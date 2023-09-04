أبو عريش تودع الفل

أبو عريش تودع الفل
التاريخ
9/4/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل الفل أيامه الأخيرة في منطقة جازان، وشهدت الأسواق في محافظة أبوعريش رواجا كبيرا لبيع الفل، إذ بلغ سعر الكيلو 65 ريالا، و((كبش)) الفل 70 ريالا، و10 مسابح بـ 20 ريالا، وسط مطالب متكررة للمواطنين بتحويل ساحة بيع الفل إلى سوق متخصص للقضاء على عشوائية العمالة، وسرعة اعتماد مهرجان الفل بمحافظة أبوعريش التي تعتبر الموطن الأول للمحصول بمنطقة جازان. (جازان: عبدالله سهل)
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