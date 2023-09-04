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فلسفة البحث عن الذات وتقوية مواقع الضعف

9/4/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تقرأ في كتاب: العدو الحميم the intimate enemy لكل من المفكر جاي فينلي والدكتور ألين دكستاين تأملات فلسفية وسيكولوجية تتصل بالسلوك الإنساني، التي يقدمانها في سلسلة أفكار سلوكية تتكئ في مجملها على أطروحة إنسانية تساؤلية:
لماذا الاستمتاع بالحياة عالمياً صار صعبا للغاية؟
فالحياة موزعة ما بين انقضاض الزمن ورهبة المستقبل.
لنفكر في الطاقة التي نهدرها كل يوم مع الناس والأشياء والأحداث فكلها تنتهي مع الزمن. فالحقيقة الوحيدة التي يمكنها إثراء حياتنا هي تلك التي نصنعها بالتجربة.
وفي ظل هذا الوعي، فإن علينا أن نتجاوز تفكيرنا المعتاد ونلاقي الحياة بطريقة نوعية تمكننا من رؤية الأشياء كما هي هذا التحول الواعي ينبغي أن نطوره إلى فعل إرادي عند ذلك تكون حياتنا في الوضع الصحيح.
إن البعض من الجيل الجديد عاجز عن قراءة الواقع بطريقة منهجية فعواطفه وليس عقله هي التي تقود حياته ولذلك فإنه ينزلق بلا وعي في أنماط سلوكية سلبية وعند ذلك يعيش حالة تعددية من الشخصيات المزدوجة والمتناقضة والسبب يعود إلى محدودية خياراته وقراراته الصائبة.
فالخيار والقرار الإيجابي يحددان مستوى الحياة الفعالة فنحن انعكاس لخيارتنا وقراراتنا.
ولذلك فإن القرارات الفعالة وليس الظروف هي التي تصنع الحياة. فعندما نواجه أحداثاً أو مواقف ولا نتماسك حولها نلجأ إلى تغيير الظروف أو البيئات أو الأشخاص ولكن معاناتنا لا تكمن فيهما وإنما في ردود فعلنا اتجاهها والطريقة التي نفكر بها.
ولذلك فإن عدم قناعتنا بمستوى حياتنا يكمن في طريقة الفهم وليس في النتيجة المترتبة على الفهم وبنفس المستوى فإن حياتنا تزداد ضآلة كلما تقدمنا في العمر لأننا رسمنا صورة ذهنية للكيفية التي ينبغي أن تسير عليها حياتنا مع الزمن هذا الانكماش التدريجي يخلق إحساساً بالتوقف عن التواصل مع الحياة بصورة فعالة.
هناك أعداد كبيرة من الناس ينتهون بعد سن التقاعد ويفقدون الإحساس بالإنتاج والابتهاج بالحياة ولذلك لا يملكون سبباً ملزماً للمستقبل.
فكما يقول المفكر روبنز: قد لا يهم إذا ما كان عمرك ثمانية عشر عاماً أو ثمانين عاماً عندما لا يكون لديك دافع أو حافز للحياة فكلاهما موجودان في داخلك بغض النظر عن عمرك الزمني ينتظران منك القرار فقد دلت الإحصاءات أن أنجح الناس هم من يتخذون القرارات والخيارات النوعية في أي الأعمار كانوا.
فإذا لم تتخذ أي قرار حول كيفية تسيير حياتك فإنك ستكون في الواقع قد اتخذت قراراً بأن يتخذه غيرك.
ومن جانب آخر فكر قليلاً هل هناك فارق بين أن تكون مهتماً بأمر ما وأن تكون ملتزماً به، لا شك أن هناك فارقاً كبيراً بينهما.
فكم مرة تقول أود أن أكون على هذه الصورة غير أن هذا القول لا يمثل التزاماً على الإطلاق بل هو تعبير عما تود أن تكون عليه، ولذلك فإنك لن تستطيع أن تقرر نوع الشخص الذي تكون عليه دون تجاوز الأعذار التي تحول دون إجرائك تغييرات نوعية في حياتك.
من كان يظن مثلاً أن قرار رجل هادئ بسيط شديد التواضع يكره الحرب من ناحية المبدأ كغاندي أن يحرر الهند من الحكم البريطاني.
وهيلين كيلر التي بقرارها انتصرت على ثلاث معوقات في حياتها فقد كانت صماء بكماء عمياء ولكن قرارها بتجاوز تلك المعوقات جعلها أحد رموز الإنسانية وأعظم شخصية في القرن التاسع عشر.
وآخر وإيد روبرتس كان رجلاً عادياً مقعداً لا يستطيع الحركة إلا بالكرسي المتحرك، ولكنه أصبح إنساناً فريداً بحكم قراره بأن يتصرف في ما يتجاوز الحدود الظاهرية المفروضة عليه.
فكان قد أصيب بالشلل الرباعي منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره وظل يستخدم أداة للتنفس عانى صعوبات كبيرة إلى أن أتقن استعمالها لكي يعيش حياة يمكن أن توصف بأنها طبيعية أثناء النهار، بينما ينام داخل رئة حديدية أثناء الليل بعد أن صارع إيد روبرتس داء شلل الأطفال في معارك عديدة كاد يفقد فيها حياته كان يمكنه أن يكتفي بالتركيز على آلامه غير أنه قرر أن يقوم بعمل فريد يفيد به الآخرين.
فماذا استطاع أن يفعل؟
فقد شن حرباً معنوية ضد المعوقات التي تقف في طريق حياة الفئات الخاصة أدت إلى تحسينات في حياتهم، فقد بادر إلى مواجهة الأساطير والخرافات والأوهام التي تثبط من قدرات ذوي الإعاقة، إذ ابتدع أساليب جديدة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.
ولقد كان ((إيد)) أول شخص يعاني من شلل رباعي يتخرج في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، واحتل في ما بعد منصب إدارة إعادة التأهيل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكان أول واحد من الفئات الخاصة يتولى هذا المنصب.
إيد روبرتس دليل قوي على أن المهم ليس الموقع الذي تبدأ منه، بل القرارات التي تتخذها حول الموقع الذي تصمم على الوصول إليه، وكل الأفعال التي قام بها بنيت على أساس لحظة قرار واحدة فريدة، قوية وملهمة.
وقرار سيكيرو هوندا مؤسس شركة هوندا ففي عام 1938 وحين كان طالباً خرج بفكرة هي عبارة عن تطوير حلقة الصمام، التي تستخدم عادة للسيارات وتابع فكرته فإذا هي اختراع وقام ببيعه على شركة تويوتا تحول منها إلى فكرة أخرى وهي صناعة دراجة تسير بقوة محرك تدرج منها إلى صناعة دراجة [الليث الممتاز] وعند ذلك حصل على جائزة إمبراطور اليابان وبعد ذلك اتجه لصناعة السيارات ونجح في صناعة سيارة هوندا.
الإيجابي في هذه التجارب والمشروعات الكبيرة أن القرارات كانت وراء نتائجها.

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