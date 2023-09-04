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لماذا لن يحضر الرئيس الصيني قمة العشرين؟

9/4/2023 11:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الولايات المتحدة - فيما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيبة أمله لإعلان غياب نظيره الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين المزمعة في الهند المقرر في العاشر من الشهر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت التحقيق بحوالي 100 عملية تجسس صينية محتملة على أراضيها.
فقد ذكر مسؤولون أميركيين أن مواطنين صينيين يظهرون أحيانا كسياح تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة في الولايات المتحدة نحو 100 مرة خلال الأعوام القليلة الماضية. ووصف المسؤولون تلك الوقائع بأنها تهديدات بعملية تجسس محتملة.
وذكرت وسائل اعلام أميركية أن البنتاغون ومكتب التحقيقات الفدرالي وأجهزة أخرى أجروا مراجعة العام الماضي لحصر تلك الوقائع التي شملت محاولات لاقتحام بوابات قواعد تابعة للجيش الأميركي من دون تصريح.
وقال تقرير حول وقائع التسلل تنوعت بين محاولة مواطنين صينيين عبور نطاق صواريخ أميركي في نيومكسيكو إلى سباحة غواصين في مياه موحلة قرب موقع لإطلاق الصواريخ تابع للحكومة الأميركية في فلوريدا.
وبين التقرير نقلا عن مسؤولين مطلعين أن تلك الوقائع التي حدثت في مناطق ريفية تقل فيها السياحة وشملت مواطنين صينيين تعرضوا لضغوط للقيام بهذه المهمة وإبلاغ الحكومة الصينية، وفق المصدر نفسه.
ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية ولا وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعقيب على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول الموضوع، كما لم يصدر تعقيب أيضا من بكين على اتهامات المسؤولين الأميركيين.
وتصاعدت اتهامات واشنطن لبكين بالتجسس بعدما رصدت منطادا صينيا عبر الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق، وحلق فوق منشآت عسكرية إستراتيجية قبل أن يسقطه الجيش الأميركي في الرابع من شباط (فبراير) الماضي.
وفي حين أكدت واشنطن أن المنطاد هدفه التجسس، قالت الخارجية الصينية إن الصين دولة مسؤولة وتلتزم بالقوانين الدولية، وليست لديها النية لانتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي.
وهناك الكثير من القضايا الخلافية بين الولايات المتّحدة والصين، من التجارة إلى تايوان مرورا ببحر الصين الجنوبي.
ومن بين الخلافات الثنائية الرئيسية، القيود التجارية التي فرضتها واشنطن على تصدير بعض المنتجات الأميركية إلى الصين، وخصوصا المنتجات المتصلة بالتكنولوجيا المتطورة.- (وكالات)



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