تقويم المواد الدراسية حضوريا في التعليم المدمج
التاريخ
9/4/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت الإدارات التعليمية، تطبيق نمط التعليم المدمج في المدارس المسائية المشتركة في المبنى بنظام الفترتين بالعام الدراسي 1445 هجري.
وأكدت الإدارات التعليمية على المدارس المطبقة للنموذج أنه في حال واجه المعلم مشكلة في الدخول أو إعداد الدرس يلجأ للقنوات المحددة لتقديم الدعم، ويمكنه الدخول إلى برنامج ((مايكروسوفت)) تيمز مباشرة، وإنشاء اجتماع في موعد الحصة المحدد وتحديد طلاب الفصل لحضوره، والتأكيد على المعلمين بضرورة إعداد درس مكتمل العناصر وانتقاء مصادر تعليمية ((إثراءات)) بشكل غير تزامني ليتمكن الطالب المتغيب عن الحصة من الاطلاع عليها لاحقًا، ويتم تنفيذ تقويم المواد الدراسية (خلال الفترات/ نهاية الفصل الدراسي) حضوريا، ولوزارة التعليم استثناء الحالات التي يتعذر فيها تقويم الطالب حضوريًا.
وشملت الإجراءات في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، متوسطة الجرن وثانوية الجرن ((بنين))، الثانوية الأولى في الجرن والمتوسطة الأولى بالجرن ((بنات))، والمتوسطة الأولى في الطرف، وضاحية هجر المتوسطة ((بنات))، الثانوية الأولى في الطرف وضاحية هجر الثانوية ((بنات))، متوسطة حذيفة وثانوية أسد بن الفرات ((بنين)).
إجراءات تطبيق النموذج:
01- تزويد ولي الأمر بجدول حضور طالب رسميًا.
02- تخصيص 60% من حصص المواد: ((لغتي، الرياضيات، العلوم)) في الأيام الحضورية.
03- مراعاة تنظيم الجدول الدراسي، بحيث تحظى جميع المواد بفرصة تدريس حضوري.
04- يتم حضور طلاب المدرسة الأولى الأحد والإثنين بصورة مستمرة ويوم الأربعاء والخميس عن بعد بصورة مستمرة.
05- يتم حضور طلاب المدرسة الثانية الأربعاء والخميس بصورة مستمرة، ويوم الأحد والإثنين عن بعد بصورة مستمرة.
06- يتم التناوب بين المدرسة الأولى والثانية يوم الثلاثاء، بحيث يكون حضوريا لطلاب المدرسة الأولى بالأسبوع الأول وعن بعد بالأسبوع الثاني، ويكون حضور المدرسة الثانية عن بعد في الأسبوع الأول، وحضوري في الأسبوع الثاني، وهكذا لبقية الأسابيع.
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