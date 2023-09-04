Tuesday, 05 September 2023 03:00 GMT

طالبات بمدرسة الزمالية بالأغوار يمتنعن عن الدوام بعد تطبيق دوام الفترتين

9/4/2023 11:27:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي - أبدى أولياء أمور طالبات بمدرسة الزمالية بلواء الغور الشمالي، استياءهم من قرار مديرية التربية والتعليم باستحداث نظام دوام الفترتين بالمدرسة بعد مضي اسبوعين على بدء العام الدراسي، بحيث تخصص الفترة الصباحية للمرحلة الثانوية والفترة المسائية للمرحلة الأساسية.
وتبع القرار الذي تم إبلاغ أولياء الأمور به أول من أمس، احتجاج من قبل الأهالي، الذين تقدموا بعريضة إلى "التربية" أكدوا فيها على "رفضهم للقرار والمطالبة بالعودة عنه".
وقالوا في العريضة التي حصلت الغد على نسخة منها إن" تطبيق نظام الفترتين يتعارض مع مصلحة الطالبات وسينعكس على المستوى التعليمي بشكل عام".
وفي خطوة لثني التربية عن القرار، امتنع بعض أولياء أمور خلال اليومين الماضيين عن ارسال بناتهم إلى المدرسة، في وقت قال آخرون إن "من غير المقبول أن تقدم التربية وبعد مضي اسبوعين على الدوام باستحداث نظام الفترتين وتخصص الفترة المسائية لطلبة المرحلة الاساسية".
وقال محمد خالد ولي أمر طالبات بالمدرسة إن القرار لا يخدم الطالبات خاصة وان عددا كبيرا منهن يأتي من مناطق بعيدة، وستكون هناك صعوبات جمة على طالبات المرحلة الاساسية في عملية القدوم والعودة بوقت متأخر من المدرسة.
وبين، أن طالبات في المدرسة يقطن بمناطق الشيخ حسين وقليعات والبصيلة والمشارع، ووادي الريان وكل منطقة تبعد عن المدرسة من 8 إلى 10 كلم، وذهاب الطالبات وعودتهن يتطلب من أولياء الأمور الذين لديهم طالبات بالمرحلتين توفير وسيلة نقل في الفترة الصباحية والفترة المسائية.
واعتبر أن تقسيم الدوام لفترتين يرهق الأهالي، إضافة إلى القلق الذي سيعيشه أولياء أمور نتيجة العودة المتأخرة لطالبات المرحلة الأساسية.
وأشار المتحدث باسم أولياء الأمور أحمد الرياحنة، إن تخصيص الفترة المسائية لطالبات المرحلة الاساسية وبعد مرور 13 يوما على بدء العام الدراسي والانتظام بالدوام، أربك الاهالي والطلبة، ما سيوثر ذلك على مستوى التحصيل الدراسي.
ولفت إلى أن بعض أولياء أمور امتنعوا عن ارسال بناتهم إلى المدرسة، كتعبير عن استيائهم من القرار الذي جاء بشكل مفاجئ وكان بإمكان التربية ان تبحث عن حلول أخرى خلال المدة الماضية.
وأوضح الرياحنة، أن رفض الاهالي لإجراء التربية لا يهدف إلى اعاقة الاجراءات، غير أن هناك مخاوف سببها قرب المدرسة من قناة الملك عبدالله وحاجة طالبات المرحلة الاساسية للذهاب والعودة مع طالبات المرحلة الاعدادية والثانوية الأكثر وعيا وتفهما لخطورة الاقتراب من القناة التي شهدت خلال سنوات حوادث غرق راح ضحيتها عشرات الاطفال.
وبين أن بعد المدرسة عن منازل العديد من طالبات بالمرحلة الاساسية لم يكن ليشكل عبئا او قلقا للاهالي، ذلك أن دوام كافة المراحل بنفس الوقت يوفر الحماية والطمأنينة لكافة الطالبات.
أم محمد القويسم لديها بنات بالمرحلة الأساسية، تقول "سأضطر لإيصال بناتي الى المدرسة والحرص على العودة معهن الى المنزل لحمايتهن من الطريق والقناة".
وتتابع، "القرار غير مدروس ولا يصب بمصلحة الطالبات، وإنما قرار جاء بدون أي تخطيط لأن نظام الفترتين سيوثر حتما على الطالبات وخصوصا طالبات المرحلة الأساسية".
ويرى علي الحمد، أن مستوى الطالبات التعليمي سيتراجع جراء هذا القرار، وخصوصا وأن الطالبات لن يتمكن من الدراسة في ساعات المساء عكس الفترة الصباحية، إضافة إلى اختصار المدة الزمنية للحصة الدراسية، بعد ان أصبحت المدرسة على نظام الفترتين.
وتقول الاربعينية أم مالك إن "كلف التعليم أصبحت عبئا ثقيلا على كاهل أولياء الأمور في لواء الأغوار الشمالية، وخصوصا الفقراء منهم الذين يقضون جل وقتهم في العمل لتأمين تعليم نوعي لأبنائهم"، مضيفة "لكنهم يصطدمون بعقبات كثيرة، منها نقص المعلمين في بعض المدارس ما يوثر سلبا على العملية التعليمية، ناهيك عن الاكتظاظ الواضح داخل الغرف الصفية، وخصوصا في المرحلة الاساسية وهي المرحلة الحرجة من التعليم، ومن اهم المراحل".
وتابعت، مع استحداث نظام الفترتين ستزداد الأمور تعقيدا، وسينعكس ذلك على مستوى الطالبات، خاصة في المرحلة الأساسية الذي يعد دوام الفترة المسائية بالنسبة لهن مجرد حضور بدني وغياب ذهني، معتبرة أن هذا النظام يجب أن ينتهي بكافة المدارس لا أن يتم التوسع بتطبيقه.
وحاولت "الغد" التواصل مع مدير مديرية تربية الغور الشمالي للحصول على رد، إلا أنه لم يجب على هاتفه، في وقت أكد مصدر من المديرية أن الهدف من قرار نظام الفترتين، حاجة النظام التعليمي المهني الجديد بالمدرسة إلى غرف عديدة وسعة كبيرة، ووجود الطالبات في فترة واحدة وبأعداد كبيرة يعيق العملية التدريسية، مشيرا أن إلى المديرية ما تزال تبحث عن بديل توافقي يحقق مصلحة كافة الأطراف.
ويبلغ عدد مدارس اللواء 66 مدرسة، منها 16 مدرسة ملتزمة بنظام الفترتين، ومن بينها 9 مدارس مستأجرة، فيما يبلغ عدد الطلبة 24 ألف طالب وطالبة، يقوم على تدريسهم أكثر من 1240 معلما ومعلمة.



MENAFN04092023000072011014ID1107006336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث