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إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي بإربد

9/4/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أغلقت بلدية اربد الكبرى اليوم الاثنين، 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي لعدم توفر التراخيص اللازمة قبل انتهاء فترة التمديد.
وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الإغلاقات تأتي في إطار تطبيق القانون، وضمن حملة إغلاقات متواصلة للمحال غير المرخصة التي لم تستفد من فترة التمديد التي انتهت في شهر حزيران الماضي.
وأكد أن الحفاظ على المال العام من ركائز عمل البلدية إلا انه فتح الباب لإجراء تسويات مع أصحاب المحال التي تراكمت عليها الذمم منذ سنوات سابقة، بدفع حوالي 25 إلى 50 بالمئة من مجموع الذمم لمنحها التراخيص اللازمة التي تستمر في العمل بموجبها.
وأشار إلى وجود حوالي 8 الآف محل غير مرخص من اصل حوالي 18 ألف محل تجاري.
من جهته، طالب رئيس فرع نقابة تجار الخضار والفواكه في إربد المهندس محمد قنديل، بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية الأخرى.




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