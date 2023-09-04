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مشروع تدوير الملابس.. كسوة فقراء وفرص عمل لمتعطلين بالأغوار

9/4/2023 11:27:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






ديرعلا – فيما أرغمت المعيشة والظروف المالية الصعبة على تقنين مصروفاتهم الشهرية والاكتفاء بالحد الأدنى الذي يؤمن لهم كفافهم، يأتي تدشين مصنع تدوير الملابس الذي تنفذه بلدية ديرعلا ليساعد الأسر على شراء الملابس بأسعار زهيدة، وتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات.
ويرى عدد من أرباب الأسر أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تمنعهم من شراء الملابس لأبنائهم كون مدخولهم لا يكفي سوى لتوفير الطعام والشراب، لافتين إلى أنهم يضطرون لإعادة استخدام الملابس المتوفرة لديهم أو الشراء من محلات الملابس المستعملة إن استطاعوا توفير ثمنها.
ويؤكد آخرون، أن غالبية الأسر الميسورة يوجد لديها فائض من الملابس القديمة رغم أن حالة بعضها جيد، إلا أنه يتم الاستغناء عنها بداعي "الموضة جديدة"، أو بسبب تغير المقاسات أو تمزق بعضها أو وجود بقع عليها، مضيفين أن معظم هذه الملابس يتم الاستغناء عنها بطرق غير سليمة، وايجاد مثل هذا المشروع ستكون له آثار ايجابية على المجتمع والبيئة.
وبحسب رئيس البلدية مصطفى الشطي إن فكرة إعادة تدوير الملابس بهدف إستخدامها مرة أخرى جاءت للتقليل من الكلف التي تتكبدها الأسر في واحدة من المناطق الأشد فقرا على مستوى المملكة، موضحا أن الفكرة تقوم على جمع الملابس القديمة والبالية وعمل ما يلزم لتجهيزها للاستخدام مرة أخرى خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد الحاجة للملابس.
وبين الشطي لـ"الغد"، أن البلدية ومن خلال مشروع إعادة تدوير النفايات الممول من الاتحاد الاوروبي تنفذ حلقة الملابس من خلال تدشين منظومة كاملة تبدأ من توزيع حاويات على كافة المناطق لجمع الملابس ونقلها إلى مركز التدوير ليصار الى خياطة الممزق منها وغسلها وكيها وتوضيبها ليتم عرضها في عدد من المحال باسعار اقل من اسعار السوق وبفارق كبير، مضيفا " أما الملابس البالية التي لا يمكن الاستفادة منها فيتم فرمها واعادة استخدامها كحشوات للفرشات والوسائد او تحويلها إلى خيوط لصنع السجاد اليدوي".
ويضم مشروع إعادة استخدام النفايات في حوض المتوسط الذي يموله الاتحاد الاوروبي سلسلة حلقات أهمها مصنع السماد العضوي وحلقة الكتب وحلقة الالكترونيات وحلقة الاثاث، إذ يتم من خلال كل حلقة تدوير النفايات واعادة استخدامها بشكل أو آخر.
ويقول الشطي، "لاشك أن مثل هذا المشروع سيمكن أسرا فقيرة ومعوزة لامتلاك ملابس جيدة على مدار العام ما سيساعدهم في توفير نفقات شراء ملابس باهظة الثمن"، لافتا إلى أن جزءا من هذه الملابس سيتم عرضه للبيع بكلفتها التشغيلية، في حين سيتم دعم العديد من الاسر الفقيرة أو الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء ملابس جديدة.
ويؤكد أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمركز التدوير وحاويات الجمع بكلفة تقارب من 27 ألف دينار، ويشمل المركز جميع الأجهزة اللازمة لإعادة تجهيز الملابس من ماكينات خياطة وغسالات وحماصات وماكينات دراي كلين والواح وشاشات عرض, مشيرا إلى أنه سيتم توزيع حاويات الجمع على مختلف مناطق البلدية لتسهيل عملية التبرع.
ويؤكد أن فوائد المشروع دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة إلى أنه سيوفر ايضا 10 فرص عمل لأبناء اللواء، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها البلدية للمحافظة على البيئة بالحد من عمليات احراق الملابس القديمة التي تقوم بها بعض الأسر او حتى إلقائها في حاويات النفايات كونها تأخذ وقت طويل لكي تتحلل.
وتوضح إحدى ربات المنازل أن توفير الملابس بأسعار زهيدة سيمكن الأسر الفقيرة والمحتاجة من شراء الكسوة لأبنائها خصوصا مع بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء، لافتة إلى أنها وفي ظل الظروف الحالية غير قادرة على توفير الكسوة لأبنائها.
ويؤكد رئيس جمعية ام عياش الخيرية عيد العطيان أن مركز تدوير الملابس ستكون له آثار ايجابية على المجتمع المحلي الذي يعاني من صعوبات مالية واوضاع اقتصادية متردية، لافتا إلى أن بعض الأسر تعجز عن شراء الملابس لعدم وجود النقود أو لأن مداخيلهم لا تتواءم مع أسعار الملابس الموجودة في الأسواق حاليا.
ويشير إلى أن المشروع سيسهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التكافل الاجتماعي ودعم الاسر الفقيرة حتى ولو كان بتوفير الملابس القديمة، مضيفا أن المجتمعات المحلية في مناطق الاغوار بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع التي تزرع وتنمي القيم النبيلة بين الأفراد، ناهيك عن توفيره لفرص عمل لعدد من الشباب والفتيات.



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