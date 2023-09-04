Tuesday, 05 September 2023 03:00 GMT

العميد يستهدف مدافع الملكي

9/4/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد فشل مفاوضاته مع الإسباني سيرجيو راموس، الذي فضل العودة إلى ناديه السابق إشبيلية، على العرض الاتحادي، اتجهت بوصلة العميد إلى مدافع ريال مدريد الإسباني، النمساوي ديفيد ألابا، الذي يرتبط بتعاقد مع الميرنجي حتى 2026، وبينت المصادر أن العرض الاتحادي يتضمن تقديم 162 مليون ريال ((40 مليون يورو)) يحصل عليها النادي الإسباني للتنازل عما تبقى في عقد اللاعب، وراتب سنوي للاعب يبلغ 101 مليون ريال ((25 مليون يورو)).

MENAFN04092023000089011017ID1107006325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث