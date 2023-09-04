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91 % من الفواتير تتم عبر سداد

9/4/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت مبالغ الفواتير المسددة في شهر يوليو الماضي بنسبة 18.5% حيث سجلت 70.635.909 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو التي بلغت 59.598.602 مليار ريال، وفاقت مبالغ الفواتير المسددة عبر سداد مبالغ الفواتير المسددة عبر قنوات أخرى، حيث بلغت 64.294.766 مليار ريال وبنسبة تصل الى 91%، مقابل 6.341.143 مليارات ريال عبر قنوات أخرى.
فواتير مسددة
وفقًا لرصد أجرته ((الوطن)) حسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي الفواتير المسددة لشهر يوليو 33.718.211 مليون فاتورة مسددة، منها 30.429.664 مليون فاتورة مسددة عبر سداد، و3.288.547 مليون فاتورة عبر قنوات أخرى.
%62 للاتصالات
تصدرت الاتصالات وخدمات المرافق مدفوعات نظام سداد حسب القطاعات، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 20.785.485 مليون بـ62%، وحلت الخدمات الحكومية ثانيًا، بإجمالي 8.946.584 مليونا بـ27%، والمال والتأمين وخدمات الأعمال ثالثًا، بإجمالي 3.355.503 ملايين بـ10%، وخدمات النقل رابعًا، بإجمالي 212.259 ألف بـ0.62%، وأخرى خامسًا، بإجمالي 181.740 ألف بـ0.53%.
صدارة الخدمات
استحوذت الخدمات الحكومية على النصيب الأكبر من مبالغ مدفوعات نظام سداد حسب القطاعات، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة 47.972.544 مليار ريال بـ68%، وحلت الاتصالات وخدمات المرافق ثانيًا، بإجمالي 12.561.283 مليار ريال بـ18%، والمال والتأمين وخدمات الأعمال ثالثًا، بإجمالي 9.276.530 مليار بـ13%، وأخرى رابعًا، بإجمالي 432.990 مليون ريال بـ0.61%، وخدمات النقل خامسًا، بإجمالي 297.598 مليون ريال بـ0.42%.
Asf:
71 مليارًا مبالغ الفواتير المسددة
64 مليارًا مبالغ مسددة عبر سداد
6 مليارات مبالغ مسددة عبر قنوات أخرى
34 مليون فواتير مسددة
الاتصالات تتصدر مدفوعات سداد
%68 مبالغ مدفوعات الخدمات الحكومية
الأكثر مدفوعات نظام سداد:
الاتصالات وخدمات المرافق: 62%
الخدمات الحكومية: 27%
المال والتأمين: 10%
خدمات النقل: 0.62%
أخرى: 0.53%
الأكثر مبالغ مدفوعات:
الخدمات الحكومية: 68%
الاتصالات وخدمات المرافق: 18%
المال والتأمين: 13%
أخرى: 0.61%
خدمات النقل: 0.42%

MENAFN04092023000089011017ID1107006317

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