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الأشقر تفوز بجائزة الروح القتالية في بطولة آسيا لناشئي التايكواندو

9/4/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو، ملاك الأشقر بجائزة الروح القتالية، أمس في اختتام منافسات بطولة آسيا الثانية عشرة للتايكواندو للناشئين والناشئات التي اقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد أن قدمت مستوى مميز اثناء مشاركتها في البطولة.



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