أطعمة تحفز الالتهابات

أطعمة تحفز الالتهابات
التاريخ
9/4/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al Watan) * الأطعمة المقلية بعمق: عندما نقوم بقلي أي نوع طعام بعمق، وبخاصة عند استخدامنا زيتا مستعملا سابقاً، فإن ذلك الطعام يسهم في تكوين جزيئات التهابية في أجسامنا.
* اللحم المشوي على الفحم: من علامات الاحتراق السوداء التي تظهر على اللحم تدل على أن الطعام بات يحتوي على مركبات تتسبب بالدهون وتؤدي إلى أكسدة البروتين، مما يسبب الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا.
* الأطعمة فائقة المعالجة: تؤدي إلى التهاب مزمن، وذلك بسبب احتوائها على عديد من المكونات المضافة، مثل السكر والملح والدهون والألوان الصناعية، ومن أمثلة هذه الأطعمة الوجبات المجمدة والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة والبسكويت المعبأ والشوكولاتة والصلصات والزبادي.
* الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف: يمكن أن تزيد الالتهاب، عبر رفعها لمستويات البروتين سي التفاعلي في الجسم، الذي هو علامة على الالتهاب، والسكر المضاف موجود في أنواع متعددة من الأطعمة مثل الخبز، الشوفان سريع التحضير، ألواح البروتين، مشروبات الطاقة.
* منتجات اللحوم المصنعة: مثل اللحم المقدد، والنقانق والمرتديلا البقري يمكن أن تتسبب بالالتهابات لعدة أسباب، وذلك بدءاً من احتوائها العالي من الدهون المشبعة، التي تجعل الأنسجة الدهنية في الجسم أكثر التهاباً.
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