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أطعمة تحفز الالتهابات

9/4/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Al Watan) * الأطعمة المقلية بعمق: عندما نقوم بقلي أي نوع طعام بعمق، وبخاصة عند استخدامنا زيتا مستعملا سابقاً، فإن ذلك الطعام يسهم في تكوين جزيئات التهابية في أجسامنا.
* اللحم المشوي على الفحم: من علامات الاحتراق السوداء التي تظهر على اللحم تدل على أن الطعام بات يحتوي على مركبات تتسبب بالدهون وتؤدي إلى أكسدة البروتين، مما يسبب الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا.
* الأطعمة فائقة المعالجة: تؤدي إلى التهاب مزمن، وذلك بسبب احتوائها على عديد من المكونات المضافة، مثل السكر والملح والدهون والألوان الصناعية، ومن أمثلة هذه الأطعمة الوجبات المجمدة والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة والبسكويت المعبأ والشوكولاتة والصلصات والزبادي.
* الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف: يمكن أن تزيد الالتهاب، عبر رفعها لمستويات البروتين سي التفاعلي في الجسم، الذي هو علامة على الالتهاب، والسكر المضاف موجود في أنواع متعددة من الأطعمة مثل الخبز، الشوفان سريع التحضير، ألواح البروتين، مشروبات الطاقة.
* منتجات اللحوم المصنعة: مثل اللحم المقدد، والنقانق والمرتديلا البقري يمكن أن تتسبب بالالتهابات لعدة أسباب، وذلك بدءاً من احتوائها العالي من الدهون المشبعة، التي تجعل الأنسجة الدهنية في الجسم أكثر التهاباً.

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