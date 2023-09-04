سيول وبرد على أودية عسير

سيول وبرد على أودية عسير
التاريخ
9/4/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل، الأثنين، هطول الأمطار الرعدية التي أدت إلى جريان السيول المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين بتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من المنطقة الشرقية، كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
وشهد مركز الحبيل بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير أمطارًا غزيرة، وتدفقت السيول بوادي ريم، وشملت الأمطار مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
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