالك ثلاثة تحديات اساسية تواجه الأمن السيبراني في المملكة، اولها؛ تحدي الوعي والادراك بخطورته واهميته، وهو تحد لا يقتصر على الافراد، لكنه ايضا يظهر لدى اصحاب القرار والموظفين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التي تنظر للاستثمار في ادوات واستراتيجيات الأمن السيبراني، على انها تكاليف لا ضرورة لها.
واكد المحارمة، ان التحدي الثاني، يتعلق بنقص الخبرات والقدرات البشرية المؤهلة في موضوع الأمن السيبراني، مشيرا الى تحدي ثالث، يتعلق بالتمويل والمصادر المالية في مجال الأمن السيبراني.
وقال إن الاردن، قطع في آخر عامين، شوطا كبيرا بتعزيز الاطر التشريعية والحكومة للأمن السيبراني بوضع قانون له، ووضع استراتيجية وطنية له، فيما يجري العمل على اطار وطني للأمن السيبراني.
وأكد أهمية تعزيز قدراتنا في مجال تطويع ادوات الذكاء الاصطناعي، للوقاية وكشف الهجمات السيبرانية قبل وقوعها او التصدي لها وسرعة الاستجابة.
وقال المحارمة، إن الأمن السيبراني وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي للوقاية والمراقبة أو الدفاع أصبح ضرورة اقتصادية ووطنية، في ظل تزايد الخسائر الاقتصادية والمعنوية الناجمة عن الهجمات السيبرانية.
وبلغ عدد الحوادث السيبرانية التي رصدت وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100 % عن عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها العام الماضي، والتي بلغت وقتها 544 حادثا.
وفي جلسة متخصصة حول الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات، اكد مدير ادارة الشبكات في شركة "أمنية" للاتصالات فراس البكري، ان التكنولوجيا تتقدم بتسارع اليوم، وتصبح اكثر تعقيدا وخصوصا مع دخول شبكات الاتصالات من الجيل الخامس التي اصبحت تشكل عاملا ممكنا لكل التطبيقات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي لما توفره من سرعات وسعات أعلى من الشبكات والأجيال السابقة.
وقال البكري، إن الاستفادة واستخدام تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي، أصبح ضرورة وليس خيارا، مع تطورها بوجود الجيل الخامس كبنية تحتية أساسية، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات بدأت أيضا، تطوع وتستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بادارة الشبكات وتحسين جودة الخدمات للمستخدم.
من جهته، قال مدير إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة "أورانج الأردن" سنان كمال، إن التطور الرهيب الحاصل في الذكاء الاصطناعي، سيحدث تغييرات واسعة في قطاعات متعددة، وهي القطاعات التي بدأت تتعمق في عمليات التحول الرقمي.
وقال كمال، إن عمليات التحول الرقمي والأتمتة للخدمات كانت تعتمد على البرمجة، ولكنها بدأت بالتحول للاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي لديها القدرة على التعامل مع حجم هائل من البيانات وبالتبعية ستصبح عملية التحول الرقمي أسرع أو أوسع.
وأكد أن قدرات الذكاء الاصطناعي والآلة وخصوصا في مجال استرجاع الذاكرة أو البيانات، وفي مجال الدقة هي اكبر وتتخطى قدرات البشر، وبالتالي فذلك سيلغي الكثير من المهام الروتينية التي كنا نقوم بها سابقا وسيحدث ذلك تأثيرات في الأسواق والقطاعات.
ووفقا للتقارير الدولية، يتوقع بأن تشهد حجم سوق الأمن السيبراني عالمياً نموا ملحوظا، بحيث بلغ 173 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع بأن يصل لـ266 مليارا بحلول 2027، كما تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في المنطقة بلغت 20 مليارا العام الماضي، مع توقعات بوصولها لـ44 مليارا بحلول 2027.



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