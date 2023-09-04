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هل هناك علاقة بين الفلسفة ودرجة الدكتوراة؟

9/4/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تمنح كثير من الجامعات حول العالم ((طالب البحث)) شهادة الدكتوراة كأعلى درجة علمية يحصلها عليها الباحث نتيجة تقديمه أطروحة في مجال تخصصه. وتحمل شهادة الدكتوراه في كثير من الجامعات مسمى ((Doctor of Philosophy)) واختصارها (PhD ). قد يتساءل أحدنا: ما علاقة الفلسفة بدرجات البحث العلمي الممنوحة في العصر الحديث، كالدكتوراة في الهندسة الكهربائية أو علوم الحاسوب على سبيل المثال؟ وهل هناك علاقة للفلسفة بخصائص المعرفة العلمية والمنهج العلمي الحديث؟ وهو سؤال مطروح حتى في الأوساط الأكاديمية الغربية.
في رواية (سبعة) يقول غازي القصيبي على لسان إحدى شخصيات روايته، متحدثًا عن صعوبة تعريف الفلسفة: ((هذا صحيح! هذا صحيح! والسبب أن الفلسفة، عبر فترة طويلة من الزمن، كانت أم العلوم، كان كل علم تقريبًا جزءًا من الفلسفة، الرياضيات، والطبيعة، واللاهوت. هذا هو السبب في أن شهادة الدكتوراة في الغرب تسمى دكتوراة/الفلسفة. بقي الاسم القديم حتى بعد أن زالت مبرراته)).
في هذا الجزء البسيط من المحادثة، ندرك أن الفلسفة تراث غربي أو أوروبي إذا أردنا تحري الدقة. هذا التراث زالت أي مبررات لوجوده في مناهج العلم الحديث. ولكن وجوده الرمزي ظل موجودًا في تخصصات علمية انفصلت انفصالا تامًا عن تراث الشعوب اليونانية. فالعلم الحديث يستبعد أي معارف خرافية أو غير علمية لا تتقيد بقواعد المنهج العلمي الصارم في التعرف على الأشياء والكشف عن الظواهر. ولا يقبل كذلك بعض أشكال التفكير مثل التأمل الذي يمثل أداة رئيسة في الفلسفة. ولا شك أن العلم يرفض أي نتائج مستقاة عن طريق التأمل وينظر لها باعتبارها خرافة أو ضربًا من ضروب السحر. فالعلم ينظر للتأملات الفلسفية بعين الشك وكل التأملات الفلسفية تبدو من منظور العلم مفتقرة إلى الصياغة الكمية الدقيقة، وأي معرفة تكتسب عن طريق الفلسفة لا يمكن إثباتها أو دحضها بطريقة تجريبية كما هو الحال في النظريات العلمية.
وإذا كانت الفلسفة تستند غالبا على الأساطير ويمكن أن تتبناها، فالأسطورة بالنسبة للفلسفة تمثل نظامًا كاملًا للنظر إلى العالم قد تؤثر في أي حقائق تتبناها. فضلا عن الفلسفة تناقش غالبًا بعض العقائد الدينية وتحاول تأويلها وإثباتها، بعكس العلم غير المعني بتأويل أي عقيدة دينية. فالفلسفة تختلف عن العلم موضوعًا ومنهجًا. فلماذا إذن تقحم الفلسفة في الدرجات العلمية الممنوحة للباحثين في العصر الحديث كدرجة الدكتوراة، خاصة أن الدراسة في مرحلة الدكتوراة يمكن اعتبارها مجرد تدريب متقدم أو عالي المستوى على مهارة البحث العلمي، وبالتالي المساهمة في تأسيس معرفية أصيلة أو اكتشاف معرفة جديدة. هذا التدريب المتقدم على مهارة البحث العلمي يتطلب استبعاد أي شكل من أشكال التفكير غير العلمي ومنها التأملات الفلسفية. فالعلم لا يعترف إطلاقًا بالتأمل كمنهج علمي ومعترف بنتائجه.
يمكن القول إن إقحام الفلسفة في الدرجات العلمية المعاصرة هو مجرد تقليد في الجامعات الأوروبية، أو موروث يرغبون في الحفاظ عليه، فهي أشبه ما تكون بالديكور أو الأيقونة الرمزية ذات الدلالة الثقافية، فالجامعات الأوروبية تميل لأن تكون تقليدية ومحافظة وتسعى للحفاظ على تراثها القديم. نلحظ ذلك في هندسة أبنية الجامعات وتصاميمها القديمة، وأزياء التخرج والملابس والقبعات ذات الطراز القديم المعتمدة في المناسبات الجامعية الرسمية كمناسبات التخرج. وكثير من التقاليد الأكاديمية في الجامعات الأوروبية ذات أصول يعود بعضها للعصر اليوناني القديم، ومنها الألقاب الأكاديمية والدرجات العلمية التي تضاف لها الفلسفة بدافع الحفاظ على التقاليد والتراث.
في تاريخ أوروبا القديم، لم يكن متاحا من الدرجات العلمية في الجامعات الأولى سوى درجة الدكتوراه في اللاهوت (معرفة الله) حسب المعتقدات الدينية اليونانية والمسيحية القديمة. وحتى الرياضيات كان ينظر لها من زاوية دينية، وتدريجيًا امتدت الألقاب الدينية كموروث ثقافي إلى بقية العلوم والتخصصات الجامعية حتى وصلت لعلوم الحاسوب والهندسة الكهربائية. ويحق للجامعات الأوروبية الحفاظ على موروثاتها الثقافية والدينية ولكن هل يحق لها ربط العلم بتراثها الديني وتقاليدها الثقافية، إذا قلنا بأن العلم مشترك إنساني ومحايد غير مرتبط بثقافة أو شعب بعينه؟ وهنا يأتي دور الجامعات العربية لوضع الخطوط الفاصلة بين ما هو علمي وما هو ثقافي في الأوساط الجامعية، وإعادة النظر في بروتوكولاتها وبرامجها الجامعية، وتحديدًا في مسألة إقحام الفلسفة الرمزي في الدرجات العلمية حتى تحقق الجامعة العربية استقلاليتها الثقافية والعلمية.

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