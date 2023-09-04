91 % من الفواتير تتم عبر سداد
التاريخ
9/4/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت مبالغ الفواتير المسددة في شهر يوليو الماضي بنسبة 18.5% حيث سجلت 70.635.909 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو التي بلغت 59.598.602 مليار ريال، وفاقت مبالغ الفواتير المسددة عبر سداد مبالغ الفواتير المسددة عبر قنوات أخرى، حيث بلغت 64.294.766 مليار ريال وبنسبة تصل الى 91%، مقابل 6.341.143 مليارات ريال عبر قنوات أخرى.
فواتير مسددة
وفقًا لرصد أجرته ((الوطن)) حسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي الفواتير المسددة لشهر يوليو 33.718.211 مليون فاتورة مسددة، منها 30.429.664 مليون فاتورة مسددة عبر سداد، و3.288.547 مليون فاتورة عبر قنوات أخرى.
%62 للاتصالات
تصدرت الاتصالات وخدمات المرافق مدفوعات نظام سداد حسب القطاعات، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 20.785.485 مليون بـ62%، وحلت الخدمات الحكومية ثانيًا، بإجمالي 8.946.584 مليونا بـ27%، والمال والتأمين وخدمات الأعمال ثالثًا، بإجمالي 3.355.503 ملايين بـ10%، وخدمات النقل رابعًا، بإجمالي 212.259 ألف بـ0.62%، وأخرى خامسًا، بإجمالي 181.740 ألف بـ0.53%.
صدارة الخدمات
استحوذت الخدمات الحكومية على النصيب الأكبر من مبالغ مدفوعات نظام سداد حسب القطاعات، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة 47.972.544 مليار ريال بـ68%، وحلت الاتصالات وخدمات المرافق ثانيًا، بإجمالي 12.561.283 مليار ريال بـ18%، والمال والتأمين وخدمات الأعمال ثالثًا، بإجمالي 9.276.530 مليار بـ13%، وأخرى رابعًا، بإجمالي 432.990 مليون ريال بـ0.61%، وخدمات النقل خامسًا، بإجمالي 297.598 مليون ريال بـ0.42%.
Asf:
71 مليارًا مبالغ الفواتير المسددة
64 مليارًا مبالغ مسددة عبر سداد
6 مليارات مبالغ مسددة عبر قنوات أخرى
34 مليون فواتير مسددة
الاتصالات تتصدر مدفوعات سداد
%68 مبالغ مدفوعات الخدمات الحكومية
الأكثر مدفوعات نظام سداد:
الاتصالات وخدمات المرافق: 62%
الخدمات الحكومية: 27%
المال والتأمين: 10%
خدمات النقل: 0.62%
أخرى: 0.53%
الأكثر مبالغ مدفوعات:
الخدمات الحكومية: 68%
الاتصالات وخدمات المرافق: 18%
المال والتأمين: 13%
أخرى: 0.61%
خدمات النقل: 0.42%
MENAFN04092023000089011017ID1107006317
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