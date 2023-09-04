العميد يستهدف مدافع الملكي
التاريخ
9/4/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد فشل مفاوضاته مع الإسباني سيرجيو راموس، الذي فضل العودة إلى ناديه السابق إشبيلية، على العرض الاتحادي، اتجهت بوصلة العميد إلى مدافع ريال مدريد الإسباني، النمساوي ديفيد ألابا، الذي يرتبط بتعاقد مع الميرنجي حتى 2026، وبينت المصادر أن العرض الاتحادي يتضمن تقديم 162 مليون ريال ((40 مليون يورو)) يحصل عليها النادي الإسباني للتنازل عما تبقى في عقد اللاعب، وراتب سنوي للاعب يبلغ 101 مليون ريال ((25 مليون يورو)).
MENAFN04092023000089011017ID1107006325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.