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أبو عريش تودع الفل

9/4/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل الفل أيامه الأخيرة في منطقة جازان، وشهدت الأسواق في محافظة أبوعريش رواجا كبيرا لبيع الفل، إذ بلغ سعر الكيلو 65 ريالا، و((كبش)) الفل 70 ريالا، و10 مسابح بـ 20 ريالا، وسط مطالب متكررة للمواطنين بتحويل ساحة بيع الفل إلى سوق متخصص للقضاء على عشوائية العمالة، وسرعة اعتماد مهرجان الفل بمحافظة أبوعريش التي تعتبر الموطن الأول للمحصول بمنطقة جازان. (جازان: عبدالله سهل)

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