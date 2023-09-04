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ما لم نتعلمه من اتفاقات أوسلو

9/4/2023 11:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
بقلم: عيران عصيون
4/9/2023

في الـ 45 سنة الأخيرة منذ التوقيع على اتفاق السلام مع مصر، تم تنفيذ عمليتين سياسيتين استراتيجيتين فقط من أجل ترسيم حدود إسرائيل والانفصال عن الفلسطينيين: اتفاقات اوسلو قبل ثلاثين سنة والانفصال عن قطاع غزة قبل 17 سنة. في هذه الفترة الزمنية نفذت حكومات إسرائيل عشرات العمليات العسكرية، المبادر اليها أو عمليات الرد، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
إن عدم التماثل بين النشاطات العسكرية والتخوفات السياسية تحول الى صفة رئيسة في تفكير جميع رؤساء الوزراء في إسرائيل. اوسلو والانفصال هما امثلة على التفكير السياسي الجريء والذي يغير الواقع لزعماء رواد، شمعون بيرس واسحق رابين من جهة واريئيل شارون من جهة اخرى، الذين تميزوا بمنظور تاريخي وحكمة عملية وجازفوا بالاخطار في محاولة لصد التهديدات واستغلال الفرص السياسية.
رابين اعتبر أوسلو فرصة لبناء بنية سلام إقليمي تخلق تحالفا بين إسرائيل والعرب أمام تهديد ايران، وكان يطمح الى "اغلاق دائرة السلام قبل أن تغلق ايران دائرة الوقود النووي"، أي أن يحيط إسرائيل بطوق من دول السلام. لولا العملية التخريبية الاستراتيجية الناجحة في تاريخ الشرق الاوسط والتي نفذها يغئال عمير بمباركة الحاخامات المسيحانيين في 4 تشرين الثاني 1995، ربما كان رابين سيقود إسرائيل والمنطقة وكل العالم الى واقع مختلف تماما عن الواقع الذي تشكل في اعقاب الثلاث رصاصات التي انطلقت في الميدان. شارون، الذي كرس سنوات لترسيخ المستوطنات في مواقع استراتيجية، والذي استهدف افشال أي اتفاق سياسي، مر بانقلاب (لاسباب بقيت غير مفهومة بشكل كامل) وتوصل الى استنتاج يشبه استنتاج بيرس ورابين وهو أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من هذه المناطق والانفصال عن ملايين السكان الذين يعيشون فيها.
هؤلاء الزعماء قادوا الحكومات واذرع التنفيذ العسكرية والمدنية لديهم والجمهور الإسرائيلي بتصميم وقوة طوال الطريق نحو الهدف. ايضا عندما تراكمت العقبات وايضا امام تهديدات حقيقية، بما في ذلك تهديدات على حياتهم.
للاسف الشديد فان قتل رابين وعشرات العمليات الانتحارية التي خرجت من المناطق وآلاف الصواريخ والقذائف التي اطلقت من قطاع غزة نجحت في تغيير بشكل جذري معادلة اعتبارات الزعماء القادمين والمواقف الاساسية لجزء كبير من الجمهور. الإسرائيليون عالقون في كماشة الصدمات: صدمة الزعماء الذين يخافون بوعي أو بغير وعي من مصير شخصي يشبه مصير رابين ومن اندفاعة غير مسيطر عليها للعنف الفلسطيني و/ أو مقاومة عنيفة للمستوطنين، والصدمة الجماعية لهذه الاسباب التي تخلق الافضلية للسلبية السياسية والتضليل لـ "ادارة الصراع".
في العقود الاخيرة إسرائيل تخاف من خطوات سياسية اختراقية امام الفلسطينيين وخيارها الوحيد هو استخدام القوة العسكرية من اجل "اعادة الهدوء" والحفاظ على الوضع الراهن. ايضا الفشل المستمر للعمليات العسكرية التي تثمر على الاكثر نجاح تكتيكي قصير المدى لا يؤدي الى تغيير جوهري في الوعي. جزء من الجمهور يواصل التصديق بأن استخدام القوة الزائدة "سيحل المشكلة" وجزء آخر يعترف بأنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع". ولكنه يضيف بأنه "لا يوجد شريك".
على الصعيد الاستراتيجي والسياسي فان مبادرة اوسلو والانفصال اثبتت بأنه في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، خلافا عن النزاعات بين إسرائيل والعرب والنزاع بين إسرائيل وايران (التي يشارك فيها لاعبون كبار واقوياء)، فإنه توجد لإسرائيل قدرة على تشكيل الواقع عن طريق المبادرات السياسية. فقد أظهرت الفائدة في مسار الانفصال عن الفلسطينيين – الوحيد الذي يمكنه ضمان لإسرائيل مستقبل كدولة ديمقراطية مع أغلبية يهودية وكعضو محترم في الأسرة الدولية.
حقيقة أنه رغم الصدمة الجماعية إلا أن اغلبية ساحقة في اوساط الجمهور تعارض ضم المناطق وتفضل الانفصال الجغرافي والديمغرافي، هي انتصار لمقاربة اوسلو والانفصال. عمليا، منذ اوسلو هناك اتفاق وطني واسع على هذا الهدف الاستراتيجي، اضافة الى التشكك الكبير حول تطبيقه، وتخوفات مفهومة من ارهاب وعنف المتطرفين في الطرفين.
على هذه الخلفية يسوق نتنياهو رؤيته لـ "السلام بسعر التصفية". اتفاقات تطبيع مع دول عربية بدون أي ثمن جغرافي، مع تصفية حل الدولتين بواسطة المستوطنات والضم الزاحف. شبيها بمحاولة الانقلاب النظامي، ايضا نجاح نتنياهو هذا سيكون فشلا تاريخيا لإسرائيل ومعارضا لمصالحها.
بدون مبادرة الى انفصال سياسي على اساس منطق اوسلو والانفصال فان إسرائيل ستتدهور الى واقع دولة ابرتهايد، غير ديمقراطية وغير يهودية، التي ستواصل الاعتماد على حكم عسكري في المناطق وعمليات عسكرية متواترة. دولة ستكون ضحية لقيادة جبانة وقصيرة النظر مع اغلبية صامتة لم تتغلب على صدمة الماضي ولم تعرف كيفية اختيار النشاط السياسي قبل حدوث المصيبة.



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