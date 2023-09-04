توقعات بإقرار مواصفات قياسية للبشوت

توقعات بإقرار مواصفات قياسية للبشوت
التاريخ
9/4/2023 11:22:45 PM
| أوصى تجار وخياطو ((بشوت)) في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بإلزام مصانع ومشاغل صناعة وخياطة ((البشت)) السعودي، بتثبيت ((ملصق)) مواصفات ومقاييس في أعلى كل البشت، وتثبيت الملصق بخياطته مع خيوط الزري، لصعوبة ومنع نزعه، وذلك للقضاء على حالات الغش التجاري والتلاعب في المواصفات، وضبط جودة المنتج، ووضع بيانات استرشادية لمستويات الجودة في كل بشت، ووضع جدول للمخالفات والعقوبات والغرامات فيها على المخالفين.
خياطة يدوية
أبان رئيس تجار البشوت في الأحساء (المعتمد من أمانة الأحساء) علي القطان لـ((الوطن))، على هامش اجتماع تجار وخياطي البشوت، مع ممثلين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في أمانة الأحساء، أن ملصق المواصفات، متوقع إقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد دراسته من كافة جوانبه من قبل خبراء في الهيئة، ويشتمل ملصق المواصفات ((كعلامة تجارية)) على البيانات التالية:
* بشت خياطة يدوية أو بشت إنتاج كمبيوتر:
01- نوع خيوط الزري ((الألماني، الفرنسي1، الفرنسي2، الهندي، الصيني)).
02- مكان الخياطة.
03- تحديد نسبة الذهب في خيوط الزري.
04- تحديد مكان صناعة القماش، وتحديد نسبة الصوف.
05- اسم وعنوان المصنع أو المشغل ورقم الترخيص
مصنع و20 مشغلا
أكد المجتمعون على ضرورة الالتزام بمواصفات ((البشوت)) المستوردة، وتحديدًا المستوردة من سوريا، وعدم التلاعب فيها، والتأكيد على المواصفات فيها، المعتمدة من الجمارك السعودية، وعدم استبدال ملصق المواصفات، وعدم استبدال ((كرتون)) البشت، والتسويق له في الأسواق المحلية بهويته دون إحداث أي تغييرات فيه. قال القطان: إن الأحساء، هي الأشهر بين مناطق ومحافظات المملكة في إنتاج ((البشوت)) السعودية، من حيث الجودة، وهي حرفة ومهنة الآباء والأجداد، ولا يزال البعض في الأحساء يحافظون عليها، وهي المحافظة الأكثر مبيعًا للبشوت عالية الجودة، والدقة في الخياطة، ويوجد في الأحساء مصنع واحد، و20 مشغلًا مرخصًا، وتقدر الطاقة الإنتاجية لها بـ 100 بشت يدوي وكمبيوتر ((مناصفة))، وتبدأ أسعار بشوت الكمبيوتر ذات الجودة العالية حاليًا من 500 ريال إلى 750 ريالًا، وأسعار البشوت اليدوية تتراوح ما بين 1500 ريال إلى 4000 ريال.
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