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بدء أعمال الصيانة الطارئة لحمايات مخرج جسر الموجب

9/4/2023 11:27:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة واللازمة لحماية مخرج جسر الموجب الذي تضرر جراء السيولة خلال الموسم المطري الأخير والهطول المطري الكبير الذي شهدته المنطقة أواخر شهر أيار/ مايو الماضي.

وكان وادي الموجب قد شهد تدفقا عاليا للمياه من سد الموجب نتيجة امتلاء السعة التخزينية باتجاه الوادي الذي يقع عليه جسر الموجب/ البحر الميت محدثة أضرارا وانجرافات للحمايات القائمة على جانبي الوادي ونحر أسفل بلاطة مخرج العبارات القائمة، ما قد يشكل خطر على سلامة المنشآت القائمة على جانبي الوادي.

وتتمثل الأعمال التي تم البدء بها بفتح مجرى الوادي وتنظيف الأحواض التجميعية عند المدخل ومعالجة النحر الحاصل أسفل بلاطة المخرج للعبارات القائمة من خلال استخدام ردم صخري وخرسانة للتغليف وإنشاء بلاطة علوية لحماية المنشآت القائمة.

يذكر أن وادي الموجب من أكبر روافد البحر الميت، بعد نهر الأردن، ويبدأ من منطقة اللجون (شرقي الكرك)، ويجري لمسافة (25) كيلو متراً في الاتجاه الشمالي – الغربي، حتى التقائه بوادي السعيدة، ثم ينعطف نحو الغرب، باتجاه البحر الميت حيث يلتقي قبل مصبه بثلاثة كيلومترات في وادي الهيدان ليبلغ طوله الإجمالي 80 كيلو مترا.



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