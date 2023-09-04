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كونان يحط رحاله في البرتقالي

9/4/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الفيحاء مع الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، لمدة موسم واحد بالإعارة، قادما من النصر.
وتضاءلت فرص كونان (28 عاما)، في المشاركة مع النصر هذا الموسم، بعد التعاقد مع الظهير البرازيلي أليكس تيليس القادم من مانشستر يونايتد.
ويحتل الفيحاء المركز الثامن على سلم ترتيب دوري روشن بعد مرور 5 جولات من المسابقة برصيد 6 نقاط.

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