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سياح يستحمون في كابينة هاتف

9/4/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) إذا دخل المرء كابينة هاتف في أحد شواطئ شمال شرق ألمانيا قد يجد حوض استحمام بدلا من الهاتف، حيث يتمتع السائحون في أحد منتجعات بحر البلطيق الآن بكابينة دش كانت من قبل كابينة هاتف.
وتعتبر كابينة الهاتف السابقة، التي صممت لأخذ دش سريع مع إطلالة على البحر، واحدة من آلاف الكبائن في أنحاء ألمانيا والعالم، بعدما تم الاستغناء عن خدماتها في عهد الهواتف الذكية، وربما تكون الوحيدة الآن التي تحيا حياة جديدة الآن ككابينة دش.
ويمكن مشاهدة كابينة الهاتف التي تحولت إلى كابينة دش في قرية جروسينبرود، على بُعد ساعتين بالسيارة من شمال هامبورغ.
وماء الدش مصدره مياه بحر البلطيق المالحة، ويستخدمه الزوار بانتظام الآن، حسبما يقول رولاند فروه، من هيئة السياحة المحلية، الذي أوضح أنه شيد ساحة بناء محلية هي الأولى من نوعها في ألمانيا.
يعد ساحل بحر البلطيق في شمال شرق ألمانيا وجهة سياحية منذ زمن بعيد، حيث القرى الساحلية التي تضم فنادق ما قبل الحرب.

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