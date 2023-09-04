31 ألف حيازة زراعية

31 ألف حيازة زراعية
التاريخ
9/4/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع حجم المنتجات الزراعية المدعومة من قبل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية)) خلال العام الحالي، وذلك ضمن مستهدفاته في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الأمين العام لبرنامج ((ريف)) غسان بكري، أن حجم الحيازات الصغيرة ارتفعت إلى أكثر 31 ألف حيازة صغيرة، فيما بلغ حجم الإنتاج في قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية 1009 أطنان للعام الحالي، وبلغ حجم قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل 3748 طنا، وبلغ حجم الإنتاج في قطاع تنمية زراعة وتجارة الورد 651 مليون وردة، بينما بلغ حجم إنتاج قطاع الفواكه 90 ألف طن، وقطاع زراعة المحاصيل البعلية 27 ألف طن.
يُذكر أن برنامج ((ريف السعودية)) يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للمساهمة في تحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة الكفاءة والإنتاجية.
MENAFN04092023000089011017ID1107006316
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