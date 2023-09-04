Tuesday, 05 September 2023 03:01 GMT

نحو ضبط إنفاقي حقيقي

9/4/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








كل النجاح المالي الذي تحقق في السياسة الضريبية، كانت انعكاساته على التنمية المستدامة شبه معدومة، لأن فوائض الضرائب التي تحققت، والتي كانت أعلى من المقدر في الموازنة في بعض الأحيان، ذهبت لتمويل نفقات الحكومة المتزايدة، والأصل أن تذهب هذه التحصيلات لمشاريع رأسمالية يكون لها انعكاسات إيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي.
أقولها بصراحة، خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحديدًا مع أزمة كورونا، لم تظهر الحكومة- في مظهرها العام- أي شكل من أشكال ضبط النفقات.
ورغم أن الاقتصاد يعاني تحديات تستوجب مزيدًا من شد الأحزمة، إلا أنه بالعكس، كان أداؤها المالي يظهر بالأرقام مزيدًا من التوسع في التعيينات والمصروفات المختلفة التي تجاوزت ما هو مقدر أو محدد لها في قانون الموازنة، وبنسب تناهز الـ7 % في بعض البنود.
شكل الإنفاق والتجاوز في المخصصات المرصودة كان أساسيًا في سلوكيات المؤسسات والهيئات المستقلة وبعض الجهات التي هي خارج السيطرة المركزية للخزينة.
من المنطق أن تعلن الحكومة عن سياسة شد الأحزمة، وليس هذا التوسع الأفقي في السنوات الأخيرة، الذي قد يكون له بعض المبررات الاجتماعية الضاغطة في ذلك الوقت، لكن الاستمرار بذات النهج هو أمر خطير؛ بسبب انعكاسه على هيكل المديونية الإجمالية التي تجاوزت 39.66 مليار دينار، أو ما نسبته 114 % من الناتج المحلي الإجمالي.
قرار ضبط النفاق ليس قرارًا محصورًا بوزير المالية فقط، بل هو قرار حكومي كامل، أي أن على جميع السادة الوزراء الاتفاق على هذا الأمر وتنفيذه بقناعة اقتصادية، والابتعاد عن السلوكيات الاتفاقية العبثية لكل وزارة على حدة.
الحكومة بأمسّ الحاجة اليوم إلى إعلان سياسة شد الأحزمة وضبط الإنفاق في بعض الأوجه التي لا تؤثر في النمو الاقتصادي، اذ تتنوع أشكال سياسة ضبط النفقات التي تتاح أمام الحكومة، وقد تشمل إجراءات مثل تقليص الإنفاق الحكومي عن طريق تخفيض الميزانيات المخصصة للعديد من القطاعات والوزارات، مع تحديد الأولويات وقطع النفقات غير الضرورية، أو التي لا تحقق المخرجات المطلوبة.
الحكومة مطالبة أيضًا بتحسين إدارة الموارد من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وذلك عبر مراجعة العمليات والإجراءات المالية وتحسين نظام المحاسبة والرقابة والشفافية.
كما يجب التركيز على المشاريع والبرامج ذات الأولوية العالية، بحيث يتم التمييز بين المشاريع والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي لها تأثير كبير على التنمية وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد، وبناءً على ذلك، يتم التخطيط لتوجيه الموارد بطريقة أكثر فعالية لدعم هذه الأولويات.
سياسة ضبط النفقات تتضمن أيضًا تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ويمكن تحقيق ذلك عبر تقوية نظام المساءلة والشفافية في استخدام الموارد الحكومية للحد من الفساد وضمان أقصى درجات الكفاءة والنزاهة.
تنفيذ سياسة ضبط النفقات يتطلب توازنًا بين الحفاظ على الاستدامة المالية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون المساس بتعزيز النمو الاقتصادي.



MENAFN04092023000072011014ID1107006342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث