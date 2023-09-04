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سورية.. المربع الأول

9/4/2023 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تظهر الأحداث والتطورات الأخيرة أن الأزمة السورية تعود إلى مرحلة جديدة من التأزيم والتصعيد ولكن بأشكال ومعطيات جديدة، وأن ما كان من "انتصار" عسكري للنظام على المعارضة المسلحة وعودة سيطرة الحكومة السورية إلى نسبة كبيرة من الجغرافيا السورية، سيضعف تأثيره أمام أشكال الأزمة الجديدة بما في ذلك صورة النظام داخليا وخارجيا.
وخلال العامين الأخيرين تعاملت دول كثيرة مع حقيقة أن الأمور استقرت للنظام السوري ولهذا عادت علاقات عربية وغير عربية مع سورية، وكانت المبادرة الأردنية التي أصبحت مشروعا عربيا لمساعدة سورية للعودة للعالم وإزالة العقوبات عبر مشروع سياسي، وأظهر النظام استجابة كلامية وعادت سورية للجامعة العربية لكن للأسف تعامل النظام مع اقتراب العرب على أنه جزء من انتصاره على المعارضة، ومارس عملية شراء الوقت والمماطلة بل إن بعض القضايا التي كان يجب أن يفعل بها شيئا مثل تهريب المخدرات إلى الأردن أو ملف اللاجئين بقيت دون أي تعامل إيجابي من النظام.
الشعور بالنصر أو الرغبة بمعاقبة من لم يقف معه كان أحد محركات موقف النظام فضلا عن نفوذ إيران على القرار السوري، ولهذا خسر النظام الفرصة وخسر حماس من كانوا يسعون لخدمة سورية وخدمة مصالحهم في ملفي اللاجئين والمخدرات.
وفي المقابل دخلت سورية وما زالت تصاعدا في الأزمة الاقتصادية والتي يعاني منها الموالون ومن اختاروا البقاء في بلدهم، فمعدل الرواتب اليوم بعد مضاعفتها مؤخرا لا يصل إلى عشرين دولارا أميركيا، ولا حلول لدى النظام في ظل الحصار والمقاطعة الدولية.
سورية اليوم تعود إلى مربع جديد من الأزمة، لكن مع تغير في بعض التفاصيل، فالسويداء محافظة الطائفة الدرزية تواصل تمردها السياسي على النظام عبر مظاهرات أعادت المطالبة بإسقاط النظام، طبعا تغير تعامل النظام حتى الآن فلم يلجأ للعنف ربما لخصوصية السويداء وأهلها أو لأن الظروف تغيرت عن عام 2011، وانتقلت المظاهرات إلى مناطق أخرى تحت سيطرة النظام بما فيها درعا، وهي تحركات شعبية في ظل وضع اقتصادي خانق على كل سوري هناك.
ربما لو كان النظام أكثر واقعية وتواضعا ولم يمارس التذاكي على العالم والعرب الساعين لمساعدة سورية، لربما رأينا مسارا آخر يخفف العبء الاقتصادي ويفتح الأبواب لحل سياسي حتى لو في خطواته الأولى.
إسقاط النظام لم يكن هدفا أميركيا، والقوات الأميركية في سورية موجودة لتحقيق أهداف اقتصادية وأمنية ليس من بينها إسقاط بشار حتى الآن، وإسرائيل التي لها تجربة تجاوزت نصف قرن مع عائلة الأسد تفضل استمراره فيما يتعلق بأمن الحدود، أما محاولات إيران المستمرة لبناء وجود عسكري في سورية واستخدام الأرض السورية لتخزين وتمرير السلاح فإسرائيل لا تعتمد على أحد وتقوم بتوجيه الضربات بشكل مستمر.
نظام الأسد حقق قبل سنوات انتصارا عسكريا على المعارضة المسلحة، لكن الأزمة اليوم تعود بثوب جديد بعد أن أضاع الفرص ولم تعد الدول المتحمسة لعودة سورية للعرب والعالم تصدقه، بل إن منطقها في الحديث مع الدول الكبرى فقد قوته بسبب تعامل النظام مع كل الفرص.
الداخل السوري عاد جزء منه للحراك لكن بشكل نوعي في مرحلة تعيد أميركا بناء أهدافها في سورية، وفي ظل ضغط معيشي رهيب على الموالين وغياب أي حل في يد النظام لأي أزمة.



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