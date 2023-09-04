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رسائل إباحية متكررة لمواقع!

9/4/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لسنا دعاة إلى الانغلاق، أو التقوقع في بوتقة واحدة، أو ضد التطور العلمي وكذلك الطبي، أو ضد الحُريات، أيًا كان نوعها، شريطة أن لا تتجاوز خطوطا حمراء، رسمها لنا آباء وأجداد، تتعلق بقيم دينية وأخلاقية وعادات وتقاليد، جُبل عليها أبناء المُجتمع الأردني، على مر عقود من الزمان.
سبب هذه الكلمات، هو تلك الإعلانات أو ((المُقتطفات)) التي تعج بها بعض المواقع على قنوات التواصل الاجتماعي المُختلفة، والتي تفتقر إلى أبسط أبجديات الأخلاق، والحياء، ناهيك عن أنها تتجرأ، بلا أي ((حشمة))، على تقديم مُحتوى، أقل ما يُقال عنه بأنه يندى له الجبين.
دعايات وإعلانات، يتخللها كلمات وجُمل، لا أستطيع تكرارها هُنا، لكن سأحاول، ما استطعت، أن أُشير أو أُلمح لها، حتى يستطيع القارئ، فهم المقصود منها، فهي تخص طبقة مُعينة، الظاهر منها هو الحياة الزوجية، وباطنها يؤشر على أكثر من علامة استفهام.. إذ تقدم وصفات وخلطات، تتضمن عبارات، خارجة عن المألوف وتخدش الحياء العام، وبعيدة كُل البُعد عن الآداب العامة، بلا أي رقيب أو حسيب.
كلمات لم تعتد أعين وآذان أبناء الشعب الأردني على رؤيتها وسماعها، هذا الشعب الذي جُله من الشباب، ونستطيع القول بأن نسبة كبيرة من هؤلاء، هم ((مراهقون))، فعندما يتم تلويث آذانهم وأعينهم بمثل تلك الدعايات أو الإعلانات، وما تحتويه من كلمات، فإنه بطريقة أو أُخرى، يُهيئهم للغوص في التفاصيل أكثر، فحُب المعرفة والتجربة، دائمًا موجود لدى الجميع.
ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، فالخوف أن يكون وراء تلك الإعلانات، أُناس يهدفون إلى نشر ((الرذيلة)) بين فلذات أكبادنا، وبالتالي هدم أساسات الأُسرة، السليمة.. وإلا ما معنى أن يتم نشر ذلك على العلن، بلا أي خجل أو خوف من قانون رادع، إلا إذا كان هُناك جهة أو جهات، تهدف من جراء الدعوة إلى مُمارسة ((الفاحشة)) تلك، إلى الانقضاض على ما تبقى من أسس صحيحة بين الأردنيين.
ما يدعو إلى القلق، أن ما تبثه تلك المواقع هو تكرار لوصفات ((مشبوهة))، تقود إلى نفس الهدف، ولكن لكُل منها طريقته وأسلوبه، والغرض منها ((الإثارة))، وفساد الأخلاق، وقد تؤدي إلى حدوث خلافات زوجية، وانحراف مُراهقين من الشباب.
نحن في مُجتمع، لديه قيم وعادات وتقاليد، تربى ونشأ وترعرع عليها، من غير المعقول والمنطق أن يتم تجاوزها بلمحة بصر، أو على عجل، أو خلال فترة وجيزة، إلا إذا كان ((وراء الأكمة ما وراءها)).
نخشى أن تكون عملية مثل هذه العملية، هي أحد أنواع الحروب، التي تُمارس ضدنا.. نعم، عندما أقول حرب، فإنني حتمًا لا أُبالغ البتة.. وإلا كيف يتم تفسير كُل تلك الهجمات ضدنا، نحن كعرب، نعيش في منطقة عادية، كما يقولون، وعددنا ليس بكبير أبدًا، إذا ما تمت مُقارنته بأعداد الشعوب الأُخرى.
ليس من المنطق بشيء، ما نراه ونُشاهد على تلك المواقع، والتي تفتقر برامجها أو ما تُقدمه من ((سمّ))، إلى الرقابة، والضمير، والأخلاق.. فمن كان يُعاني من نقص ما، من السهل جدًا عليه أن يتوجه إلى مُختصين أو أطباء، وبالتالي مُعالجة حالته المرضية، إن جاز التعبير أن نُسميها كذلك.
من المُستفيد؟، ولمصلحة من؟، ولماذا؟، وما هو الهدف؟.. أسئلة يتوجب الإجابة عليها، ومن ثم الوقوف على آثارها، ومعرفة أضرارها، الآنية أم المُستقبلية.. فالكثير من أبناء جلدتنا متيقنون بأن لا أحد يُريد أن تنتشر ((الرذيلة)) أو ((الفاحشة)) بين ظهرانينا.



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