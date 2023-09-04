24 % انخفاض بالقروض العقارية
التاريخ
9/4/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت قروض الرهن العقاري الجديدة تراجعها منخفضة بنسبة 24% على أساس سنوي، وبنسبة 9% في على أساس شهري، في يوليو.
وأشار التقرير الدوري لجدوى الاستثمار إلى نمو عرض النقود الشامل بنسبة 9.3%، على أساس سنوي، لتتخطى هذه النسبة متوسط النمو في النصف الأول من العام، الذي بلغ 8.8 %، لكن النمو بقي دون تغيير تقريباً، على أساس شهري.
الإنفاق الاستهلاكي
أكد التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.6%، على أساس سنوي رغم تراجعه بنسبة 9.3%، على أساس شهري، في حين تراجعت السحوبات النقدية بما يقارب 10%، نمت عمليات نقاط البيع بنسبة 8%، على أساس سنوي.
الاقتصاد الفعلي
تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية في يوليو إلى 57.7 من متوسط بلغ 59.2 في الربع الثاني، عاكساً التباطؤ في خلق الوظائف، وضعف نمو الطلبيات الجديدة. في غضون ذلك، انتعشت مبيعات الأسمنت خلال الشهر، مرتفعة بنسبة 5%، على أساس سنوي، و9%، على أساس شهري.
سجل مؤشر الصناعة غير النفطية مكاسب قوية، بلغت نسبتها 10%، على أساس سنوي، وبذلك بلغ متوسط نسبة النمو في النصف الأول من العام 13%. وبلغت القيمة الشهرية للاستثمارات المخصصة لإنشاء مصانع جديدة 1.2 مليار ريال، ووصل عدد المصانع التي انطلقت فيها عمليات التشغيل إلى 64 مصنعاً في يوليو.
التضخم
تراجعت الموجودات الأجنبية لدى ساما بنحو 16 مليار دولار في يوليو، لتصل إلى 427 مليار دولار، في حين ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.3%، على أساس سنوي، في يوليو، بتراجع كبير عن مستوى ارتفاعه في يونيو، عند 2.7%. وضمن مكونات المؤشر، واصلت أسعار فئة ((السكن والمرافق)) مسارها الصاعد، مرتفعة بنسبة 8.6%، على أساس سنوي، وبنسبة 0.3%، على أساس شهري.
أسعار العقار
أشار التقرير لارتفاع الأسعار الكلية للعقارات في الربع الثاني 2023 بنسبة 0.8%، على أساس سنوي، لكنها بقيت دون تغيير تقريباً، على أساس ربعي. وفي حين تباطأت مستويات ارتفاع أسعار العقارات السكنية، نمت أسعار العقارات التجارية للربع الثاني على التوالي.
سوق الأسهم
تراجع سوق الأسهم السعودي بنسبة 1.7%، على أساس شهري، في أغسطس، متماشياً مع أداء معظم الأسواق الإقليمية والعالمية خلال الشهر. كذلك، انخفض متوسط قيمة التداولات اليومية في أغسطس، ليعكس اتجاه المسار الذي كان صاعداً على مدى الشهور الخمسة الماضية.
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