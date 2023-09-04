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31 ألف حيازة زراعية

9/4/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع حجم المنتجات الزراعية المدعومة من قبل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية)) خلال العام الحالي، وذلك ضمن مستهدفاته في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الأمين العام لبرنامج ((ريف)) غسان بكري، أن حجم الحيازات الصغيرة ارتفعت إلى أكثر 31 ألف حيازة صغيرة، فيما بلغ حجم الإنتاج في قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية 1009 أطنان للعام الحالي، وبلغ حجم قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل 3748 طنا، وبلغ حجم الإنتاج في قطاع تنمية زراعة وتجارة الورد 651 مليون وردة، بينما بلغ حجم إنتاج قطاع الفواكه 90 ألف طن، وقطاع زراعة المحاصيل البعلية 27 ألف طن.
يُذكر أن برنامج ((ريف السعودية)) يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للمساهمة في تحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

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