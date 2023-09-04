إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي بإربد

إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي بإربد
التاريخ
9/4/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أغلقت بلدية اربد الكبرى اليوم الاثنين، 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي لعدم توفر التراخيص اللازمة قبل انتهاء فترة التمديد.
وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الإغلاقات تأتي في إطار تطبيق القانون، وضمن حملة إغلاقات متواصلة للمحال غير المرخصة التي لم تستفد من فترة التمديد التي انتهت في شهر حزيران الماضي.
وأكد أن الحفاظ على المال العام من ركائز عمل البلدية إلا انه فتح الباب لإجراء تسويات مع أصحاب المحال التي تراكمت عليها الذمم منذ سنوات سابقة، بدفع حوالي 25 إلى 50 بالمئة من مجموع الذمم لمنحها التراخيص اللازمة التي تستمر في العمل بموجبها.
وأشار إلى وجود حوالي 8 الآف محل غير مرخص من اصل حوالي 18 ألف محل تجاري.
من جهته، طالب رئيس فرع نقابة تجار الخضار والفواكه في إربد المهندس محمد قنديل، بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية الأخرى.
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