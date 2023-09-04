بزعم تنفيذ عملية طعن بالقدس.. الاحتلال يعتدي على سيدة ويعتقلها
التاريخ
9/4/2023 11:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، على سيدة قبل اعتقالها قرب أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك بزعم من قوات الاحتلال، بمحاولة السيدة تنفيذ عملية طعن قرب باب حطة بالمسجد الأقصى. -وكالات
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