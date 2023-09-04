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إربد: كروم الزيتون الأقل تأثرا بالتغير المناخي.. والحر يواجه بالري التكميلي

9/4/2023 11:27:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- رغم غياب أي دراسة علمية حول مدى تأثر اشجار الزيتون في محافظة اربد بالتغيرات المناخية للموسم الحالي، إلا أن مزارعين وخبراء قللوا من حجم هذه التغيرات على مستوى وجودة الانتاج، موضحين أنه وحتى مع توقع تراجع كميات الانتاج لهذا العام، فإن ذلك يعود الى ظاهرة المعاومة التي تمتاز بها اشجار الزيتون.
ويذهب البعض إلى التأكيد أكثر، على أن ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة هذا الصيف ساهم بالقضاء على آفة دودة الزرع، فيما استطاع مزارعون تفادي تأثير هذا الارتفاع باتباع عمليات الري التكميلي.
وقالوا، لا توجد حتى الآن أي عمليات بحثية أو دراسات علمية تؤكد مدى تأثر شجرة الزيتون بمحافظة اربد بالتغيرات المناخية، وهل سيكون هناك تهديدا لمستقبلها خلال السنوات القادمة؟ غير أن الشاهد يدل على عدم تأثرها كما حدث بأنماط زراعية أخرى اظهرت تراجعا واضحا بكميات وجودة الانتاج نتيجة تأخر وقلة الامطار وارتفاع درجات الحرارة.
ويهدد تغير المناخ ووصول الحرارة إلى مستويات قياسية مستقبل قطاع الزراعة بشكل عام، فيما يعتبر قطاع الزيتون الأكثر أهمية في اربد، في ظل اعتماد آلاف الأسر من أصحاب الحيازات الصغيرة على هذه القطاع، ويعتبر موسم الزيتون مصدر دخل لهم.
يقول المزارع محمد رحاحلة إن عوامل المناخ أثرت سلبا على حمل أشجار الزيتون هذا العام، وشهدت العديد من الاشجار تساقط الثمار بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتابع، لا بد من تدارك الاجواء الحارة بعمليات الري التكميلي، المشكلة تكمن عند المزارعين الذين لا يستطيعون ري اشجارهم لارتفاع تكليف عمليات الري.
وأشار المزارع انس الزعبي إلى أن بعض المزارعين يتوقعون تراجعا حادا في الإنتاج بسبب التغير المناخي وعدم انتظام تساقط الأمطار، إضافة إلى ما شهدته المملكة من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة أدى إلى تساقط ثمار الزيتون وذبولها في بعض الأحيان لحاجتها للمياه.
غير ان الزعبي اشار إلى أنه لا يمكن ارجاع تراجع الانتاج الى التغير المناخي، فأشجار الزيتون تتميز بظاهرة المعاومة، موضحا ان الامر يحتاج الى اكثر من موسم لحين قياس مدى تأثر الاشجار بالتغير المناخي.
وقال، "يجب ان تكون هناك دراسات علمية من اجل تدارك أي تأثير على هذا القطاع الحيوي والمهم في محافظة اربد، وان تكون هناك دورات ارشادية للمزارعين من اجل اتخاذ خطوات احترازية قبل فوات الآون".
في المقابل، يقول مدير زراعة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إن ارتفاع درجات الحرارة لم يكن له تأثير مباشر على شجرة الزيتون، بل على العكس من ذلك فقد ساهم بالقضاء على دودة الزرع التي كانت منتشرة بشكل كبير في بعض مناطق محافظة اربد، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة لم يمتد لفترات طويلة حتى يؤثر على شجرة الزيتون.
وبين أبو عرابي أن هناك بعض المناطق في المحافظة وخصوصا في المناطق الشمالية ارتفعت فيها نسبة "حمل" ثمار الزيتون وهناك بعض المناطق تراجعت فيها وهذا أمر طبيعي في ظل تفاوت حمل شجرة الزيتون من عام لآخر، متوقعا أن تحافظ كميات الإنتاج على معدلها كما كانت العام الماضي.
وبلغ انتاج الزيتون بمحافظة اربد العام الماضي الى قرابة 76 ألف طن من الثمار، خصص منها 10 %، للكبيس، و90 % لاستخراج الزيت، فيما بلغ حجم إنتاج مادة زيت الزيتون للموسم الماضي حوالي 16 ألف طنا.
