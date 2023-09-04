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إخفاء المعلومات المكانية يسقط تأمين المركبات

9/4/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما أعلنت الإدارة العامة للمرور، البدء بأتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً، اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، حذر متخصص من مغبة إخفاء 5 حقائق جوهرية أو التهاون فيها عند التأمين على المركبات، لما ينطوي عليه من آثار تفقد صاحب التأمين الحق في المطالبة بالتعويض أو ربما تعود شركة التأمين بمطالبة ((المؤمن)) بمبالغ مالية إضافية.
وكشف المتخصص بالتأمين مساعد اليامي لـ((الوطن))، أنه يتعين على ((المؤمن)) عند البدء في إجراءات التأمين على المركبة، عبر وسطاء التأمين أو عبر شركات التأمين، العمل بمبدأ ((منتهى حسن النية)) وهو ما يعني لزوم الإفصاح عن الحقائق الجوهرية التي ربما تؤثر في عقد التأمين، لما لها من تأثير في عملية قبول التأمين أو رفضه أو قبوله قبولاً مقيداً بشروط.
الإفصاح عن المعلومات
وبين اليامي أن من أول ما يجب الإفصاح عنه عند التأمين، هو طبيعة استخدام المركبة، فعلى سبيل المثال استخدام المركبة في نقل الركاب أو تحميل البضائع ونحو ذلك يزيد من فرص تعرض المركبة للحوادث، بخلاف استخدامها استخداماً شخصياً، لافتاً إلى ضرورة إخطار الشركة في حال طرأ تغيير في طبيعة الاستخدام، الذي يختلف عما هو مدون في وثيقة التأمين، كما يأتي محل الإقامة ضمن الحقائق الجوهرية المهمة، إذ من الضروري أن يكون عنوان السكن المدون في الوثيقة صحيحاً ومطابقاً للواقع، فمما لوحظ من قبل وسطاء التأمين قيامهم بإدخال عناوين إقامة تخالف الواقع فإذا كان العميل يقيم داخل المدينة يدون محل الإقامة في محافظة صغيرة أو مركز، بهدف الحصول على سعر منخفض، باعتبار أن أسعار التأمين في المدن والمحافظات الكبيرة تكون مرتفعة بخلاف المحافظات والهجر التي تقل فيها معدلات الحوادث.
معلومات الحوادث
وأشار اليامي إلى أن من الضروري وضوح المعلومات الدقيقة عن الحوادث المرورية التي وقعت بأثر رجعي، لأن ذلك يدخل في عملية تقدير قيمة التأمين، وتعتمد عليه لحد كبير، وتعمد الإخفاء هنا أمر يسهل كشف عنه من قبل شركة التأمين بعد الرجوع لقاعدة بيانات العميل في ((نجم))، إلى جانب ذلك ينبغي الإفصاح متى كان هناك شخص آخر يشارك في المركبة، فعلى الرغم من أن التغطية التأمينية تشمل أي قائد يقود المركبة، متى كان يحمل رخصة قيادة سارية، فإن الشركات تشترط إضافة كل سائق يستخدم المركبة ليشمله التأمين.
وشدد اليامي على ضرورة توفر الحقائق الجوهرية المطابقة للحال عند التأمين، لأنه في حال عدم صحتها فإن ذلك قد تترتب عليه أمور محتملة، ومن ذلك رفض المطالبات أو إلغاء وثيقة التأمين أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدك، خصوصاً أن الوثيقة التأمينية تعطي الشركة ((حق الرجوع)) بما في ذلك مطالبة حامل الوثيقة بالمبلغ المدفوع للتعويض عند اكتشاف إخفاء أي من الحقائق الجوهرية.
asf:
المعلومات الجوهرية في الوثيقة التأمينية:
ـ عنوان السكن
ـ عدد مستخدمي المركبة
ـ سجل الحوادث السابقة
ـ طبيعة استخدام المركبة
ـ التعديلات التي تمت على المركبة

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