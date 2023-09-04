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أبونخاع يطالب برحيل كوزمين

9/4/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب رئيس نادي ضمك السابق، صالح أبو نخاع، إدارة ناديه الحالية برئاسة خال آل مشعط، بسرعة التحرك وتدارك الوضع السيئ الذي يمر به ناديه حاليا، وذلك عبر عدة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ((X))، وبين أن أول الحلول يكمن في تغيير مدرب فارس الجنوب، الروماني كوزمين كونترا، الذي عده الرئيس السابق لضمك فقير فنيا داخل الملعب، وضعيف إداريا خارجه، وكتب أبونخاع ((أول الحلول وليس آخرها...!!!
نصيحتي لكم...
خذوها مني المدرب فقير فنياً داخل الملعب وضعيف إدارياً خارج الملعب.
غيروه قبل أن يغرق المركب...!!!)).
ووجد تفاعل أبو نخاع مع أوضاع فارس الجنوب ردة فعل مؤيدة من قبل عشاق ومحبي ضمك، وطالبوا بسرعة التدخل قبل وقوع الفاس في الرأس.

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