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بوتين بلقائه مع أردوغان يجدد شروط روسيا لإعادة اتفاق تصدير الحبوب؟

9/4/2023 11:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



روسيا - جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروط موسكو للعودة لاتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية، مؤكدا أن التصدير سيعود بمجرد رفع العقوبات الغربية عن نقل الحبوب والأسمدة الروسية.
حديث بوتين جاء خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي أمس، مؤكدا أن الغرب خدع روسيا بشأن الأهداف الإنسانية لمبادرة البحر الأسود.
وأشار إلى أن موسكو أُجبرت على الخروج من الاتفاقية؛ لأن الدول الغربية فرضت عقوبات عليها.
ولفت بوتين إلى أن روسيا قريبة من الانتهاء من عقود تتيح نقل مليون طن من الحبوب إلى 6 دول أفريقية، مضيفا أن مبادرة البحر الأسود ليست بديلا للمسار التركي القطري بشأن إيصال الحبوب للدول المحتاجة، بل هي آلية إضافية.
وشدد بوتين على أن ممرات الحبوب يجب ألا تُستخدم لأغراض عسكرية، مضيفا أن خطوط أنابيب الغاز الروسية إلى تركيا تتعرض لهجوم مستمر.
من جانبه، أكد الرئيس أردوغان ضرورة مواصلة العمل باتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، ومعالجة ما يشوبها من نواقص. وأضاف أردوغان أنه من الضروري إيجاد حُزمة جديدة للاتفاق عليها مع الجانب الروسي والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المقترحات البديلة المطروحة لمبادرة الحبوب، لم تقدم نموذجا مستداما وآمنا.
وأكد ضرورة قيام أوكرانيا بتخفيف حدة نهجها ليصبح بالإمكان اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا بشأن المبادرة. ونادى بضرورة إرسال المزيد من الحبوب إلى أفريقيا بدلا من الدول الأوروبية.
وأشار أردوغان إلى أن دولة قطر تقدم بالفعل مساعدات مالية وتمويلا بشكل خاص لنقل السفن للدول الأفريقية.
وكان الهدف من زيارة أردوغان لروسيا إقناع بوتين بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود، بعد انسحاب موسكو منها في تموز (يوليو) الماضي، لينتهي بذلك الاتفاق الذي استمر عاما وسمح بالتصدير الآمن للحبوب من المواني الأوكرانية.
وبشأن الحرب مع أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا "إخفاق" الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية حزيران (يونيو) الماضي، وأتاح له استعادة السيطرة على بعض البلدات.
وأضاف بوتين "هذا ليس خطأ، إنه إخفاق. في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط"، وتابع: "سنرى ما سيحصل لاحقا، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو".
في سياق آخر، قال بوتين حول تأسيس مركز للغاز الطبيعي في تركيا، إن شركة "غاز بروم" قدمت خريطة الطريق لشركة "بوتاش" التركية، والآن حان دور تأسيس مجموعة عمل مشتركة، حسب تعبيره.
وشدد على أن روسيا "ستكون دوما الشريك الأكبر والأكثر مسؤولية بجانب تركيا، حول ما يخص الغاز الطبيعي".
ويأتي لقاء الزعيمين وهو الأول بينهما منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وسط توتر متزايد في منطقة البحر الأسود أعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح لسفن شحن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن، مشترطة أخذ مصالحها في الاعتبار لإعادة العمل بها.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار موسكو الأسبوع الماضي للتحضير لزيارة أردوغان ولقائه ببوتين، مؤكدا أهمية إعادة العمل بالاتفاقية لاستعادة الاستقرار.
في حين طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالحصول على ضمانات مع نتائج ملموسة تدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن بلاده لن تكتفي بالوعود بشأن صادراتها الزراعية.
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن أردوغان سينقل على الأرجح إلى الرئيس الروسي كوسيط يتحدث مع كل من موسكو وكييف مواقف شركاء الأتراك في الغرب ومقترحاتهم لتسوية الأزمة الأوكرانية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.
وأضاف بيسكوف أنه من المقرر "مناقشة قضايا مواصلة تطوير التعاون الثنائي المتبادل المنفعة، فضلا عن القضايا الدولية الراهنة"، ومن بينها التسوية السورية، كما توقع أن تكون المواضيع الرئيسية للمفاوضات مع بوتين بالنسبة لأردوغان بشكل عام هي سبل التسوية السلمية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا وصفقة الحبوب.
وكان مصدر تركي مسؤول مشارك في المفاوضات قال أن "هذه المفاوضات بين الزعيمين بالغة الأهمية. فيما يتعلق بالمبادرة (مبادرة حبوب البحر الأسود)، مضيفا أنه سيتم خلال زيارة أردوغان بحث الخطوات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، معربا عن تخوف تركيا حيال ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، لذا فإن كافة التفاصيل، وكل التصريحات والاتفاقات ستكون مهمة جدا".-(وكالات)



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