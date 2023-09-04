كونان يحط رحاله في البرتقالي
التاريخ
9/4/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الفيحاء مع الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، لمدة موسم واحد بالإعارة، قادما من النصر.
وتضاءلت فرص كونان (28 عاما)، في المشاركة مع النصر هذا الموسم، بعد التعاقد مع الظهير البرازيلي أليكس تيليس القادم من مانشستر يونايتد.
ويحتل الفيحاء المركز الثامن على سلم ترتيب دوري روشن بعد مرور 5 جولات من المسابقة برصيد 6 نقاط.
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