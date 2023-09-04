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السيرة الذاتية للمرشح الذي سأختار!

9/4/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعد سنوات طوال من محاولة إيجاد وتأسيس أيديولوجية حزبية قادرة أن تجمع حولها أتباعا يساندونها في إنجاح رؤيتها السياسية إن كانت أصلا تملك رؤية لا توجيها، وبعد سيرة شخوص كبار منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قد فشلوا بامتياز في تحقيق ذلك، وبعد تعديلات سابقة أوصلت فئات وأسماء ضعاف في المصلحة العامة هوامير في المصلحة الشخصية، وبعد تحييد صدق وثبات صاحب الرؤية والعمل لمصلحة عامة عن موقعه في غالب الظروف، قررت أن اختار مرشحاً يخاف الله فقط.
قررت أن أختار من يخاف الله في الوطن، مرشحا يعلم أن لا مكان لك غيره وطناً، ولا مصلحة تسرقك منه، ولا عمولة تدعوك لطعنه، ولا بيت تسكنه أجمل منه، مرشحا يؤمن أن هناك من استشهد في حماية الوطن، وأن هناك من قاوم لصون مقدراته، وأن هناك من يعمل بجد لخدمة أركانه.
سأنتخب مرشحاً يخاف الله في أبناء الوطن، مرشحاً يكون قريبا ممن آمن به واختاروه، يسعى لخدمة حقوق شيبه وشبابه، يسير في رزق عماله، لا يقفز عن حقوق جيرانه، يوجِدُ الفرصة لمن يسعى لبنائه، أن لا يسخرهم لخدمة مصالح عمله وشركائه، لا يغيب عنهم في سفره وترحاله، ليعود يلقاهم فقط قبل أيام من غاية عودته نائباً يتربع فوق طموحاته وأحلامه.
سأختار من يخاف الله في مؤسسات وشركات البلد، مرشحا لا يصلب مؤسسات الوطن ويستهدف إداراتها ما أن خالفت أهواءه، يدعم تطويرها ويعزز دورها وسياسة عملها بعيدا عن سطوة حراسه، يرتقي بمشاركة نجاحاتها ويهتم بهم وكأنهم شركاؤه.
سأختار مرشحاً يخاف الله في الإعلام، فلا يقودهم لحماية حركاته وسكناته، لا يصطفي منهم فئة ويحرق بهم بعض أو كل أقرانه، مرشحاً يمنح الإعلام المكانة والمساحة والحرية، ما إن كانت صادقة وموثوقة منابعها واتجاهاتها، يعلو بهم وعياً ومعلومة.
سأختار مرشحاً متعلما مثقفا قارئا متابعا، همه المدرسة والمعلم والطالب، يرى بالعلم مستقبلاً ويعي متطلبات صونه وتطوير أبعاده، يخدم جامعة ومستشفى ويدعم بحثا علميا ويكافئ تدرج أستاذ جامعي ليكون رمزا في علمه وخدماته، يضمن وصولا سهلاً، وفرصة أهم، وقسطا دراسيا متاحا لطالب علم، ويثني على مقدم خدماته.
سأختار مرشحاً يتابع الفن والثقافة، يهتم بالعمل والدراما، يسند ممثلا وفنانة، مرشحاً يحضر مسرحاً ويسمع قصيدةً ويطرب لغناءٍ ولحنٍ أصيل، يختار ما هو وعي للمجتمع في رسالته وصون أبنائه وبناته.
سأنتخب من يعي أنظمة وقوانين وتشريعات الحياة في الوطن، يقرأ ويحلل دون تحيز أو سمسرة أو غاية أو تضييق أو تهميش لأبنائه، يُعدّل ويضيف ويقترح ويصوب، ولا يرفع أصبعه في المجلس إلا ثقةً ووعياً لاحتسابه.
سأنتخب فقط من كان الأردن عنوانه، فلا يعنيني اختياره وفق دينه وجنسه ونسبة تمثله وأصل منبته ولا حتى حزبه، بل سأختار حرصه ووعيه وانتماءه، وسلامة عقله وصدق مبتغاه ونظافة جيبه وسريرته، وسأعمل جاهدا وصولاً لاختياره.



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