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محاولة لتفسير الانهيار العربي العام

9/4/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يمكن الادعاء أن وضع ما نسميه، أو ما يُسمى بالأمة العربية، في الحضيض الآن وأنه ربما يكون الأسوأ – لأمّة – في هذا العالم، بعد أن حققت بقية الأمم في الغرب وفي مجمل الشرق أهدافها التاريخية في الوحدة أو الاتحاد والانبعاث.
إن ما نسميه بالأمة العربية أو ما يسمى بهذا الاسم ليست موجودة في الواقع، فنحن لسنا أمة واحدة في كيان واحد، بل أمة افتراضية (Virtual) وشعوب عربية الثقافة في أقطار شتى، لكل منها سياسته وعلاقاته الإقليمية والدولية الخاصة التي قد لا تلتقي مع ما نسميه بالمصلحة العربية العليا للأمة، وإن كان الغرب والشرق ينظران إلينا أو يتحدثان عنا كأمة واحدة (كعرب) ولكنهما يتعاملان مع كل قطر منها على حدة.
أما الدليل عليه فإن كلاً منا يشتم أو يسب (أمته) العربية أو العرب، ويحملهما المسؤولية عن هذا الوضع، دون أن يخشى ردة فعل الأمة أو العرب، وإلا فإنه سرعان ما يحاسب لو كان السب أو الشتم موجهاً لقطر ((عربي)). إن كلاً منا يعمم ليسلم وينجو.
بعد الثورة العربية الكبرى (1916) التي قادها الشريف حسين بن علي وجملة الشباب العرب المتخرجين في أرقى الجامعات العثمانية والأوروبية، وبخاصة الفرنسية الذين كانوا متحمسين لليوم القريب الذي يشهدون فيه استقلالها ووحدتها عن الإمبراطورية العثمانية المريضة والعنصرية (بالتتريك) وخيانة الحلفاء لها، وقعت بلادهم تحت الاستعمار البريطاني والفرنسي، فيا للحسرة التي ذاقوها، ويا للمرارة التي تجرّعوها!!!
في أثناء فترة الاستعمار – على الرّغم من أي شيء – بدأت بذور عملية ديمقراطية وإدارية عامة في النمو وبخاصة في البلدان الملكية كمصر والعراق وليبيا، تواصلت وقويت بعيد الاستقلال على يد هذه النخبة الكريمة من الثوار المؤمنة بالديمقراطية التي عايشتها في أوروبا في أثناء الدراسة هناك. لكن الجيل الثاني في الجناح العسكري لم يمهلهم ولم يمهلها حتى انقلب عليهما متهماً آباءه الذين ثاروا وشاخوا بإحدى تهمٍ ثلاث أو بها كلها وهي: الرجعية، أو العمالة، أو الخيانة، مع أنها قلما كانت تنطبق على أي واحد منهم.
وهكذا تم وأد الديمقراطية (الرسول والرسالة) في مهدها وحل حكم العسكر محلهما، وقد جعلتنا رعاية (الأبناء) الذين قاموا بالانقلاب- ولا أقول إعلامهم فقط– نصدق التهم الموجهة ضد الآباء، ونؤيد الانقلاب عليهم معتقدين أن طريقه الأقصر (والأخطر) أفضل من طريق الديمقراطية الطويل - إلى تحقيق أهداف الأمة وبخاصة إزالة إسرائيل.
ولكن الحقيقة المرة أن العسكر تخلوا بالانقلاب عن دورهم الأول والأخير في حماية الوطن، إلى الاشتغال في الحكم والسياسة، ففشلوا في الأمرين كما تجلى في هزيمة (1967) النكراء، التي نعاني من آثارها المدمرة حتى الساعة. إنني أدعي أن العامل أو السبب الأول لانهيار (الأمة) هو الانقلابات العسكرية، وإن كان بعضنا لا يزال يبكي على بعض رموزها أو بواقيها كما هو الحال في كل أصولية.
كان الجامع المشترك أو الموحد للمشاعر والمواقف للشعوب/ الأقطار العربية بعد الاستقلال هو قضية فلسطين، التي استغل العسكر هزيمة جيل الثورة العربية الحاكم بها (1948)، للقيام بانقلاباتهم على نظمهم الحاكمة: ((الرجعية، أو العميلة، أو الخائنة)).
كانت قضية فلسطين تشكل للجميع وحدة الضرر أو الخطر (المشترك). وبكلمات أخرى كانت قضية فلسطين في مرحلة الذهاب (1917 – 1967) هي الموّحِد والمقياس والبوصلة. لكن الأمر انقلب إلى العكس بعد هزيمة عام (1967) وما تلاها من أحداث، فقد تجزأت وحدة الضرر أو الخطر (المشترك) إلى ثنائية أو ثلاثية الضرر أو الخطر: إيران وإسرائيل وتركيا، بمعنى أن بعض العرب صار يرى أن إيران هي الخطر الأول والأكبر، أو تركيا هي الخطر، فيما بقيت القلة غير الفاعلة من الناس تركز على الخطر الإسرائيلي، وبعكس ما كانت تراه شعوبهم التي ظلت تعتبر إسرائيل الخطر الأول والأكبر. وهكذا تفرق القوم أيدي سبأ.
وزاد الوضع العربي سوءاً انقسام الشعوب نفسها على نفسها بعد الثورة الإيرانية الإسلاموية الشيعية والحرب الدامية بينها وبين العراق وغزو أميركا له واحتلاله، وامتداد نفوذها على إثره إلى أقطار عربية بل وتحالفها معها ضد عرب آخرين، واشتعال الحروب الأهلية الشيعية السنية منها التي تخللها الإرهاب. وقد بلغ الشقاق بين الأقطار والأحزاب والجماعات والأفراد العرب أوجه. وما يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي دليل عليه.
ونتيجة لذلك تراجع بل تدهور الالتزام بقضية فلسطين إلى درجة التعامل وربما التحالف مع إسرائيل سراً وعلناً للمحافظة على البقاء من الخطر الآخر.
قضية فلسطين كانت الخاسر الأكبر من تفتيت وحدة الضرر أو الخطر وتلاشي قوة البلدان العربية بالحروب الأهلية الدائرة فيها وبالتحالفات العكسية التي تقيمها، تليهما قضية الوحدة العربية. لا يوجد في الأفق الآن ولا في المستقبل المنظور دولة عربية واحدة ((قاعدة)) مستقلة وقادرة وراغبة في مواجهة إسرائيل.
لم يتعلم العرب من تاريخهم ولا من تاريخ غيرهم فكرروهما. يبدو أن التعلم من التاريخ ليس مجانياً. يجب أن يدفع كل من الشعب والفرد كلفته من كيسه أو من دمه ليتعلم.
نأمل أن تنتهي هذه الفترة الخانقة بتحول عربي نحو الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فهي الطريق إلى الوحدة أو الاتحاد وكما كان الأمر عند غيرهم الذين مروا في ظروف وأحوال أسوأ ولكنهم نهضوا بعد ذلك.



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