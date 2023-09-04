الأشقر تفوز بجائزة الروح القتالية في بطولة آسيا لناشئي التايكواندو
التاريخ
9/4/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو،
ملاك الأشقر بجائزة الروح القتالية، أمس في اختتام منافسات بطولة آسيا الثانية عشرة للتايكواندو للناشئين
والناشئات التي اقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد أن قدمت مستوى مميز اثناء مشاركتها في البطولة.
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