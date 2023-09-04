أبونخاع يطالب برحيل كوزمين

أبونخاع يطالب برحيل كوزمين
التاريخ
9/4/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب رئيس نادي ضمك السابق، صالح أبو نخاع، إدارة ناديه الحالية برئاسة خال آل مشعط، بسرعة التحرك وتدارك الوضع السيئ الذي يمر به ناديه حاليا، وذلك عبر عدة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ((X))، وبين أن أول الحلول يكمن في تغيير مدرب فارس الجنوب، الروماني كوزمين كونترا، الذي عده الرئيس السابق لضمك فقير فنيا داخل الملعب، وضعيف إداريا خارجه، وكتب أبونخاع ((أول الحلول وليس آخرها...!!!
نصيحتي لكم...
خذوها مني المدرب فقير فنياً داخل الملعب وضعيف إدارياً خارج الملعب.
غيروه قبل أن يغرق المركب...!!!)).
ووجد تفاعل أبو نخاع مع أوضاع فارس الجنوب ردة فعل مؤيدة من قبل عشاق ومحبي ضمك، وطالبوا بسرعة التدخل قبل وقوع الفاس في الرأس.
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