وتراوحت سعر صفيحة زيت الزيتون ذات سعة (16) الموسم الماضي ما بين 80 إلى 90 دينارا، فيما يتوقع هذا العام أن يتجاوز سعرها الـ 90 دينارا مع توقعات تراجع الإنتاج وما رافقه من ارتفاع بالكلف الزراعية ومدخلات الانتاج.
وتعد محافظة اربد الأكبر بين المحافظات المزروعة بأشجار الزيتون، وتقدر وزارة الزراعة ان أكثر من مليون دونم مزروعة بالزيتون في الأردن وتشكل 40 % من الانتاج الزراعي و77 % من الأشجار المثمرة.
ووفق احصائيات مديرية زراعة اربد فإن محافظة إربد تنتج ثلث انتاج المملكة من ثمار الزيتون والزيت حيث تبلغ المساحة المزروعة قرابة 300 الف دونم، فيما يبلغ عدد الاشجار 3.5 مليون شجرة.
ويشكل الزيتون والزيت مصدر دخل رئيسي أو ثانوي مساند لقرابة 35 ألف أسرة على صعيد المحافظة ما يعكس أهميته في معالجة مشاكل الفقر والبطالة.
يقول الرئيس السابق لفرع نقابة المهندسين الزراعيين في اربد، المهندس ماجد عبندة، "يتميز الزيتون بأنه متبادل الحمل، وتسمى هذه الظاهرة بالمعاومة، فالزيتون يزهر في بداية شهر نيسان (ابريل) و يتم القطاف في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) لذلك فإن ثمرة الزيتون تستهلك كمية كبيرة من الغذاء والماء خلال هذه الأشهر وبالتالي فهي بحاجة لموسم مطري لا يقل عن 450 ملم وتسميد عضوي وكيماوي خلال الموسم".
وأكد عبنده، أنه إذا قل الهطول أو التسميد فان الشجرة تغدو غير قادرة على إكمال موسمها بإنتاج مناسب فيتم التخلص من نسبة كبيرة من الأزهار في البداية ثم كمية من الثمار بعد ذلك، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الإنتاج السنوي، غير ان الشجرة تعوض هذا النقص في الموسم التالي وهكذا تحدث ظاهرة المعاومة.
ويلجأ عادة المزارع للتخفيف من هذه الظاهرة بتناوب عملية تقليم الشجرة مع التسميد، ويؤدي ذلك إلى تقليل انتاج الموسم الأول ليزيد انتاج الموسم التالي.
وقال الناطق باسم أصحاب المعاصر محمود العمري إنه لم نشهد هناك أي تغييرات جذرية على شجرة الزيتون مع إتباع العديد من المزارعين برامج الري والري التكميلي وبرامج التسميد التي خففت من آثار التغيير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أنه لا يوجد هناك أي دراسات علمية بأن التغير المناخي سيؤدي إلى تقليل مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون.
وفيما يتعلق برفع أسعار أجور عصر الزيتون للموسم الحالي، أكد العمري انه تم التوافق مع وزارة الزراعة ونقابة أصحاب المعاصر، على عدم رفع أجور عصر الزيتون للموسم الحالي، وعدم إلزام المزارع بشراء عبوات تعبئة الزيوت من المعصرة.
وقال العمري إن النقابة توافقت على عدم رفع سعر العصر والمعمول به منذ 10 سنوات، إضافة إلى استمرار اعتماد "الرد" وهو قبول الزيت بدل الأجرة، وحسب أسعار الزيت في وقت العصر نفسه، وقد تم تثبيت الأجرة رغم ارتفاع كلف العصر من طاقة وأجور، وسعر العبوة المعدنية التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بأسعار الزيت لهذا العام، أوضح العمري أن السعر يحكمه العرض والطلب والكميات المتوفرة في الأسواق وجودة الزيت، وانه لا يمكن الحكم من الآن بوجود تراجع في الإنتاج، اذ قد يكون الانتاج قليل في بعض المناطق وغزير في مناطق أخرى، وأن الزيت الأردني يكفي احتياجات المملكة.
وعن وجود تساقط كبير لثمار الزيتون هذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أكد أن تراجع كميات الأمطار أدى إلى تراجع في الأحمال ولكن شجرة الزيتون تمتاز بظاهرة المعاومة بالأحمال، حيث يكون حملها في موسم 100 % ويتراجع في الموسم التالي بنسبة 50 %، إلا أن اتباع برامج التسميد والري التكميلي يخفف من تفاوت الحمل أو قلته.



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