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تقويم المواد الدراسية حضوريا في التعليم المدمج

9/4/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت الإدارات التعليمية، تطبيق نمط التعليم المدمج في المدارس المسائية المشتركة في المبنى بنظام الفترتين بالعام الدراسي 1445 هجري.
وأكدت الإدارات التعليمية على المدارس المطبقة للنموذج أنه في حال واجه المعلم مشكلة في الدخول أو إعداد الدرس يلجأ للقنوات المحددة لتقديم الدعم، ويمكنه الدخول إلى برنامج ((مايكروسوفت)) تيمز مباشرة، وإنشاء اجتماع في موعد الحصة المحدد وتحديد طلاب الفصل لحضوره، والتأكيد على المعلمين بضرورة إعداد درس مكتمل العناصر وانتقاء مصادر تعليمية ((إثراءات)) بشكل غير تزامني ليتمكن الطالب المتغيب عن الحصة من الاطلاع عليها لاحقًا، ويتم تنفيذ تقويم المواد الدراسية (خلال الفترات/ نهاية الفصل الدراسي) حضوريا، ولوزارة التعليم استثناء الحالات التي يتعذر فيها تقويم الطالب حضوريًا.
وشملت الإجراءات في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، متوسطة الجرن وثانوية الجرن ((بنين))، الثانوية الأولى في الجرن والمتوسطة الأولى بالجرن ((بنات))، والمتوسطة الأولى في الطرف، وضاحية هجر المتوسطة ((بنات))، الثانوية الأولى في الطرف وضاحية هجر الثانوية ((بنات))، متوسطة حذيفة وثانوية أسد بن الفرات ((بنين)).
إجراءات تطبيق النموذج:
01- تزويد ولي الأمر بجدول حضور طالب رسميًا.
02- تخصيص 60% من حصص المواد: ((لغتي، الرياضيات، العلوم)) في الأيام الحضورية.
03- مراعاة تنظيم الجدول الدراسي، بحيث تحظى جميع المواد بفرصة تدريس حضوري.
04- يتم حضور طلاب المدرسة الأولى الأحد والإثنين بصورة مستمرة ويوم الأربعاء والخميس عن بعد بصورة مستمرة.
05- يتم حضور طلاب المدرسة الثانية الأربعاء والخميس بصورة مستمرة، ويوم الأحد والإثنين عن بعد بصورة مستمرة.
06- يتم التناوب بين المدرسة الأولى والثانية يوم الثلاثاء، بحيث يكون حضوريا لطلاب المدرسة الأولى بالأسبوع الأول وعن بعد بالأسبوع الثاني، ويكون حضور المدرسة الثانية عن بعد في الأسبوع الأول، وحضوري في الأسبوع الثاني، وهكذا لبقية الأسابيع.

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