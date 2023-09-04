توقعات بإقرار مواصفات قياسية للبشوت

أوصى تجار وخياطو ((بشوت)) في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بإلزام مصانع ومشاغل صناعة وخياطة ((البشت)) السعودي، بتثبيت ((ملصق)) مواصفات ومقاييس في أعلى كل البشت، وتثبيت الملصق بخياطته مع خيوط الزري، لصعوبة ومنع نزعه، وذلك للقضاء على حالات الغش التجاري والتلاعب في المواصفات، وضبط جودة المنتج، ووضع بيانات استرشادية لمستويات الجودة في كل بشت، ووضع جدول للمخالفات والعقوبات والغرامات فيها على المخالفين.

خياطة يدوية

أبان رئيس تجار البشوت في الأحساء (المعتمد من أمانة الأحساء) علي القطان لـ((الوطن))، على هامش اجتماع تجار وخياطي البشوت، مع ممثلين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في أمانة الأحساء، أن ملصق المواصفات، متوقع إقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد دراسته من كافة جوانبه من قبل خبراء في الهيئة، ويشتمل ملصق المواصفات ((كعلامة تجارية)) على البيانات التالية:

* بشت خياطة يدوية أو بشت إنتاج كمبيوتر:

01- نوع خيوط الزري ((الألماني، الفرنسي1، الفرنسي2، الهندي، الصيني)).

02- مكان الخياطة.

03- تحديد نسبة الذهب في خيوط الزري.

04- تحديد مكان صناعة القماش، وتحديد نسبة الصوف.

05- اسم وعنوان المصنع أو المشغل ورقم الترخيص

مصنع و20 مشغلا

أكد المجتمعون على ضرورة الالتزام بمواصفات ((البشوت)) المستوردة، وتحديدًا المستوردة من سوريا، وعدم التلاعب فيها، والتأكيد على المواصفات فيها، المعتمدة من الجمارك السعودية، وعدم استبدال ملصق المواصفات، وعدم استبدال ((كرتون)) البشت، والتسويق له في الأسواق المحلية بهويته دون إحداث أي تغييرات فيه. قال القطان: إن الأحساء، هي الأشهر بين مناطق ومحافظات المملكة في إنتاج ((البشوت)) السعودية، من حيث الجودة، وهي حرفة ومهنة الآباء والأجداد، ولا يزال البعض في الأحساء يحافظون عليها، وهي المحافظة الأكثر مبيعًا للبشوت عالية الجودة، والدقة في الخياطة، ويوجد في الأحساء مصنع واحد، و20 مشغلًا مرخصًا، وتقدر الطاقة الإنتاجية لها بـ 100 بشت يدوي وكمبيوتر ((مناصفة))، وتبدأ أسعار بشوت الكمبيوتر ذات الجودة العالية حاليًا من 500 ريال إلى 750 ريالًا، وأسعار البشوت اليدوية تتراوح ما بين 1500 ريال إلى 4000 ريال.