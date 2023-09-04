شرفة نجران.. العشوائية مستمرة في دوار عسير

شرفة نجران.. العشوائية مستمرة في دوار عسير
التاريخ
9/4/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) ما زالت عشوائية مرور السيارات داخل دوار عسير، أو كما هو معروف دوار ((الشرفة)) بنجران، يربك قائدي السيارات وما زالت مخاوفهم مستمرة تجاه الدوار الذي ينتظر الحلول لتفادي الحوادث المرورية في الدوار الحيوي الذي يربط طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز مع الطريق المؤدي إلى طريق الملك عبد الله.
ويعتبر الدوار ضمن المجسمات الجمالية التي شرعت امانة نجران بإنشائها في 2019، ضمن المجسمات الجمالية التي تحمل هوية المناطق.
وأوضحت الأمانة أنه تم سابقًا مخاطبة فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية للشخوص على موقع دوار عسير بحكم أن الطريق يتبع لهم، وتم عمل محضر لجنة السلامة المرورية لعمل الحلول المناسبة للموقع.
ويرى قائدي السيارات أنه لابد من وضع حلول عاجلة لتفادي الحوادث المروية داخل الدوار الذي يعتبر من أخطر الدوارات في المنطقة، والعمل على مراقبة دخول وخروج السيارات، وتطبيق القوانين على المخالفين، فضلا عن ضرورة عمل أرصفة على جانبي الدوار أمام المحلات التجارية تنظم دخول وخروج السيارات بعيدًا عن العشوائية التي قد تتسبب في الحوادث، وإنشاء مسارات مخصصة للدوران والمخرج، مع تثبيت كاميرات مراقبة وأنظمة تحكم آلي لرصد المخالفات.
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