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شرفة نجران.. العشوائية مستمرة في دوار عسير

9/4/2023 11:22:44 PM

(MENAFN- Al Watan) ما زالت عشوائية مرور السيارات داخل دوار عسير، أو كما هو معروف دوار ((الشرفة)) بنجران، يربك قائدي السيارات وما زالت مخاوفهم مستمرة تجاه الدوار الذي ينتظر الحلول لتفادي الحوادث المرورية في الدوار الحيوي الذي يربط طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز مع الطريق المؤدي إلى طريق الملك عبد الله.
ويعتبر الدوار ضمن المجسمات الجمالية التي شرعت امانة نجران بإنشائها في 2019، ضمن المجسمات الجمالية التي تحمل هوية المناطق.
وأوضحت الأمانة أنه تم سابقًا مخاطبة فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية للشخوص على موقع دوار عسير بحكم أن الطريق يتبع لهم، وتم عمل محضر لجنة السلامة المرورية لعمل الحلول المناسبة للموقع.
ويرى قائدي السيارات أنه لابد من وضع حلول عاجلة لتفادي الحوادث المروية داخل الدوار الذي يعتبر من أخطر الدوارات في المنطقة، والعمل على مراقبة دخول وخروج السيارات، وتطبيق القوانين على المخالفين، فضلا عن ضرورة عمل أرصفة على جانبي الدوار أمام المحلات التجارية تنظم دخول وخروج السيارات بعيدًا عن العشوائية التي قد تتسبب في الحوادث، وإنشاء مسارات مخصصة للدوران والمخرج، مع تثبيت كاميرات مراقبة وأنظمة تحكم آلي لرصد المخالفات.

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