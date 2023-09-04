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سيول وبرد على أودية عسير

9/4/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل، الأثنين، هطول الأمطار الرعدية التي أدت إلى جريان السيول المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين بتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من المنطقة الشرقية، كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
وشهد مركز الحبيل بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير أمطارًا غزيرة، وتدفقت السيول بوادي ريم، وشملت الأمطار مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

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