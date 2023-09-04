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24 % انخفاض بالقروض العقارية

9/4/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت قروض الرهن العقاري الجديدة تراجعها منخفضة بنسبة 24% على أساس سنوي، وبنسبة 9% في على أساس شهري، في يوليو.
وأشار التقرير الدوري لجدوى الاستثمار إلى نمو عرض النقود الشامل بنسبة 9.3%، على أساس سنوي، لتتخطى هذه النسبة متوسط النمو في النصف الأول من العام، الذي بلغ 8.8 %، لكن النمو بقي دون تغيير تقريباً، على أساس شهري.
الإنفاق الاستهلاكي
أكد التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.6%، على أساس سنوي رغم تراجعه بنسبة 9.3%، على أساس شهري، في حين تراجعت السحوبات النقدية بما يقارب 10%، نمت عمليات نقاط البيع بنسبة 8%، على أساس سنوي.
الاقتصاد الفعلي
تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية في يوليو إلى 57.7 من متوسط بلغ 59.2 في الربع الثاني، عاكساً التباطؤ في خلق الوظائف، وضعف نمو الطلبيات الجديدة. في غضون ذلك، انتعشت مبيعات الأسمنت خلال الشهر، مرتفعة بنسبة 5%، على أساس سنوي، و9%، على أساس شهري.
سجل مؤشر الصناعة غير النفطية مكاسب قوية، بلغت نسبتها 10%، على أساس سنوي، وبذلك بلغ متوسط نسبة النمو في النصف الأول من العام 13%. وبلغت القيمة الشهرية للاستثمارات المخصصة لإنشاء مصانع جديدة 1.2 مليار ريال، ووصل عدد المصانع التي انطلقت فيها عمليات التشغيل إلى 64 مصنعاً في يوليو.
التضخم
تراجعت الموجودات الأجنبية لدى ساما بنحو 16 مليار دولار في يوليو، لتصل إلى 427 مليار دولار، في حين ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.3%، على أساس سنوي، في يوليو، بتراجع كبير عن مستوى ارتفاعه في يونيو، عند 2.7%. وضمن مكونات المؤشر، واصلت أسعار فئة ((السكن والمرافق)) مسارها الصاعد، مرتفعة بنسبة 8.6%، على أساس سنوي، وبنسبة 0.3%، على أساس شهري.
أسعار العقار
أشار التقرير لارتفاع الأسعار الكلية للعقارات في الربع الثاني 2023 بنسبة 0.8%، على أساس سنوي، لكنها بقيت دون تغيير تقريباً، على أساس ربعي. وفي حين تباطأت مستويات ارتفاع أسعار العقارات السكنية، نمت أسعار العقارات التجارية للربع الثاني على التوالي.
سوق الأسهم
تراجع سوق الأسهم السعودي بنسبة 1.7%، على أساس شهري، في أغسطس، متماشياً مع أداء معظم الأسواق الإقليمية والعالمية خلال الشهر. كذلك، انخفض متوسط قيمة التداولات اليومية في أغسطس، ليعكس اتجاه المسار الذي كان صاعداً على مدى الشهور الخمسة الماضية.

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